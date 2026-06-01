Крым справится с "дроновой блокадой", как справился с энергетической: Джаралла о ситуации на полуострове
За 12 лет Крым пережил энергетическую, водную и продовольственную блокады со стороны Украины и которые он смог успешно преодолеть. Россия блестяще справилась с этим вызовом при помощи своего энергомоста, который вернул Крым к нормальной жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла
Крым справится с "дроновой блокадой", как справился с энергетической: Джаралла о ситуации на полуострове

За 12 лет Крым пережил энергетическую, водную и продовольственную блокады со стороны Украины и которые он смог успешно преодолеть. Россия блестяще справилась с этим вызовом при помощи своего энергомоста, который вернул Крым к нормальной жизни. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир Джаралла
Журналист отметил, что сейчас поступает много сообщений о том, что Украина фактически приступила к дроновой блокаде Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту.
Отвечая на вопрос о том, как он на бытовом уровне воспринимает ажиотаж в СМИ вокруг "дроновой блокады" Крыма, эксперт заявил, что относится к этому спокойно.
"Крым уже не раз сталкивался с подобными трудностями. Достаточно вспомнить энергетическую блокаду зимой 2015 года, когда почти четыре месяца мы в прямом смысле жили без электричества", — пояснил Джаралла.
По словам политолога, это событие показало, что выбор крымчан был верным. "Россия блестяще справилась с этим вызовом при помощи своего энергомоста, который вернул Крым к нормальной жизни", — заявил собеседник Украина.ру.
"Поэтому сегодняшние трудности были ожидаемы. Жаловаться на них было бы то же самое, что жаловаться на погоду", — резюмировал Владимир Джаралла.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу" на сайте Украина.ру.
Системные удары по Киеву нужно рассматривать как мощный информационный повод, который надо правильно использовать. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией" на сайте Украина.ру.
