Эпидемия психоза: "15% психотиков и 85% невротиков, а все остальные здоровые люди!"

Накануне решительной осенней схватки за Конгресс к президенту США Дональду Трампу опять пытаются пристать с обвинениями в старческом слабоумии. Оно и понятно: Трампа хотят отвлечь и сбить с решительного политического настроя в электоральных боях.

2026-06-01T15:49

2026-06-01T16:31

В ситуации, когда многим показалось, что Трамп теряет свои внутриполитические позиции из-за геополитических неудач на внешнем контуре (провалы в войне на Ближнем Востоке с Ираном), он смог усилить контроль за Республиканской партией и ее претендентами на мандаты и выровнять борьбу. Многим казалось, что респы безнадежно проигрывают демам обе палаты Конгресса, но оказалось, что показалось – трамписты-респы усиливают свои позиции по штатам.И по Трампу, похоже, опять ударили по больному – по возрасту и возможным болячкам, связанным с этим обстоятельством. Тем более что 14 июня сего года Трамп отметит свое 80-летие, а никто и не осмеливается что-либо серьезное пикнуть о "позорной эпохе геронтологии", как это было еще совсем недавно в СССР, где главный объект травли советский лидер и "лично дорогой Леонид Ильич Брежнев" почил в Бозе в 75 лет, а все вокруг злорадствовали, мол, ну, наконец-то отмучился старикашка. А "старикашка" как видим, совсем пацан в сравнении с Трампом…Но здоровье Трампа, особенно умственное, поколебленное прожитыми годами, – коварная тема, с нею к нему пристают давно. Впервые о том, что у него не все дома, серьезно заговорили в марте 2024-го, в разгар предвыборной борьбы. 12 марта того года газета The Washington Post написала, что Дональд Трамп боится деменции, потому что его отец, Фред Трамп, страдал болезнью Альцгеймера.И особенно журналисты напирали на то, что Фред Трамп заболел, когда ему было столько же лет, сколько Дональду. Трамп-младший переживал страшно и позже в интервью Playboy заявил, что "вид отца, страдающего болезнью Альцгеймера, заставил его задуматься о бессмысленности жизни".В том же году к полутравле под видом заботы присоединилась и газета The New York Times (NYT), которая провела компьютерный анализ речей Трампа и выявила в них признаки изменений с тех пор, как он впервые появился на политической арене в 2015 году. NYT впервые и пришла к выводу о когнитивном угасании: "Трамп всегда был непоследовательным и часто далек от правды, но с течением времени его речи стали мрачнее, жестче, длиннее, злее и менее целенаправленными".И хотя через месяц Трампа избрали президентом, его продолжали выставлять слабоумным, намекая, что в связи с этим он и проиграл предвыборные дебаты своей оппонентке от Демократической партии Камале Харрис. Хотя и эта вечно смеющаяся "деффачка" особым умом не блистала, что было заметно даже внешне…В августе 2025 года уже газета The Guardian написала, что последний год на публике президент США Трамп ведет себя странно: "Уже больше года 79-летний Трамп демонстрирует странное поведение на предвыборных мероприятиях, в интервью, в своих спонтанных высказываниях и на пресс-конференциях".Подыграло общей ситуации и то, что Белый дом постарался честно говорить о здоровье президента и сообщил, что врачи обнаружили у президента хроническую венозную недостаточность: отечность в нижних частях ног, а также небольшие синяки на тыльной стороне ладони, которые возникают в связи с раздражением мягких тканей из-за частых рукопожатий и приема аспирина.Но Белый дом напомнил, что Трамп прошел плановое обследование в правительственном госпитале имени Уолтера Рида, которое ничего серьезного не выявило. И свирепо заткнул говорунов. "Умственная проницательность президента Трампа не имеет себе равных, и он работает не покладая рук", — заявила представитель администрации Лиз Хьюстон. А лечащий врач Трампа Шон Барбабелла сказал, как отрезал: "Президент демонстрирует отличное когнитивное и физическое здоровье и полностью готов к исполнению обязанностей главнокомандующего и главы государства".Буквально на днях тема здоровья Трампа всплыла опять. The Wall Street Journal (WSJ) опросила экспертов и поставила под сомнение отчет о результатах медицинского обследования Трампа и меморандум его лечащего врача Барбабеллы, в котором тот подчеркнул, что Трамп "остается в отличном здравии, демонстрируя сильную сердечную, легочную, неврологическую и общую физическую функции", а его "сердечный возраст" на 14 лет моложе фактического, который составляет 79 лет.Но WSJ настаивает: в меморандуме не хватает ключевой информации, которая подтвердила бы эти выводы, в частности, УЗИ сонных артерий, отсутствуют детали результатов тестов на сердечно-сосудистую систему, нет кальциевого индекса и показателя CAD-RADS, которые используются для оценки риска развития ишемической болезни сердца и прогнозирования вероятности инфаркта, "нет артериальной обструкции или структурных аномалий" в сердце или крупных кровеносных сосудах, что может просто означать отсутствие блокады, не указано, какое количество бляшек в сосудах у президента, "потому что почти у всех нас есть некоторое их накопление", не упоминается сыпь на шее Трампа, появившаяся в марте.Короче, расписали Трампа, как при вскрытии, когда обычно все и становится предельно ясным. А техасский сосудистый хирург Уильям Шутце сделал правдоподобный вывод: "Этот отчет выглядит почти слишком хорошим, чтобы быть правдой для человека его возраста".Но, с другой стороны, становится ясно и то, почему недруги Трампа опять засуетились. 