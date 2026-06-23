У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру
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У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу
У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру
У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу
У берегов Севастополя за сутки зафиксировали девятнадцать подземных толчков. Об этом со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марину Бондарь вечером 22 июня сообщает РИА Новости
2026-06-23T02:50
2026-06-23T02:54
украина.ру
новости
россия
севастополь
черное море
землетрясение
михаил развожаев
мария захарова
мид рф
европа
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"За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше", — рассказала сейсмолог.По словам Бондарь, последний подземный толчок произошел в 21:18 мск, его магнитуда составила 3.0.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Чёрном море произошло семь землетрясений, два из которых ощутили жители города. В результате подземных толчков никакие объекты не пострадали.Другие новости к этому часу:🟦 Объединенное руководство Европы сегодня по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны;🟦 Бывший сторонник президента США Дональда Трампа, журналист Такер Карлсон заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию. При этом он поддерживал партию в течение 35 лет;🟦 Иран использует низкочастотное электромагнитное оружие для того, чтобы влиять на решения Трампа, утверждает ведущий израильского 14-го телеканала:"Они внедрили эти волны в его мозг. В поведении президента произошли заметные изменения. Это похоже на телепатию, только электромагнитную. Она есть у русских, у корейцев и у иранцев тоже", — заявил спикер, пытаясь объяснить последние действия Трампа в ирано-американском конфликте.Больше информации о событиях прошедшего дня - в публикации Сводка событий 22 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, севастополь, черное море, землетрясение, михаил развожаев, мария захарова, мид рф, европа, германия, русофобия, нацизм, великая отечественная война, сша, такер карлсон, дональд трамп, республиканская партия, иран, израиль
Украина.ру, Новости, Россия, Севастополь, Черное море, землетрясение, Михаил Развожаев, Мария Захарова, МИД РФ, Европа, Германия, Русофобия, нацизм, Великая Отечественная война, США, Такер Карлсон, Дональд Трамп, Республиканская партия, Иран, Израиль

У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу

02:50 23.06.2026 (обновлено: 02:54 23.06.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГород-герой Севастополь
Город-герой Севастополь - РИА Новости, 1920, 23.06.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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У берегов Севастополя за сутки зафиксировали девятнадцать подземных толчков. Об этом со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марину Бондарь вечером 22 июня сообщает РИА Новости
"За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше", — рассказала сейсмолог.
По словам Бондарь, последний подземный толчок произошел в 21:18 мск, его магнитуда составила 3.0.
Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Чёрном море произошло семь землетрясений, два из которых ощутили жители города. В результате подземных толчков никакие объекты не пострадали.
Другие новости к этому часу:
🟦 Объединенное руководство Европы сегодня по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны;
🟦 Бывший сторонник президента США Дональда Трампа, журналист Такер Карлсон заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию. При этом он поддерживал партию в течение 35 лет;
🟦 Иран использует низкочастотное электромагнитное оружие для того, чтобы влиять на решения Трампа, утверждает ведущий израильского 14-го телеканала:
"Они внедрили эти волны в его мозг. В поведении президента произошли заметные изменения. Это похоже на телепатию, только электромагнитную. Она есть у русских, у корейцев и у иранцев тоже", — заявил спикер, пытаясь объяснить последние действия Трампа в ирано-американском конфликте.
Больше информации о событиях прошедшего дня - в публикации Сводка событий 22 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру".
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Украина.руНовостиРоссияСевастопольЧерное мореземлетрясениеМихаил РазвожаевМария ЗахароваМИД РФЕвропаГерманияРусофобиянацизмВеликая Отечественная войнаСШАТакер КарлсонДональд ТрампРеспубликанская партияИранИзраиль
 
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