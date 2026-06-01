Военкор рассказал о важности освобождения Тихоновки в ДНР
Подразделения российской "Южной" группировки войск выбили ВСУ из села Тихоновка в ДНР. Военкор Александр Коц рассказал 1 июня о важности этой новости
🟥 Тихоновка – село в Краматорском районе бывшей Донецкой области с довоенным населением около 120 человек;
🟥 Расположено на одном из ручьев реки Беленькая в 5 километрах к западу от села Приволье, об освобождении которого Минобороны сообщило 17 января, и в 10 километрах к западу от окраин Краматорска;
🟥 Севернее проходит трасса М03, соединяющая Артемовск со Славянском. Группировка войск "Юг" продолжает медленно продвигаться к славянско-краматорской агломерации с востока;
🟥 Ближайшие к Тихоновке населенные пункты – Васютинское, Першомарьевка, Василевская Пустошь, Малиновка и Заповедное. Их освобождение позволит сформировать плацдарм для наступления непосредственно на Краматорск.
