Украинский ВПК занялся разработкой КАБов

Украинские управляемые авиабомбы (КАБы) создадут совместными усилиями инженеры государственных и частных предприятий. Об этом 1 июня сообщила украинская частная компания BlueBird Tech

2026-06-01T15:44

Компания открывает собственное конструкторское бюро с целью разработки управляемых авиабомб в объединении с "одним из ведущих украинских научно-конструкторских бюро" в сфере ракетостроения. "Мы объединяемся с ведущими украинскими инженерами и учеными, чтобы поэтапно разбирать задачи ракетостроения и анализировать, какие решения сегодня наиболее критичны для Украины. Ежедневно Россия применяет сотни управляемых авиационных бомб. Украина должна отвечать не менее эффективно. Мы видим большой запрос на такие системы и понимаем, насколько важными они являются для современной войны. Поэтому в первую очередь мы начнем серийно производить КАБы украинского производства", - сказано в пресс-релизе компании.Бизнесмены заявили, что имеют "продуктивную коммуникацию с государственными структурами сектора безопасности и обороны, которые заинтересованы в становлении украинского ракетостроения нового поколения". Минобороны Украины ранее закупило первую экспериментальную партию управляемых авиабомб, произведённых для ВСУ при участии военных инженеров Германии. Оснащение авиабомб комплексами планирования и коррекции полёта не только повышает точность попадания в цель, но также позволяет осуществлять бомбометание подальше от средств ПВО и истребителей противника.

