Украина за неделю. Дрон в Румынии, удар по ЗАЭС и минирование "Новороссии"

Киевский режим продолжает попытки вывести эскалацию конфликта на новый уровень. Прошедшая неделя ознаменовалась сразу тремя событиями, которые могут иметь долгоиграющие последствия

2026-06-01T06:20

Беспилотник в РумынииНочь на пятницу, 29 мая, жители румынского города Галац недалеко от границы с Украиной запомнят надолго. Согласно Минобороны страны, радары засекли беспилотник, который пересек воздушное пространство Румынии на высоте около 600 м и пролетел 10 км, после чего снизился до высоты 150 м и был потерян. В небо были подняты два истребителя F-16, однако сбивать БПЛА не стали из-за близости городской застройки.В итоге беспилотник врезался в жилую многоэтажку, на 10-м этаже в одной из квартир вспыхнул пожар. Жильцы квартиры смогли самостоятельно эвакуироваться. Всего в результате инцидента легкие ранения получили два человека, которых отправили в больницу с незначительными травмами.Из Бухареста практически сразу же последовали гневные обвинения в адрес России."Этот инцидент представляет собой серьезную и безответственную эскалацию со стороны Российской Федерации", - заявили в МИД страны.Тут же подсуетились и украинцы.Владимир Зеленский предложил Румынии всевозможную поддержку и воспользовался моментом, чтобы снова призвать ЕС к усилению антироссийских санкций, чтобы прекратить "циничные нападения на гражданскую инфраструктуру в наших городах и в наших водах".Не прошли мимо событий в Румынии и в НАТО."Мы продолжим улучшать нашу готовность для сдерживания и защиты от всех угроз, включая беспилотники. Безответственное поведение России – угроза для всех нас. Они продолжают бить по гражданским и гражданской инфраструктуре по всей территории Украины, а последняя ночь показала в очередной раз, что последствия этой противоправной захватнической войны не знают границ", - написал у себя в соцсетях генсек Альянса Марк Рютте.Всеевропейский вой слегка приглушил румынский президент Никушор Дан, который дал понять, что инцидент в Галаце не был целенаправленной атакой РФ по Румынии. По его словам, российский беспилотник пролетал над украинским городом Рени в Одесской области (10 км от Галаца), где попал под работу то ли украинского ПВО, то ли РЭБ, на него было произведено "кинетическое воздействие", после чего дрон изменил траекторию полета.Тем не менее вскоре Бухарест объявил, что консульство России в Констанце будет закрыто, а посла РФ вызвали в МИД страны."Мы примем соразмерные действия в отношении Российской Федерации. <…> Беспрецедентный характер события требует твердого, скоординированного и соразмерного ответа — на национальном, союзническом и международном уровнях", - прокомментировал президент Дан.В Москве же для начала предложили определиться с тем, чей именно беспилотник рухнул в Румынии. Как подчеркнул Владимир Путин, нельзя говорить о принадлежности БПЛА до того момента, когда это будет установлено при помощи экспертизы. Он напомнил, что похожие инциденты ранее фиксировались в Финляндии, а также в странах Прибалтики.Глава государства пообещал, что если румынская сторона передаст России обломки дрона, то будет проведено "объективное расследование".Таким образом можно констатировать, что раздуть полноценную мировую войну из-за беспилотника в Галаце не получилось. Однако подобные происшествия будут и впредь использоваться киевским режимом для нагнетания ситуации, выспрашивания у союзников нового вооружения и попыток втянуть третьи страны в конфликт.Удар по ЗАЭСКак и все последнее время, минувшая неделя ознаменовалась новыми попытками Украины атаковать российскую инфраструктуру в разных городах страны.Одним из самых серьезных по своим последствиям мог бы стать удар по Запорожской АЭС 30 мая. Атомная станция в Энергодаре и ранее подвергалась атакам со стороны ВСУ, однако на этот раз украинская армия впервые целенаправленно била по оборудованию ЗАЭС."Сегодня днем украинский боевой дрон-камикадзе поразил здание машинного зала 6-го энергоблока с последующей детонацией. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене машзала образовалась дыра", - рассказал журналистам глава "Росатома" Алексей Лихачев.По его словам, ВСУ применили дроны на оптоволокне, что полностью исключает версию случайного попадания."Можно "поздравить", если так можно выразиться, все мировое сообщество, - это первая целенаправленная атака на основное оборудование АЭС со сквозным подрывом и повреждением здания машзала", - отметил Лихачев.По его словам, Украина раз за разом переходит уже даже не красные линии, а границы здравого смысла."Что ожидать дальше - удары непосредственно по турбине? Реакторному залу? Реактору и системам безопасности?" - сказал глава "Росатома".Официальный Киев отреагировал в стиле "я не я и лошадь не моя"."Силы обороны Украины не наносили удар по энергоблоку №6 Запорожской атомной электростанции. Украинские военнослужащие действуют исключительно в рамках норм международного гуманитарного права и осознают последствия любых действий по ядерным объектам", - заявили в Силах обороны юга ВСУ.Особенно несуразно из уст представителей правящего на Украине режима выглядит упоминание международного гуманитарного права. О том, как это право "соблюдается" ВСУ, можно было совсем недавно видеть в Старобельске (ЛНР), где украинские дроны в три волны прицельно били по общежитию колледжа, убив несколько десятков юношей и девушек.В случае новых атак на российские АЭС замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев пригрозил нанести симметричные удары по аналогичным объектам на Украине и в странах НАТО."