Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов* - 01.06.2026 Украина.ру
Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*
На днях на Украине серьезный резонанс вызвало новое интервью самого богатого местного олигарха Рината Ахметова. В нем он выставляет себя последовательным борцом с русскими и признает, что неонацисты из "Азова"** были под его крылом
Призывает украинцев воевать и скупает недвижимость в Монако. Чем занимается Ринат Ахметов*

15:13 01.06.2026
 
© shakhtar.comРинат Ахметов
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
На днях на Украине серьезный резонанс вызвало новое интервью самого богатого местного олигарха Рината Ахметова. В нем он выставляет себя последовательным борцом с русскими и признает, что неонацисты из "Азова"** были под его крылом
Британскому изданию The Guardian миллиардер рассказал, что для него приемлем только "справедливый мир", а таковым он считает "выход на границы 1991 года". Такой "мир" предполагает для него лично возврат всех активов, потерянных в Донбассе, которые сам он в ходе бандитских 1990-х незаконно приватизировал. Россия же, по его словам, предлагает сейчас "фейковый" мир.
Ахметов также уверяет британцев, что у России экономических проблем больше, чем у Украины, а российская экономика это, дескать, всего 2% мирового ВВП. По его словам, Россия "слаба" и ничего не инвестирует в технологии, поэтому нечего её бояться.
По сути, он впадает в то, что западные комментаторы называют "руссофренией" - раздвоением и противоречивостью тезисов. Ведь, с одной стороны, Россия якобы вот-вот может захватить Европу и налаживает свой ВПК. С другой стороны, она будто бы слаба и вот-вот развалиться.
Ахметов утверждает, что Донецк испытает настоящее счастье, когда станет частью Украины, то есть, когда миллиардер заведет туда карателей из своего подручного "Азова".
Рассказывая о боях в Мариуполе в 2022 году, Ахметов говорит, что был постоянно на связи с командиром "азовцев" Денисом Прокопенко ("Редис"). Впоследствии он купил "Редису" и еще нескольким "азовцам" квартиры в элитном киевском комплексе.
"Азов" был полностью на содержании Ахметова как охранное агентство. После спасения, Ахметов подарил руководителям "Азова" по квартире, и они молчат в тряпочку о том, при каких обстоятельствах погибли почти все их побратимы и кто за это должен отвечать", - комментирует его интервью украинский журналист и блогер Ростислав Шапошников.
Шапошников также напоминает, что Ахметов - лидер ОПГ в Донбассе, который убив кучу людей, захватил шахты и сколотил состояние на рабском труде шахтеров и коррупции с позволения Леонида Кучмы.
"Но теперь это не бандюк ставший олигархом, это уже "респектабельный бизнесмен". Издание The Guardian публикует душераздирающее интервью, как "Ахметов был в секунда от смерти на войне" и что "вся его жизнь — это борьба с Россией", - пишет журналист.
Украинский националист и военный Игорь Луценко называет его "дьяволом".
"Человек пришел из дремучей донецкой преступности – все, кто тогда был в этой сфере, знают о том, как он стал собственником самых "сладких" предприятий в регионе. А все его бывшие – партнеры и враги – стали кучками земли на кладбище, содержанием заброшенных шахт или частью ила на дне Азовского моря", - пишет Луценко.
В том же интервью олигарх рассказал, как стал владельцем футбольного клуба "Шахтер". Он лицемерно говорит, что сам едва не погиб во время взрыва на стадионе "Шахтёра" в 1995 году, когда был убит тогдашний президент клуба Ахать Брагин (криминальный авторитет Алик Грек).
По его словам, они вместе в тот день приехали на матч, Брагин сразу же побежал на трибуну, где и был убит взрывом вместе с охранниками, а сам Ахметов якобы "замешкался". После этого, дескать, вдова погибшего сама упрашивала его взять себе перспективный футбольный клуб.
Умалчивает Ахметов в интервью, что он унаследовал тогда не только клуб, но и долю Брагина в крупной финансово-промышленной группе. По данным следствия, в 1997-1998 годах были убиты почти все прямые подозреваемые, включая того, кто закладывал взрывчатку. Впоследствии был убит и тот, кто убил подозреваемого.
Концов тогда так не нашли, но бывший друг и напарник Брагина Ринат Аметов стал самым богатым олигархом Украины. Уже в 2004 году в Афинах нашли выжившего члена группировки Вячеслава Синенко. На суде в 2006 году Синенко сказал, что невиновен в гибели Брагина, а реальным виновным является Ахметов. Дело замяли, а в 2011 году странным образом следователи потеряли даже документы по нему.
В новом интервью британцам Ахметов, который не мог не знать настроения жителей Донбасса, несет полнейшую пропагандистскую чушь, утверждая, что в Мариуполе якобы даже дети встречали российскую армию камнями и палками. В этом Ахметов повторяет тезисы многих британских СМИ, которые для своей публики представляют действия ВС РФ словно действия израильской армии в секторе Газа.
Богатейший олигарх Украины, несмотря на ранее заявленную властями деолигархизацию, продолжает финансировать украинские СМИ, политические партии, а также удобно пристроился к распилу западной помощи "на ремонт энергетической инфраструктуры".
В результате, в апреле 2026 года стало известно, что олигарх приобрел пятиуровневую квартиру в Монако (также называемую "вертикальным дворцом"). По данным СМИ, сумма сделки составила 471 млн евро, что стало крупнейшей известной продажей жилья в истории. И произошло это именно в период боевых действий.
Ранее Ахметов приобрел историческую виллу Les Cèdres на Лазурном побережье за 200 млн евро. Это бывшее поместье короля Бельгии Леопольда II, расположенное в Сен-Жан-Кап-Ферра. В 2022 году он же купил пентхаус в Лондоне за 122 млн долларов.
Именно этот человек призывает украинцев воевать за границы 1991 года, возвращать Крым и Донбасс, а от России требует выплатить "репарации".
*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
**Деятельность организации запрещена в РФ
