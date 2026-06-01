ЕАЭС или ЕС: сколько продлятся метания Пашиняна
Выбор между ЕАЭС и ЕС остается нелогичным и Армения пока не намерена проводить референдум по выходу из Евразийского экономического союза и возможному вступлению в Европейский союз, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
По его словам, сегодня голосовать по этому вопросу было бы неправильно. Помимо этого, Пашинян заверяет – Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между этим объединением и ЕС не станет неизбежным. На деле же, премьер-министр демонстративно не приехал на саммит Евразийского экономического союза в Астане.
Почему слова и действия расходятся, а Армения делает ставку на евроинтеграцию, невзирая на возможные серьёзные экономические потери – объяснил доцент Финансового университета ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
По его словам, сегодня голосовать по этому вопросу было бы неправильно. Помимо этого, Пашинян заверяет – Армения продолжит работу в ЕАЭС до тех пор, пока выбор между этим объединением и ЕС не станет неизбежным. На деле же, премьер-министр демонстративно не приехал на саммит Евразийского экономического союза в Астане.
Почему слова и действия расходятся, а Армения делает ставку на евроинтеграцию, невзирая на возможные серьёзные экономические потери – объяснил доцент Финансового университета ведущий аналитик центра политической информации, кандидат политических наук Иван Пятибратов.
Подписывайся на