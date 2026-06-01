"Хорошо, что наши все сбивают": эксперт о точной работе ПВО и настроениях крымчан

Крымчане все чаще становятся свидетелями работы ПВО и ночных налетов дронов, это тревожно. А к пробкам на Крымском мосту все привыкли. Они неизбежны, поскольку это связано с работой ПВО и безопасностью на море. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла

2026-06-01T17:51

Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к дроновой блокаде Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.Говоря о том, что действительно беспокоит крымчан, эксперт отметил, что все чаще люди становятся свидетелями работы ПВО и ночных налетов дронов."Это тревожно. Женщины эмоционально реагируют. Правда, потом все успокаиваются: "Хорошо, что наши все сбивают", — пояснил Джаралла.На бытовом уровне действительно чаще всего обсуждается, что ранее безопасный сухопутный мост в Крым оказывается под ударом, добавил политолог. Особенно с тревогой это обсуждают те, кто рассчитывал на курортный сезон. "Понятно, что туристы сейчас задумываются о личной безопасности. Но тут можно вспомнить лето 2023 года, когда Украина вовсю кричала о контрнаступе и о ракетных ударах по Крымскому мосту, но никакого срыва курортного сезона не произошло", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.