Очевидно, что в случае катастрофического разрушения машинного или реакторного зала атомной электростанции наступит новый Чернобыль. И это ничуть не лучше применения тактического ядерного оружия. И ответом на подобные действия может быть симметричный удар по украинским АЭС, а также по АЭС в странах НАТО, вовлеченных в конфликт", - написал он в "Максе".На следующий день, в воскресенье, ВСУ снова ударили по Запорожской атомной электростанции. На этот раз под атаку попал транспортный цех, были уничтожены шесть автобусов и две "Газели"."Несмотря на продолжающиеся атаки, Запорожская АЭС работает в штатном режиме. Безопасность эксплуатации станции обеспечивается в полном объёме, все технологические параметры находятся под постоянным контролем персонала", - сообщил персонал АЭС в соцсетях.Действия Украины против ЗАЭС в очередной раз демонстрируют готовность киевского режима "пройтись по грани", максимально подводя конфликт к последней черте. Целенаправленная атака на оборудование АЭС говорит о том, что до такой черты остается уже совсем чуть-чуть.Атака на "Новороссию"Третье событие, укладывающееся в логику первых двух, - это попытки ВСУ при помощи дронов и минирования парализовать сухопутный коридор в Крым.Этот участок суши, который пролегает от Ростовской до Запорожской области, был желанной целью для Украины еще незадолго до "контрнаступа" 2023 года, когда в Генштабе ВСУ конкурировали несколько планов контрнаступления. Один из них предполагал перерезание сухопутного коридора в Крым с дальнейшим переходом к полномасштабным обстрелам полуострова.Именно на таком варианте настаивал тогдашний главком украинской армии Валерий Залужный, однако под нажимом западных советников был выбран другой вариант с распылением сил вкупе с попыткой отбить ставший для Киева символическим город Артёмовск (Бахмут) в Донбассе. Итог этого "контрнаступа" всем хорошо известен.Теперь же налицо признаки, что кое-какие наработки плана по сухопутному коридору снова на столе у украинских штабистов и их иностранных кураторов.Понятно, что полноценное наступление и установление классического огневого контроля над российским сухопутным коридором в Крым в нынешних условиях нереально, поэтому сейчас речь идет скорее о том, чтобы сделать эту трассу непригодной, невозможной для эксплуатации, то есть "обнулить" сухопутный коридор и нарушить логистику для снабжения Крыма.Учитывая, что после терактов на Крымском мосту движение большегрузов по нему запрещено, ценность трассы "Новороссия", которая проходит по этому самому сухопутному коридору, ощутимо возрастает.На минувшей неделе власти Запорожской области выпустили рекомендацию без особой необходимости не пользоваться трассой Р-280 "Новороссия" из-за ее дистанционного минирования на ряде участков: БПЛА сбрасывают взрывные устройства, которые активируются при помощи датчика движения.По информации губернатора Херсонской области Владимира Сальдо, от сработавшей мины на участке между Запорожской и Херсонской областями погиб водитель грузовика, пострадали также несколько машин.На Украине ожидаемо родилась очередная "перемога": министр обороны страны Михаил Федоров объявил, что ВСУ устроили "логистический локдаун" южным российским регионам.Из официальных заявлений властей РФ следует, что такая картина не соответствует действительности."Определенные логистические трудности действительно присутствуют, но они носят локальный и временный характер. Логистическое обеспечение Запорожской области осуществляется в штатном режиме, автомобили ездят, грузы перевозятся. Логистика товаров и продуктов функционирует в штатном режиме. Дефицита в магазинах нет", - написал губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем канале в "Макс".Движение и в сторону Крыма, и в сторону ДНР осуществляется в штатном режиме, по маршрутам следования транспорта организовано круглосуточное дежурство сотрудников ГАИ. Грузовые перевозки по "Новороссии" не останавливались, добавил глава региона.По его словам, по трассе организован проезд детей к местам летнего отдыха - они выдвигаются в путь в сопровождении специальных служб по заранее согласованным маршрутам.Тем не менее не признавать проблем, которые могут создать и уже создают украинцы на трассе Р-280, также нельзя. На днях в Севастополе на крупных сетевых заправках закончился 92-й и 95-й бензин, 30 мая поставки возобновили, но весь запас был быстро продан, поэтому в регионе ввели ограничение на продажу бензина в одни руки - 20 литров."Это временная мера, необходимая для того, чтобы мы могли восполнить запасы топлива на АЗС", - написал в "Максе" губернатор Севастополя Михаил Развожаев.Как пишут в крымских пабликах, к настоящему моменту дефицита топлива в Севастополе нет, в других частях Крыма также нет недостатка в топливе на заправках.Ситуация с "Новороссией" снова актуализировала тему защиты российских инфраструктурных объектов и ответных действий ВС РФ."Выходит симметрично. У нас гудит над коридором в Крым — у них гаснет от Полтавы до Одессы. Война дронов — уже не вспомогательный фронт, а основной. Выиграет тот, кто раньше замкнет связку "производство — связь — ИИ — удар по пусковым". У нас масштаб и темп. У них — школа и западные кошельки", - написал у себя в телеграм-канале военный эксперт Владислав Шурыгин.Раскрутка румынского инцидента, удары по ЗАЭС и попытки взять под огневой контроль при помощи дронов ключевую трассу на Крым свидетельствуют, что Украина не собирается заканчивать войну, а, напротив, не оставляет попыток вынудить РФ пойти на перемирие по линии фронта. Такой вариант развития событий для Москвы неприемлем, поэтому многое теперь будет зависеть от того, сможет ли Россия вынудить Киев пойти на свои условия завершения конфликта.О происходящем на Западной Украине - в материале Западная Украина за минувшую неделю: мобилизация "мертвых душ" и коррупционный скандал.

Павел Котов

