Гадалка Ермака предрекла новые разоблачения по делу Миндича
15:56 01.06.2026 (обновлено: 15:57 01.06.2026)
Скандал вокруг бывшего главы офиса Зеленского Андрея Ермака обрастает мистическими подробностями. Его личная гадалка Вероника Аникиевич, известная под псевдонимом Фэншуй, предсказала новые разоблачения по делу бизнесмена Тимура Миндича. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк.
"На этой неделе будет ярко проявлен квадрат Меркурия и Нептуна, а это значит, что у носителей-активистов начнется обострение, и вранья они будут изрыгать из себя еще больше", — процитировал Железняк публикацию предсказательницы.
Напомним, Ермака обвиняют в легализации денег при строительстве элитного жилья под Киевом. Гадалка фигурирует в материалах дела: в суде представлены фрагменты переписки экс-главы офиса с Аникиевич.
Согласно данным следствия, Ермак советовался с ней по поводу назначений чиновников на государственные посты, а после отставки консультировался о дальнейших действиях. Он передавал гадалке имена политических противников, включая глав антикоррупционных ведомств. Об этом – в материале В Раде раскрыли, как при Ермаке назначали силовиков