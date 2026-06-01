"Нет жалоб на то, что кто-то не смог заправиться": эксперт о ситуации с топливом в Крыму - 01.06.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260601/net-zhalob-na-to-chto-kto-to-ne-smog-zapravitsya-ekspert-o-situatsii-s-toplivom-v-krymu-1079667624.html
"Нет жалоб на то, что кто-то не смог заправиться": эксперт о ситуации с топливом в Крыму
"Нет жалоб на то, что кто-то не смог заправиться": эксперт о ситуации с топливом в Крыму - 01.06.2026 Украина.ру
"Нет жалоб на то, что кто-то не смог заправиться": эксперт о ситуации с топливом в Крыму
Несмотря на колебания поставок бензина и рост цен, топливного голода в Крыму нет — огромных очередей на заправках и жалоб на невозможность заправиться не наблюдается. Продуктовые полки магазинов заполнены как обычно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла
2026-06-01T17:07
2026-06-01T17:12
новости
украина
крым
владимир джаралла
украина.ру
нато
бензин
главные новости
главное
блокада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101016/22/1010162299_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7d571e152b5f7129379be7676c8d9c4c.jpg
Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к дроновой блокаде Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.Отвечая на вопрос о том, как он на бытовом уровне воспринимает ажиотаж вокруг "дроновой блокады" Крыма, эксперт заявил, что республика уже не раз сталкивалась с подобными трудностями.Продолжая разговор о непростой ситуации с топливом на полуострове, политолог отметил, что заметны колебания даже не цен, а поставок бензина на АЗС."Указ севастопольского губернатора об ограничении в 20 литров на один бак сыграл даже более отрицательную роль, чем реальная нестабильность на различных заправках", — пояснил Джаралла."Потому что на практике пока нет жалоб на то, что кто-то стоял в громадной очереди или вообще не смог заправиться. То есть пока тот уровень, который был и в обычной жизни, сохраняется", — заявил эксперт.По словам политолога, продукты в крымских магазинах находятся в прежнем количестве. "Да, все жалуются на рост цен, но это можно назвать обычным бытовым ворчанием, потому что то же самое происходит по всей России", — добавил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
украина
крым
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101016/22/1010162299_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_887f20891e374dbf65c79c0041df1532.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, крым, владимир джаралла, украина.ру, нато, бензин, главные новости, главное, блокада, экономика, топливо, новости россии, сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, новости сво
Новости, Украина, Крым, Владимир Джаралла, Украина.ру, НАТО, Бензин, Главные новости, главное, блокада, экономика, топливо, новости России, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, новости СВО

"Нет жалоб на то, что кто-то не смог заправиться": эксперт о ситуации с топливом в Крыму

17:07 01.06.2026 (обновлено: 17:12 01.06.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкАвтозаправочные станции
Автозаправочные станции - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Несмотря на колебания поставок бензина и рост цен, топливного голода в Крыму нет — огромных очередей на заправках и жалоб на невозможность заправиться не наблюдается. Продуктовые полки магазинов заполнены как обычно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла
Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к дроновой блокаде Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.
Отвечая на вопрос о том, как он на бытовом уровне воспринимает ажиотаж вокруг "дроновой блокады" Крыма, эксперт заявил, что республика уже не раз сталкивалась с подобными трудностями.
Продолжая разговор о непростой ситуации с топливом на полуострове, политолог отметил, что заметны колебания даже не цен, а поставок бензина на АЗС.
"Указ севастопольского губернатора об ограничении в 20 литров на один бак сыграл даже более отрицательную роль, чем реальная нестабильность на различных заправках", — пояснил Джаралла.
"Потому что на практике пока нет жалоб на то, что кто-то стоял в громадной очереди или вообще не смог заправиться. То есть пока тот уровень, который был и в обычной жизни, сохраняется", — заявил эксперт.
По словам политолога, продукты в крымских магазинах находятся в прежнем количестве. "Да, все жалуются на рост цен, но это можно назвать обычным бытовым ворчанием, потому что то же самое происходит по всей России", — добавил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.
Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаКрымВладимир ДжараллаУкраина.руНАТОБензинГлавные новостиглавноеблокадаэкономикатопливоновости РоссииСВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасновости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
04:15Лазерное оружие, "зенитки" и пулеметы с ИИ: эксперт про очередной этап технологической гонки
04:13Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов пять аэропортов
03:43Трамп назвал возможный срок заключения сделки с Ираном
03:20Киев в огне, ракеты также бьют по Харькову, Днепропетровску и временно оккупированному Запорожью
02:51Захарова заявила о последствиях "пиратских" действий Парижа против судов с "удобными флагами"
01:59"Герани" и ракеты бьют по целям на Украине и оккупированных ВСУ территориях. Что известно к этому часу
01:18В Курской области дроны убили мирного жителя в автомобиле и атаковали пенсионера на велосипеде
00:51Сводка событий 1 июня "одной строкой" от канала "Украина.ру"
00:24Оборона ВСУ в Константиновке расчленена — итоговая сводка за 1 июня от канала Readovka
23:57В Одессе на фоне сообщений о возможном ракетном ударе запускают салюты
23:52Небензя заявил в ООН, что инцидент с дроном в Румынии связан с обращением Зеленского к Дональду Трампу
22:59Готовится удар "Орешника" - украинские сми
22:53Украинские эксперты решили воздействовать на Трампа через деньги и договорённости, а не военные аргументы
22:32Пушилин сообщил о двух погибших и четырёх пострадавших в результате атак. Главные новости к этому часу
22:25Экс-посол Польши на Украине вернул орден "За заслуги" из-за восхваления УПА киевскими властями
21:45Зеленский вновь предупреждает о скором массированном ударе России по Украине.
21:39Путин назвал удар по колледжу в Старобельске кровавым преступлением. Главные новости к этому часу
20:59Общий суд Европейского союза зарегистрировал иск Банка России против Европарламента
20:53Финские СМИ сообщили об ошибочном запуске украинских дронов со взрывчаткой в сторону Финляндии
20:49В Кремле назвали решение проблемы с топливом в Крыму одной из самых важных задач
Лента новостейМолния