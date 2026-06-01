"Денег нет, расходитесь". Организация Объединенных Наций оказалась банкротом

Руководство Организации Объединенных Наций официально признало, что главная дипломатическая площадка планеты осталась без средств и находится сейчас на грани фактического банкротства

2026-06-01T15:25

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил о "реальной перспективе финансового краха", который ожидает эту международную структуру уже к середине августа.Организация провела массовые сокращения персонала, уволив три тысячи сотрудников – от секретарей, до переводчиков. ООН в срочном порядке сворачивает несколько миротворческих миссий в Африке, чтобы не платить бедным странам – таким, как Непал или Бангладеш – которые традиционно выделяли для этих операций своих солдат. Дошло до того, что в нью-йоркской штаб-квартире ООН отключили ради экономии эскалаторы, заставляя дипломатов подниматься пешком по лестницам. Но свести концы с концами в итоге так и не получилось.По данным издания The Wall Street Journal, причиной кризиса стали задержки взносов со стороны Соединенных Штатов Америки и Китая – постоянных членов Совета Безопасности ООН, которые выступали ее основными донорами. Вашингтон и Пекин совокупно обеспечивали около 42% ежегодного бюджета Организации Объединенных Наций, однако в течение последнего года они приостановили выплаты в ее фонды.США превратились при Трампе в особо злостного неплательщика взносов. Задолженность Вашингтона перед ООН превышает на сегодня 4 миллиарда долларов, и продолжает постоянно расти. Китай недавно перевел Гутерришу платеж на сумму 850 миллионов долларов. Но китайцы все еще не выплатили ооновским структурам около 455 миллионов, и в Пекине не спешат закрывать задолженность – несмотря на крики о помощи, звучащие из Нью-Йорка.Америка принципиально отказалась от полноценного финансирования Организации Объединенных Наций. За последний год США успели выйти из ключевых подразделений этой международной структуры, включая Всемирную организацию здравоохранения, и начали процедуру выхода из ЮНЕСКО. По мнению Дональда Трампа, Вашингтон не должен заниматься "расточительными тратами", поддерживая существование ООН за свой счет. В Белом доме относятся к этой организации с максимальным цинизмом – полагая, что ооновское руководство все равно будет послушно следовать в фарватере американской политики. И предлагают, чтобы расходы за ее содержание взял на себя кто-то другой.Китай принял эту подачу. В течение последних лет Китайская Народная Республика планомерно увеличивала взносы в фонды Организации Объединенных Наций. По состоянию на начало года китайцы обеспечивали до 20% ее бюджета, замещая сократившуюся до минимума долю США. Но Пекин тоже стал задерживать платежи – вероятно для того, чтобы продемонстрировать недовольство политической бесхребетностью ооновской бюрократии, которая защищает интересы коллективного Запада, в ущерб интересам большинства стран планеты.Аппарат ООН почти не отреагировал на американскую атаку на Венесуэлу и не сказал ничего внятного по поводу американо-израильского нападения на Иран – несмотря на то, что атаки Пентагона, включая убийство детей в Минабе, нарушают все мыслимые нормы международного права. Топливная блокада Кубы, от которой страдают миллионы жителей острова, тоже не вызвала у окружения Гутерриша серьезных протестов.Китай и Россия регулярно поднимают эти темы в Совбезе ООН, но руководящие лица Организации Объединенных Наций боятся ссориться с Вашингтоном – опасаясь, что их лишат американской визы и выставят из Нью-Йорка. Белый дом озвучивал такие угрозы на фоне гуманитарной катастрофы в секторе Газа, когда ооновцы пытались осудить действия Израиля. И в итоге они пошли на попятную – из-за позиции США, которые поддерживают любые действия Тель-Авива.Сейчас это повторяется в Ливане. Израиль возобновил ракетные удары по Бейруту и другим городам этой средиземноморской страны, что привело к многочисленным жертвам среди мирного населения. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) озвучил в День защиты детей трагическую статистику – за последнюю неделю от израильских атак пострадали 77 ливанских детей, многие из которых погибли.Ливанский кризис будет обсуждаться 1 июня на экстренном заседании Совбеза Организации Объединенных Наций, но американский госсекретарь Марко Рубио уже озвучил позицию США, заведомо поддерживая действия израильской армии. А это значит, что Вашингтон заблокирует любую резолюцию ООН, направленную на осуждение варварских бомбардировок Ливана, превращая очередной заседание Совета Безопасности в бессмысленный фарс.Китайцы голосуют против этой ситуации юанем, задерживая выплату взносов в знак протеста против беспомощной позиции, которую занимает руководство Организации Объединенных Наций."Этого следовало ожидать, рано или поздно. В неработающий актив перестают инвестировать – как минимум, требуют санации. Следующий генсек будет заниматься только этим", – комментирует финансовый кризис в ООН журнал "Россия в глобальной политике".Сейчас китайцы ожидают от Гутерриша какую-либо внятную реакцию на хронические американские неплатежи. Если Вашингтон не будет выплачивать взносы в бюджет ООН, он должен быть лишен права голоса в Совбезе уже в следующем году – согласно действующему уставу организации. Пока что все развивается именно по этому сценарию, но высокопоставленные ооновские чиновники категорически не желают вступать в прямой конфликт с Трампом.Ситуацию может разрешить смена руководящих кадров, которая должна произойти в ООН в нынешнем году – после ухода Гутерриша. Государства Глобального Юга рассчитывают заменить его на более активного дипломата, способного выдерживать политическое давление Вашингтона, предлагая в этом качестве несколько альтернативных кандидатур.Бывший глава министерства иностранных дел Бразилии Селсу Аморим затронул этот вопрос во время недавнего визита в Москву. Он рассказал о том, что привез в Россию личное письмо президента Луиса Инасиу Лулы да Силва. Бразильский лидер высказывается в нем в поддержку кандидатуры Мишель Бачелет – бывшего президента Чили, которая является одним из кандидатов на пост генерального секретаря Организации Объединенных Наций.По данным чилийских медиа, Бачелет намерена лично приехать в Москву в течение ближайших недель, чтобы заручиться поддержкой России. И от нее будут ожидать серьезных реформ, способных восстановить позиции ООН, потерявшей значительную часть своего былого авторитета.Читайте о позиции докладчика ООН по положению на палестинских территориях Франчески Альбанезе, которая раскритиковала главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен за её позицию по Ирану.

Александр Сокуренко

