Армия России наносит поражение дроноводам ВСУ на Херсонском направлении
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Херсонское направление остаётся ареной активных сражений артиллеристов и дроноводов. Об этом сообщает 1 июня телеграм-канал "Дневник Десантника"
По сведениям тг-канала:
🟥 На Херсонском участке фронта сохраняется высокая интенсивность контрбатарейной борьбы с основными очагами в районах Антоновского моста и Алешек;
🟥 За прошедшие сутки зафиксировано 47 артиллерийских ударов по левобережью Днепра, в результате которых пострадали 6 мирных граждан;
🟥 В населенном пункте Садовое подразделения российкой войсковой группировки "Днепр" уничтожили пункт управления вражескими БПЛА. В населенном пункте Антоновка дроноводы выявили и уничтожили пункт временной дислокации ВСУ;
🟥 В частном секторе Херсона обнаружен пункт временной дислокации украинских офицеров и пункт управления БПЛА. Точным ударом операторы БПЛА ГрВ "Днепр" ликвидировали данные объекты;
🟥 В населенном пункте Отрадокаменка в ходе разведывательных мероприятий подразделения ВС РФ выявили места скопления живой силы противника.
Артиллерия 18 ОА отработала по обнаруженным целям, сообщает "Дневник Десантника".
