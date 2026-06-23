https://ukraina.ru/20260623/u-beregov-sevastopolya-zafiksirovali-pochti-dva-desyatka-zemletryaseniy-drugie-novosti-k-etomu-chasu-1080517190.html

У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу

У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу - 23.06.2026 Украина.ру

У берегов Севастополя зафиксировали почти два десятка землетрясений. Другие новости к этому часу

У берегов Севастополя за сутки зафиксировали девятнадцать подземных толчков. Об этом со ссылкой на заместителя директора Института сейсмологии и геодинамики Крымского Федерального Университета Марину Бондарь вечером 22 июня сообщает РИА Новости

2026-06-23T02:50

2026-06-23T02:50

2026-06-23T02:54

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"За сегодня зафиксировано 19 землетрясений магнитудой от 1.0 до 4.4 в Черном море, на удалении 30 километров от Севастополя. Четыре из них были ощутимыми на суше", — рассказала сейсмолог.По словам Бондарь, последний подземный толчок произошел в 21:18 мск, его магнитуда составила 3.0.Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что в Чёрном море произошло семь землетрясений, два из которых ощутили жители города. В результате подземных толчков никакие объекты не пострадали.Другие новости к этому часу:🟦 Объединенное руководство Европы сегодня по уровню русофобии превзошло нацистскую Германию, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что у России сегодня практически тот же противник, что и в годы Великой Отечественной войны;🟦 Бывший сторонник президента США Дональда Трампа, журналист Такер Карлсон заявил, что больше не поддерживает Республиканскую партию. При этом он поддерживал партию в течение 35 лет;🟦 Иран использует низкочастотное электромагнитное оружие для того, чтобы влиять на решения Трампа, утверждает ведущий израильского 14-го телеканала:"Они внедрили эти волны в его мозг. В поведении президента произошли заметные изменения. Это похоже на телепатию, только электромагнитную. Она есть у русских, у корейцев и у иранцев тоже", — заявил спикер, пытаясь объяснить последние действия Трампа в ирано-американском конфликте.Больше информации о событиях прошедшего дня - в публикации Сводка событий 22 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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