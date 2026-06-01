Зеленский просит о мире? Киев заговорил о переговорах с Россией. Хроника событий на утро 1 июня

Владимир Зеленский заявил об "окне возможностей" для переговоров с Россией до зимы и назвал условие — "давление на РФ". В ЕС между тем не могут договориться о диалоге с Москвой

2026-06-01T09:50

2026-06-01T10:49

Давите на Россию, а мы поговорим — формула киевского режима.Владимир Зеленский заявил о существовании "окна возможностей" для начала переговоров с Россией до наступления зимы. Об этом он сообщил в интервью американскому телеканалу CBS News.По словам украинского политика, необходимо найти дипломатический путь, чтобы "сесть и поговорить до начала следующей зимы". При этом Зеленский подчеркнул, что все будет зависеть от "давления на Россию".Он также сообщил, что спецпредставитель президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер могут прибыть на Украину в течение двух недель. По его словам, он получил сообщение о сроках потенциального визита от американской переговорной группы.Ранее в МИД РФ заявили, что Европа гнет "несовместимую с реалиями линию", а в Кремле неоднократно подчеркивали: для начала реальных переговоров Киев должен выполнить условия, озвученные президентом России Владимиром Путиным — вывести войска из новых регионов, отказаться от вступления в НАТО и провести демилитаризацию и денацификацию.Пока же, как отмечают в Москве, заявления Зеленского о "дипломатическом пути" не подкрепляются реальными шагами, а его риторика о "давлении на Россию" свидетельствует о неготовности Киева к конструктивному диалогу.ЕС не может выработать общую позицию по переговорам с МосквойСтраны Евросоюза не могут выработать единую позицию по вопросу переговоров с Российской Федерацией. Об этом в интервью "Известиям" заявил депутат Европарламента Фернан Картхайзер.По словам европарламентария, ряд государств открыто выступает против любых переговоров с Москвой. К числу наиболее непримиримых политик отнес страны Балтии, Польшу, Германию, а также некоторые другие государства-члены ЕС.При этом внутри Евросоюза существуют и иные взгляды на отношения с Россией. В качестве примера стран, выступающих за более конструктивный диалог, депутат назвал Бельгию, Словакию, Австрию и Люксембург. Кроме того, по его словам, более сдержанную позицию временами занимают также Франция и Италия.Картхайзер отметил, что отсутствие консенсуса между странами-членами ЕС сохраняется уже длительное время и пока не позволяет выработать общий подход к диалогу с Москвой. Если такая ситуация затянется, это может привести к серьезным внутренним противоречиям внутри объединения.По мнению депутата, на фоне этого раскола будет возрастать риск прямой конфронтации между ЕС и Россией, тогда как более умеренные страны вовсе не заинтересованы в подобном развитии событий и предпочли бы дипломатическое урегулирование существующих проблем. При этом сторонники жесткой линии, включая прибалтийские государства и Польшу, продолжают настаивать на изоляции Москвы, что создает постоянное напряжение внутри европейских институтов.В то же время председатель Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте Манфред Вебер поддержал предложение канцлера Германии Фридриха Мерца о предоставлении Украине особого статуса в Евросоюзе. Об этом сообщает телеканал n-tv со ссылкой на интервью политика медиагруппе Funke.Вебер назвал идею "креативной и позитивной инициативой", отметив, что страна с опытной армией и развитыми оборонными технологиями могла бы стать активом в сфере безопасности для всего Евросоюза.21 мая канцлер Германии Фридрих Мерц выступил с инициативой предоставить Украине особый статус в качестве промежуточного шага на пути к полноправному членству в ЕС. По его замыслу, статус "ассоциированного члена" позволил бы украинским чиновникам участвовать в саммитах Евросоюза и встречах министров, но без права голоса.При этом ранее Зеленский категорически отверг идею "символического" или частичного членства Украины в региональном содружестве. По мнению украинского лидера, республика заслуживает полноправного членства, поскольку "защищает Европу не символически, а реально".Предложение Мерца и поддержка Вебера свидетельствуют о поиске компромиссных вариантов евроинтеграции Киева на фоне растущего скептицизма ряда стран ЕС. Венгрия, например, ранее заявляла, что не поддержит начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз без восстановления прав венгерского меньшинства в Закарпатье. Словакия также выступает против приема Украины в ЕС до урегулирования ее отношений с Россией.Фронтовая сводка Российские средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь отразили очередную атаку беспилотной авиации Вооруженных сил Украины. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, в период с 20:00 мск 31 мая до 07:00 мск 1 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 72 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа.География отраженных атак охватила южные, приграничные и центральные регионы страны, территорию Крыма, а также акваторию Черного моря.Дроны сбиты над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской и Ростовской областями, Республикой Крым, а также над акваторией Черного моря.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Константиновском направлении продолжаются тяжелые бои по всему городу. Российские подразделения продвигаются в частном секторе, ведут бои за центральные районы Константиновки. Также ВС РФ расширяют контроль западнее Степановки и вышли к каналу Северский Донец — Донбасс в районе населенного пункта Миньковка.На Запорожском направлении противник продолжает атаки у Степногорска. На восточном фланге российские войска обходят Белогорье и продвигаются севернее Гуляйпольского. Успешно закрыт карман между Верхней Терсой и Воздвижевкой, российские подразделения вышли к населенному пункту Любицкому.На Добропольском направлении бои продолжаются в Сергеевке и Васильевке. Отмечается продвижение российских войск западнее Гришино и южнее Кучерова Яра.На Краснолиманском направлении российские подразделения продвигаются от населенного пункта Ставки в сторону Красного Лимана. Тяжелые бои продолжаются у Святогорска.На Северском направлении фиксируется продвижение российских войск в районах Дибровы, Липовки и Рай-Александровки. Также отмечены успехи западнее населенного пункта Каленики.Война продолжается и требует все новых жертв. Кристина Черкасова

