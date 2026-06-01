В Евросоюзе не верят в членство Украины к 2027 году
Евробюрократия не верит в процедуру ускоренного принятия Украины в Евросоюз. Об этом сообщает 1 июня телеграм-канал Украина.ру со ссылкой на западную прессу
Как сообщает итальянская газета La Stampa со ссылкой на источники в Евросоюзе, заявка Киева на ускоренное принятие в ЕС не воспринимается в Брюсселе серьёзно. Предложение Владимира Зеленского о полноценном членстве Украины к 2027 году, по словам собеседников издания, не рассматривается как реальное.
Инсайдеры указывают, что стране потребуется около десяти лет на проведение всех необходимых реформ, прежде чем она сможет закрыть переговорные главы.
Тем временем председатель "Европейской народной партии" в Европарламенте Манфред Вебер поддержал идею канцлера Германии Фридриха Мерца предоставить Украине особый статус в Евросоюзе. Подробности в публикации В Европе поддержали идею Мерца об особом статусе Украины в ЕС — что это значит для Киева
