Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июня

Зеленскому придется извиняться перед Навроцким. ВС РФ уничтожают противника и технику. Россия призвала ОБСЕ оценить многолетние преступления против русскоязычных детей на Украине

2026-06-01T15:00

Владимир Зеленский должен позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому и извиниться за героизацию бандеровских предводителей, заявил директор Бюро международной политики Канцелярии президента Польши Марчин Пшидач."Думаю, что... Зеленский должен позвонить президенту Польши и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность", - сказал Пшидач.По его мнению, поведение Зеленского может быть связано с запланированными выборами на Украине и желанием выстроить "свой политический нарратив".Недавно Зеленский присвоил наименование "Имени героев УПА"* Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ. После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал лишение Зеленского самой высокой польской награды - ордена Белого орла.В понедельник с городской ратуши польского Люблина сняли флаг Украины.По ее словам, прославление формирований, ответственных за преступления против гражданского населения, наносит удар по исторической памяти народа, ранит память польских жертв и "препятствует налаживанию искреннего диалога между нашими народами".При этом пресс-секретарь пообещала, что снятие флага с ратуши не отразится на отношении городских властей к проживающим в Люблине гражданам Украины.В то же время депутат сейма Польши от партии "Право и справедливость" Яцек Сасин в эфире радиостанции RMF FM подчеркнул, что лишить Зеленского польского ордена Белого орла будет недостаточно."Твердый реализм в отношениях с Украиной. Никаких сентиментов. Никах привилегий, никакого льготного отношения. Как они к нам относятся, так и мы к ним", - заявил парламентарий.В частности, он предложил отменить все оставшиеся привилегии для граждан Украины в Польше."Только то, что лежит в нашем интересе. Не есть в нашем интересе сохранение каких-либо привилегий для украинцев в Польше. Например, пусть перерегистрируют свои автомобили, как все остальные иностранцы, пусть подпадают под польское право, польские страховки и так далее", - сказал Сасин.В свою очередь глава МВД Польши Томаш Семоняк, выступая в эфире телеканала TVN24, подчеркнул, что Зеленский совершает стратегическую ошибку, теряя доверие поляков своими решениями."Я не понимаю действий Зеленского. Это фатальная ошибка, потеря сердец поляков, что лежит в политической и военной категориях. Он должен учитывать такие вопросы", - сказал Семоняк, подчеркнув, однако, что Польше "не выгодно разрывать отношения с Украиной или не поддерживать Украину".По словам министра, действия Зеленского "неприемлемы"."Тот факт, что УПА*, преступная организация, ответственная за убийство поляков на Волыни, каким-либо образом почитается — это абсолютная катастрофа", - отметил Семоняк.Член движения "Другая Украина", экс-депутат Рады Владимир Олейник подметил, что перезахоронение и героизация на Украине лидеров "Организации украинских националистов"*, причастных к проведению Волынской резни – это принципиальный для Польши вопрос, который может лишить Киев поддержки Варшавы в вопросе евроинтеграции."Я думаю, что это будет принципиальнейшим препятствием для вступления в Европейский союз. Поляки будут их по этому вопросу блокировать", - считает он.Как отметил Олейник, для поляков героизация украинских нацистов киевским режимом – актуальный вопрос. Эта тема замалчивалась по политическим причинам, учитывая оказываемую Киеву поддержку со стороны Варшавы, однако последние события стали для Польши "перебором", считает он. В связи с этим Олейник выразил уверенность, что в Польше проголосуют за лишение Зеленского ордена Белого Орла и пошутил, что Берлин в свою очередь может выдать ему "железный крест с дубовыми листьями" за чествование нацистских преступников. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня - массовое уничтожение польского населения в Волыни в 1943 году. Тогда были зверски убиты и тысячи украинцев, отказывавшиеся сотрудничать c националистами.Провалы ВСУВС РФ нанесли удары по используемым ВСУ объектам энергетической, транспортной, портовой инфраструктуры, цехам производства БПЛА дальнего действия, сообщили в Минобороны России.Силы ПВО за сутки уничтожили 233 беспилотника и девять авиационных бомб ВСУ.Подразделения "Южной" группировки войск за сутки нанесли поражение ВСУ в ДНР, в результате чего противник потерял около 120 военных, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей, пять орудий полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы.Российские подразделения группировки "Центр" заняли более выгодные позиции, уничтожив свыше 330 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, 10 автомобилей, два артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.Российская группировка войск "Запад" улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение формированиям шести украинских бригад, противник потерял более 180 военнослужащих, 16 автомобилей и два артиллерийских орудия. Уничтожена станция радиоэлектронной борьбы.ВСУ за сутки потеряли до 45 военных и 14 автомобилей в зоне действий группировки войск "Днепр".Подразделения российской группировки войск "Север" улучшили тактическое положение, нанесли поражение украинским формированиям в Сумской и Харьковской областях, противник потерял до 205 военнослужащих, боевую бронированную машину, 10 автомобилей, 105-мм гаубицу М101 производства США и две станции радиоэлектронной борьбы.Подразделения российской группировки войск "Восток" продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанесли поражение ВСУ в Днепропетровской и Запорожской областях, в результате чего украинские войска за сутки потеряли свыше 455 военных, две боевые бронированные машины, семь автомобилей и 105-мм гаубицу М101 производства США.Преступления против детейРоссийская миссия при ОБСЕ намерена довести до государств-участников организации обновленную информацию о преступлениях Киева против детей в рамках специального мероприятия, заявил РИА Новости постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.По его словам, российская сторона прорабатывает оптимальный формат такого мероприятия с учетом особенностей работы ОБСЕ.По данным уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарьи Морозовой на конец апреля 2026 года, количество погибших детей на территории республики за весь период вооруженной агрессии со стороны Украины составляло 253 человека, раненых - 1051.Также Полянский, напомнив о хладнокровном убийстве подростков в Старобельске, подчеркнул, что профильные структуры ОБСЕ и генеральный секретарь организации должны дать объективную оценку преступлениям против русскоязычных детей на Украине.Как отметил член Общественной палаты Максим Григорьев, ОБСЕ давно не выполняет свою главную функцию по поддержанию мира и безопасности в Европе."Я не удивлен молчанию ОБСЕ. У меня большой опыт личного взаимодействия с этой организацией. Могу с уверенностью сказать, что она уже на протяжении десятков лет практически не выполняет свою главную функцию – поддержание мира и безопасности в Европе", – сказал он.В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя удар БПЛА по Геническу, заявила, что Киев намеренно пропагандирует антиценности, встречая Международный день защиты детей очередным жертвоприношением ребенка.Захарова назвала это демонстрацией открытой террористической сущности, отменой цивилизационных ценностных ориентиров.Подробнее - в материале Киев встретил День защиты детей жертвоприношением ребёнка — Захарова на сайте Украина.ру. * Признана в России экстремистской.

Сергей Зуев

