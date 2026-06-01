Немецкие войска и украинские дроны в Прибалтике. Какие провокации Россия точно не будет терпеть

Европейские страны и Россия скатываются к открытой войне, а особая ответственность в этой ситуации лежит на Германии как ведущей страны ЕС и ее канцлере Фридрихе Мерце.

2026-06-01T07:33

Об этом говорится в открытом письме американского экономиста, профессора Колумбийского университета Джеффри Сакса немецкому канцлеру, опубликованного 28 мая на страницах газеты Berliner Zeitung.По его словам, именно в последние дни ситуация накалилась до опасного предела, и это должны осознать все европейцы."Столицы России и Украины подвергаются постоянному обстрелу: украинские беспилотники дальнего радиуса действия проникают глубоко на территорию Москвы, поражая в том числе гражданские объекты. Российские удары ракетами и БПЛА по Киеву значительно ужесточились. Дроны ВСУ нарушили воздушное пространство стран Прибалтики, что привело к непосредственной угрозе, которая может втянуть Европу в конфликт", - описал Сакс свое видение актуальных угроз.Ужасающая бомбардировка украинскими силами колледжа в ЛНР подорвала последние остатки сдержанности, продолжил американский экономист. Он напомнил о телефонном разговоре министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США, который состоялся 25 мая и в ходе которого российская сторона предупредила, что начнет наносить "систематические и непрерывные удары" по объектам и центрам принятия решений в Киеве."МИД России рекомендовал США и другим странам "обеспечить эвакуацию дипломатического персонала и граждан из столицы Украины". Это сообщение знаменует собой начало масштабной эскалации. Дипломатия сегодня необходима как никогда", - считает Сакс.По его мнению, путь к защите Украины лежит не в продолжении кровопролития, а в мире на условиях, приемлемых для всех сторон."Тем, что вы требуете больше оружия, увеличиваете военный потенциал и все активнее демонстрируете "решимость", а также даете понять, что Германия готовится к войне, а не работает над ее прекращением, вы превратили Берлин в ускоритель, вместо того чтобы он служил тормозом для конфликта в масштабах всей Европы", - заявил американский профессор.Однако горькая реальность такова, что это оружие не может купить ту безопасность, которую можно было бы достичь дипломатией за долю стоимости, считает Сакс. Он посоветовал Мерцу вступить в диалог с президентом Путиным, открыть каналы ОБСЕ, которым Германия ранее позволила исчезнуть, а также призвать Киев прекратить атаки на гражданские объекты.Но прежде всего немецкому канцлеру стоило бы сказать правду собственным гражданам, заявил американский экономист. А правда такова: мир, достигнуты в результате переговоров и основанный на нейтралитете Украины является реальным выходом из катастрофы, а восстановление нормальных экономических отношений с Россией – реальным выходом их промышленного упадка Германии, полагает Джеффри Сакс.Однако на практике и Германия, и остальные страны Евросоюза, делают все, чтобы еще более приблизит прямое столкновение европейских стран НАТО с Россией. Источники Reuters 26 мая сообщили, что альянс договорился о развертывании германо-нидерландского корпуса в странах Балтии для защиты восточного фланга в случае нападения России.Предполагается, что общая численность корпуса составить 40-60 тысяч военнослужащих с центром управления в немецком Мюнстере. В странах Прибалтики будут размещены штабы, склады техники и боеприпасов, высокотехнологические подразделения, которые невозможно экстренно перебросить в регион (ПВО, артиллерия и инженерные подразделения).На днях власти Нидерландов также договорились с Латвией об использовании военного полигона Селия на границе с Россией для учений, тренировок и испытаний БПЛА. Соответствующий протокол о намерениях подписали 27 мая на Саммите дронов в Риге премьер-министр и исполняющая обязанности министра обороны Латвии Эвика Силиня и министр обороны Нидерландов Дилан Йешилгез-Зегериус.Примечательно, что усиление восточного фланга НАТО происходит на фоне инцидентов с залетом украинских дронов в воздушное пространство стран Балтии. И вместо того, чтобы помешать Украине использовать воздушное пространство стран альянса для акций, направленных против России, руководство блока планирует операции, чтобы отразить возможный российский ответ.Все это говорит о том, что Евросоюз серьезно готовиться к возможному прямому столкновению, а украинские дроны в Латвии и других странах Прибалтики являются только поводом для этих военных приготовлений. Какой момент в отношениях России со странами Европы будет решающим и где эта красная линия, после которой Москва просто не сможет не отвечать? На этот вопрос в интервью Украина.ру отвечают российские и иностранные эксперты.Европа провоцирует, но к войне пока не готоваПо словам политолога-германиста, обозревателя "Российской газеты" Тимофея Борисова, Джеффри Сакс как раз понимает, что конфликт движется к серьезной эскалации."Если раньше все надеялись на так называемый дух Анкориджа, на то, что война прекратиться, сейчас мы видим, что война не только не прекращается, а еще и усиливается. Во-первых, развивается энергетический кризис из-за перекрытия Ормузского пролива, ситуация вокруг Ирана далека от урегулирования, а американцам становится не до духа Анкориджа и разрешения украинского конфликта", - рассказал Борисов.При этом Сакс, как и многие другие серьезные аналитики на Западе, видит, что на эскалацию идет именно Европа, поэтому и обращается к канцлеру самой влиятельной страны ЕС – Германии, отметил политолог. По словам Борисова, Европа совершенно не собирается договариваться, в то время как Россия еще три года назад была готова к урегулированию конфликта и Стамбульские договоренности об этом свидетельствуют.