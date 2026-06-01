"Нет жалоб на то, что кто-то не смог заправиться": эксперт о ситуации с топливом в Крыму

Несмотря на колебания поставок бензина и рост цен, топливного голода в Крыму нет — огромных очередей на заправках и жалоб на невозможность заправиться не наблюдается. Продуктовые полки магазинов заполнены как обычно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла

2026-06-01T17:07

Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к дроновой блокаде Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.Отвечая на вопрос о том, как он на бытовом уровне воспринимает ажиотаж вокруг "дроновой блокады" Крыма, эксперт заявил, что республика уже не раз сталкивалась с подобными трудностями.Продолжая разговор о непростой ситуации с топливом на полуострове, политолог отметил, что заметны колебания даже не цен, а поставок бензина на АЗС."Указ севастопольского губернатора об ограничении в 20 литров на один бак сыграл даже более отрицательную роль, чем реальная нестабильность на различных заправках", — пояснил Джаралла."Потому что на практике пока нет жалоб на то, что кто-то стоял в громадной очереди или вообще не смог заправиться. То есть пока тот уровень, который был и в обычной жизни, сохраняется", — заявил эксперт.По словам политолога, продукты в крымских магазинах находятся в прежнем количестве. "Да, все жалуются на рост цен, но это можно назвать обычным бытовым ворчанием, потому что то же самое происходит по всей России", — добавил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.

