ВС РФ освободили Тихоновку в ДНР: сводка Минобороны за сутки
Российские войска продолжают методичное освобождение Донбасса. Подразделения ВС РФ установили контроль над населенным пунктом Тихоновка в Донецкой Народной Республике. Об этом 1 июня сообщили в Министерстве обороны России в ходе ежедневного брифинга
Кроме того, за прошедшие сутки российские силы нанесли удары по цехам производства, местам подготовки и площадкам запуска дальних беспилотников ВСУ. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиабомб и 233 беспилотника самолетного типа.
Общие потери украинских войск в результате действий российских группировок составили порядка 1 335 военнослужащих за сутки. Противник продолжает нести тяжелые потери в живой силе и технике, отступая под натиском российских подразделений.
