Военкор рассказал о важности освобождения Тихоновки в ДНР

Подразделения российской "Южной" группировки войск выбили ВСУ из села Тихоновка в ДНР. Военкор Александр Коц рассказал 1 июня о важности этой новости

2026-06-01T17:15

🟥 Тихоновка – село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 120 человек;🟥 Расположено на одном из ручьев реки Беленькая в 5 километрах к западу от села Приволье, об освобождении которого Минобороны сообщило 17 января, и в 10 километрах к западу от окраин Краматорска;🟥 Севернее проходит трасса М03, соединяющая Артемовск со Славянском. Группировка войск "Юг" продолжает медленно продвигаться к славянско-краматорской агломерации с востока;🟥 Ближайшие к Тихоновке населенные пункты – Васютинское, Першомарьевка, Василевская Пустошь, Малиновка и Заповедное. Их освобождение позволит сформировать плацдарм для наступления непосредственно на Краматорск.Ранее в новостях: ВС РФ освободили Тихоновку в ДНР: сводка Минобороны за суткиБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

