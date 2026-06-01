https://ukraina.ru/20260601/pribaltiyskie-chleny-nato-nesposobny-ostanovit-bpla-vsu-1079668152.html

Прибалтийские члены НАТО неспособны остановить БПЛА ВСУ

Прибалтийские члены НАТО неспособны остановить БПЛА ВСУ - 01.06.2026 Украина.ру

Прибалтийские члены НАТО неспособны остановить БПЛА ВСУ

Владимир Зеленский становится проблемой: Латвия, Литва и Эстония не способны остановить украинские дроны. Об этом сообщает 1 июня телеграм-канал "Осташко! Важное"

2026-06-01T17:35

2026-06-01T17:35

2026-06-01T17:35

новости

латвия

россия

литва

нато

владимир зеленский

вооруженные силы украины

обсе

эстония

прибалтика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/08/1063764809_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_168e567a6b2036f1d5bc8e324d0b01ab.jpg

Прибалтийские члены НАТО и ЕС не смогут предотвратить использование своего воздушного пространства для запуска украинских беспилотников по территории России. Об этом заявил бывший специальный советник по военным вопросам генсека ОБСЕ, подполковник Генштаба ВС Швейцарии в отставке Ральф Боссхард. По его словам, попытки Киева вовлечь другие государства в конфликт и открыть "второй фронт" в Прибалтике или Белоруссии продолжаются уже более десяти лет, что превращает украинское руководство в проблему даже для его прямых союзников."Ни Эстония, ни Латвия, ни Литва не смогут помешать использованию своего воздушного пространства украинскими дронами. Таким образом, Зеленский становится проблемой даже для самых преданных своих сторонников", – заявил Боссхард.СВР России обнародовала планы киевского режима и атаковать российские объекты именно с территории прибалтийских постсоветских образований, в частности – Латвии. Такая тактика позволит сократить время подлета дронов и повысить точность ударов. "Предположительно, ключевым тыловым аэродромом для этих целей выступает латвийский полигон Селия, где с 6 июня 2024 года официально функционирует специализированный Центр тестирования и обучения работе с беспилотниками", - сказано в публикации.Пока официальные лица в Риге, Вильнюсе и Таллине отрицают эти факты перед собственными гражданами, списывая информацию на "русскую пропаганду". Независимые экспертные оценки и данные разведки указывают на обратное – воздушное пространство и военная инфраструктура государств Прибалтики уже задействованы в операциях против России.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Извинения Зеленского, провалы ВСУ, преступления против детей. Хроника событий на 15:00 1 июняВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

латвия

россия

литва

эстония

прибалтика

бывший ссср

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, латвия, россия, литва, нато, владимир зеленский, вооруженные силы украины, обсе, эстония, прибалтика, бывший ссср, пво, бпла, всу