22 мая 2026 года самое авторитетное научно-медицинское издание в мире The Lancet опубликовало исследование, показавшее рост числа людей с проблемами с психическим здоровьем до 1,2 млрд. Эти проблемы с психикой обогнали сердечно-сосудистые заболевания, рак и заболевания опорно-двигательного аппарата и стали основной причиной инвалидности во всем мире. Это в два раза больше по сравнению с 1990 годом (рост +95,5%).Ученые из Университета Квинсленда и Квинслендского центра исследований психического здоровья (QCMHR) в Австралии и Вашингтонского университета в США изучали тенденции в отношении 12 психических заболеваний в 204 странах (максимум в истории): шизофрению, несколько видов расстройств (тревожное, большое депрессивное, биполярное и расстройство аутистического спектра), синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), расстройства пищевого поведения и тревожные расстройства. Исследование проводилось также международной командой специалистов из России, США, Китая, Австралии и других государств.Рост обнаружили по всем 12 предметам исследования, а самыми распространенными заболеваниями оказались тревожность и депрессия. Наименее распространенными — анорексия, булимия и шизофрения.Тревожные расстройства выросли в 2,5 раза с 1990 года (и на 47% с доковидного 2019 года), а клиническая депрессия — на 131% за тот же период (и на +24% с 2019-го). И от той или иной формы психрасстройства в зоне риска женщины (в возрасте от 15 до 39 лет) чаще мужчин, зумеры — чаще старших поколений. Всего же в 2023 году с психическими расстройствами во всем мире жили 620 млн женщин и 552 млн мужчин, и тенденция сохраняется. У женщин чаще диагностировали тревожность и депрессию, в то время как у мужчин преобладали СДВГ, расстройства поведения и аутизм.Это почти каждый седьмой житель планеты. Кроме того, согласно анализу Global Burden of Disease Study 2023, с 1990 года число людей с психическими расстройствами выросло на 95,5%. Даже с учетом стандартизации по возрасту показатель распространенности увеличился на 24,2%.Соавтор исследования Дэмиен Сантомауро из Квинслендского центра исследований психического здоровья заявил в комментарии CNN, что "был искренне шокирован масштабом проблемы", потому что "эти растущие тенденции могут отражать как сохраняющиеся последствия стресса, связанного с пандемией, так и долгосрочные структурные факторы, такие как бедность, незащищенность, насилие и снижение социальной сплоченности".Чего-чего, а насилия и отсутствия сплоченности вкупе со стрессами сейчас по всему миру – хоть отбавляй, и уменьшение не предвидится.Трамп тут, казалось бы, ни при чем – в перечне нет прямых упоминаний слабоумия, деменции, болезни Альцгеймера. Но политическая борьба, как известно, диктует свои звериные законы и в медицине, а значит, скорее всего, обвинения изобретут, болячки найдут, недуги обнаружат и живописать их будут на публике со всей страстью и умением опытных манипуляторов и фальсификаторов. Потому что на кону – власть во всем мире и все деньги мира.Хороший подарок могут земляки преподнести "деду" на 80-летие…А как дела в России с этим делом? Данные разнятся. Еще в июле 2024 года главный внештатный специалист-психиатр Минздрава России Светлана Шпорт на заседании Общественного совета при Минздраве и Росздравнадзоре заверяла всех, что в России с 2005 года снизилась заболеваемость психическими расстройствами почти на 20%. И указывала, что показатель заболеваемости впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства и расстройства поведения на 100 тыс. населения в 2005 году составил 389,4, а в 2023 году – 314,4. А абсолютное число лиц, страдающих психическими расстройствами, в 2023 году составило 3,9 млн чел, что почти на 3% ниже, чем десять лет назад.Но вот в апреле 2026-го вице-премьер Татьяна Голикова на профильной медицинской конференции в Саранске сообщила: "За последние 6 лет распространенность заболеваний когнитивной функции увеличилась на 10%. И самое важное, что эти болезни стали регистрироваться у лиц трудоспособного возраста".Как страшно жить! А что делать. Ну, во-первых, для улучшения ситуации международные специалисты предложили усилить эпидемиологический контроль, особенно в странах с низким и средним уровнем доходов, развивать меры профилактики и раннего лечения, а также для решения растущей проблемы увеличивать постоянные инвестиции в системы охраны психического здоровья, расширение доступа к медицинской помощи и скоординированные глобальные действия для лучшей поддержки наиболее уязвимых групп населения. Согласитесь, слова правильные, но путь – трудоемкий.Во-вторых, правительственная комиссия по законопроектной деятельности в России одобрила проект, позволяющий медикам и полицейским передавать друг другу информацию о лицах с психическими расстройствами, которые могут представлять опасность для общества. То есть информацией о психах и опасных психопатах могут поделиться. А проинформирован, значит, на пути к безопасности.В-третьих, уповать на анекдот психологов о том, что: "в мире есть всего 15% психотиков и 85% невротиков, а все остальные абсолютно нормальные, здоровые люди!".К тому же даже президент Трамп хоть и обвинен в когнитивных расстройствах, таковые демонстрирует не всегда. Например, на днях он не ответил на письмо, в котором просроченный недопрезидент Украины Владимир Зеленский просил у него прислать больше ракет для систем ПВО Patriot. Более того, Зеленский обещал Трампу, что сможет освоить производство ракет для Patriot на Украине…Ну что тут можно было сказать без обследования? Трамп ничего и не ответил…

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