Борисов выделил несколько моментов, которые показывают, что эскалация продолжается. По его словам, в первую очередь об этом свидетельствует сообщение агентства Reuters о переброске немецко-нидерландского корпуса под руководством НАТО в Латвию и Эстонию. В сочетании с 45-ой танковой бригадой Бундесвера, которая разворачивается в Литве, это уже очень серьезное усиление альянса на российских границах, полагает он."Понятно, что оно на Балтике происходит не случайно. Оно происходит для того, чтобы дать возможность странам Запада провоцировать Россию по максимуму и не бояться, что Россия при этом ответит по балтийским странам", - заявил политолог.Касаясь красных линий, после которых Россия просто не сможет не отвечать на провокации Запада, Борисов посоветовал заглянуть в нашу стратегическую доктрину и посмотреть, как они определяются в этом документе."Это нападение на наши объекты критической инфраструктуры и безопасности. Допустим, взрыв Северных потоков не был нападением на критическую инфраструктуру, потому что Северные потоки – это многонациональный проект, в который входили концерны многих стран. Это не чисто государственный объект, от которого зависит безопасность России", - рассказал Борисов.По словам эксперта, к таким объектам может относиться, например, аэродром, как военный, так и гражданский. Также нападение на Калининград и попытка отрезать анклав от России тоже подпадает под определение красных линий соответственно национальной доктрине."Это уже реальная опасность. Это виток эскалации, на который мы уже не сможем ответить так, как мы отвечаем Украине. Нас наша доктрина обязывает ответить очень серьезно, вплоть до нанесения ядерных ударов", - сказал Борисов.Политолог ожидает, что Европа продолжит с провокациями, но они пока не будут критическими. Причина этому неготовность Европы к прямому столкновению с Россией именно сейчас. Борисов напомнил, что немецкие генералы и политики регулярно называют 2029 год в качестве решающего. Именно тогда Германия и европейски блок НАТО будут готовы к отражению наших атак и будут уже поднимать планку эскалации до максимума, полагает он."Сейчас они к этому не готовы. Они понимают, что эстонское и латвийское направления неприкрыты. И в случае попытки отрезать нас от калининградского анклава, в случае попытки заблокировать нам проход через Балтику, мы можем нанести обезоруживающий удар, за сутки пройти всю Эстонию, занять прибалтийские порты и ликвидировать эту угрозу. Именно поэтому я считаю, что провокации сейчас не будут носить критического характера", - заявил Борисов.Однако к 2029 году немцы, поляки, шведы, все скандинавские страны вокруг Балтийского моря уже будут готовы к войне с Россией, и тогда провокации будут нести уже критический характер, подытожил Тимофей Борисов.От исторического ревизионизма до ядерной войныГермания уже довольно долго шагает по пути ренацификации, который никак не соответствует ее национальным интересам, рассказал в интервью Украина.ру сербский политолог, сотрудник Института европейский исследований (Белград) Стеван Гайич.По его словам, этот тот процесс начался с падения Берлинской стены и развала СССР, когда начался исторический ревизионизм и пересмотр результатов Второй мировой войны. Следующим этапом стал конфликт на Украине, отметил Гайич."Теперь мы находимся на одном из поздних этапов. Объединенная Европа опять участвует в войне против России, готовясь при этом к еще более прямому участию. Шведы хотят передать Киеву свои самолеты Gripen, Германия переводит свою промышленность на военные рельсы. Сегодня европейский путь – это путь войны, поэтому я считаю сегодняшнюю переброску НАТО войск ближе к границам России опасным знаком", - рассказал политолог.Здесь главная проблема в том, что ключи эскалации фактически постоянно находились в руках Запада, а Россия постоянно реагировала на инциденты, продолжил Гайич. Единственным способом прекратить с этой практикой для России может стать какой-то неожиданный и шокирующий шаг, который смог бы дестабилизировать внутриполитическую обстановку в европейских странах и помешать им продолжить по этому пути, допустил политолог.„До сих пор Россия всегда шла на уступки и всегда она была той, которая отвечала. Чаще всего Россия заранее предупреждала, какой будет ее ответ. Как будто недостаточно просто уничтожить натовскую инфраструктуру на Украине, и как будто это всегда должно было быть ответом на какую-то акцию со стороны Украины или НАТО. До сих пор это воспринималось как слабость России. Североатантический альянс только наращивал градус эскалации и тестировал терпение Москвы“, - рассказал Гайич.По его словам, первый визов, на который Россия отреагировала недостаточно жестко были события в Доме профсоюзов в Одессе в 2014 году. Потом последовали референдумы в Донецке и Луганске, после которых Запад почувствовал, что может продолжать с агрессивной политикой по отношению к России.„Запад сначала организовал госпереворот в Киеве, а потом понял, что Москва готова к уступкам. Они постоянно тестировали эти границы. Теперь ситуация уже предельно опасная. Германия и Евросоюз в целом намерены продолжить готовиться к войне с Россией, потому что они верят, что из этого конфликта могут выйти победителями. Как раз это самое опасное. Одновременно это важный вопрос для российского политического руководства, которое должно ответить на этот чрезвычайно серьезный вызов“, - подытожил Стеван Гайич.***Европа целенаправленно движется к прямой конфронтации с Россией, игнорируя предупреждения тех западных аналитиков, который еще пытаются достучаться до ее лидеров. Берлин и Брюссель упрямо верят в возможность победы над ядерной державой и испытывают ее терпение новыми провокациями. Все еще есть надежда, что здравый смысл возобладает, но время на дипломатию стремительно истекает. Вопрос о том, кто сделает последний шаг до пропасти, остается открытым.Киевский режим продолжает попытки вывести эскалацию конфликта на новый уровень. Подробнее - в материале Украина за неделю. Дрон в Румынии, удар по ЗАЭС и минирование "Новороссии"

Татьяна Стоянович

