https://ukraina.ru/20260601/troyanskie-klyachi-ukrainskoy-politiki-1079644578.html

Троянские клячи украинской политики

Троянские клячи украинской политики - 01.06.2026 Украина.ру

Троянские клячи украинской политики

Вот что "Орешник" животворящий, прости Господи, делает. Такая вот фразочка по аналогии с замечательным высказыванием из замечательного советского фильма "Иван Васильевич меняет профессию", наверняка, у многих вертелось на днях в голове или на языке после удара "Орешником" по военному аэродрому и базе хранения французских вертолётов "Пума"

2026-06-01T07:06

2026-06-01T07:06

2026-06-01T10:59

украина

россия

одесса

владимир зеленский

алексей гончаренко

максим бужанский

партия регионов

вкс

мнения

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/06/1059473620_0:7:1104:628_1920x0_80_0_0_a4a89a24451ceb918018a292d319ebc3.png

Говорят, до двух десятков их там погорело вместе с иностранными специалистами.И гвалт с переполохом в европейском курятнике был ещё тот, конечно. Нет, вранья-то мы потом наслушались много по про сожженные "три гаража" и тому подобные вещи. Но, реакция Фридриха Мерца, Йохана Вадефуля, министра обороны Германии, Эммануэля Макрона, Каи Калас, ну и, конечно же, на Украине, что называется, бесценны, как демонстрация их реального отношения к произошедшему, и их испуга.Но произошли и ещё события которые вызвали, пусть не удивление, но как минимум повышенное внимание у многих людей здравого смысла и на Украине, и в России, да, везде на постсоветском пространстве. На Украине после комплексной атаки российских ВКС, которую фактически не способна оказалось отразить украинское дырявое ПВО, произошло невиданное практически. Сразу два народных депутата сделали очень конкретные заявления по части острой необходимости мира для Украины.И персонажи эти более чем примечательные. Первый, это участник трагических событий в доме профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года, предатель и разжигатель войны Алексей Гончаренко*, который неожиданно написал: "Войну нужно закончить. Кто бы сомневался. Мир, а не ракеты. Нужно сделать всё возможное, чтобы всё это прекратилось. Воскресное утро нужно смотреть с детьми мультики, а не разбирать завалы".Второй персонаж - Максим Аркадиевич Бужанский. Истерик без истерического образования, наполеонафил, публицист, блогер. Человек, являющийся выходцем из окружения Коломойского*. Отметившиеся не раз и не два даже (правда не ясно насколько искренне) в вопросах защиты русского языка и русской культуры на Украине, демонстрировавший иногда даже образчики здравомыслия. Но вполне себе голосовавших за все нужные режиму Зеленского людоедские решения. Так вот, Бужанский высказался ещё более резко чем Гончаренко: "Я из тех наивных дураков, которые не теряют надежды на прекращение огня в ближайшее время. Нам отчаянно нужно прекращение войны, и нет ничего зазорного в слове "отчаянно нужно". Но это прекращение огня, если оно наконец-то произойдёт, нужно будет защитить. Защитить от тех, кто вдруг изобразит себя львами войны. Просидев всю войну в Праге. От завсегдатаев эфиров, от политиков, ищущих капитал на псевдопатриотизме, когда за их жёсткость платят жизнью и кровью другие, от тех, кто встроился в систему военного времени и зарабатывает на ней".Что происходит, что же это делается? Это же правду матку практически режет Максим Аркадиевич Бужанский. Больше того, Бужанского прям не удержать. Через день, 26 мая он заявляет: "Каждый день появляются новости о том, что ряд городов, как Киев и Одесса или целые области Волынь, например, готовятся к круговой обороне. Всё это происходит на фоне новостей об освобождении нашими войсками 500 км. Возникает вопрос, почему в таком случае эти города и области не готовили к круговой обороне все эти годы, когда было хуже и начали готовиться сейчас? …И с другой стороны, да что мы о какой-то ерунде - на носу перезахоронения Петлюры. Все экскаваторы туда". Ты смотри, он прямо на святое на бандеры покушается. Ну что за человек? Как говорится – не верю! И тем не менее эти заявления впечатлили очень многих людей на Украине. Да даже в России зазвучали мнение, что, ну вот же есть голоса взывающие к миру. Есть голоса здравого смысла! Давайте по-простому. Ещё из античной литературы знаем мы фразу: "Бойтесь данайцев, дары приносящих". Речь про хитрость в виде троянского коня. И Бужанский с Гончаренко*, в данном случае, ровно такие вот троянские клячи. А всё потому, что заявления эти разумные по содержанию, призывы эти давно перезревшие, бьющие в самые сокровенные ожидания большинства обывателей Украины, неискренние.И верить им не стоит ни на грош. Потому что, по имеющейся информации, уже некоторое время на Украине, а с подачи, конечно же, Банковой, с подачи конкретно Зеленского готовится политический проект для бывшего юго-востока, для бывшего пророссийского электората, для бывшего электората партии регионов, Оппозиционного блока и Платформы за жизнь.И уже некоторое время назад у Зеленского посчитали, что националистический бандеровский электоральный фланг они окучивают хорошо. Вон, Мельника перезахоронили. А надо же ведь что-то делать с людьми в Одессе, Днепропетровске, Николаеве, Харькове. Не оставлять же их России или Буданову* с Разумковым. И приняли решение строить партию, которая будет изображать из себя "партию мира". Не пророссийскую. Это непозволительная роскошь нынче в украинском политикуме. Просто здравомыслящую по программе и заявлениям. И этого достаточно, чтобы выглядеть пророссийской, потому что пророссийская позиция и есть позиция здравого смысла. Ну так вот, и есть у этой будущей партии лидеры, они ещё не объявлены, ведь проект пока только готовится. Рабочее, кстати, название партии "Мэры фронтовых городов" или второй "Прифронтовые регионы". Регионалы будут новые, регионалы 2.0. И по словам знающих людей, выбраны два медийных персонажа, Виталий Ким, губернатор Николаевской области, и Игорь Терехов, мэр Харькова.Теперь самое интересное, а кто же всё это придумал для Зеленского? Кто стоит за всей этой историей? Сергей Владимирович Лёвочкин, архитектор Евромайдана 2014 года, экс-глава администрации президента Януковича! И архитектор теперь этого нового готовящегося проекта новых регионалов. И Бужанского с Гончаренко подтягивают в этот проект. И совершенно не случайно они начинают продвигать этот нарратив про мир, который, в общем-то, в нынешней милитаристской людоедской Украине, не могут озвучивать ни губернатор, ни мэр. А депутаты могут.И задумка насчет этого квартета такая: Терехов - это Харьков, Ким - это Николаевская область, Бужанский - это Днепропетровск, Гончаренко* - это Одесса. То есть, тот самый юго-восток, тот самый электоральный заповедник бело-синих сторонников Януковича и Партии регионов. Все персонажи максимально медийно узнаваемые. Финансирует Гончаренко* и его часть проекта сейчас теневой олигарх Геннадий Буткевич. Экс-владелец крупнейшей сети маркетов "АТБ". Человек, нынче крайне близкий к Зеленскому и Ермаку. На него сейчас сгруппированы практически все активы, которые пооджимали у других олигархов. На нём сейчас все практически лицензии по редкоземельным металлам, активы в нефтегазовой сфере. И всё это, конечно же, не вполне его, а скорее в управлении у него от Ермака и Зеленского. И он сейчас финансирует Гончаренко* и будет софинансистом нового проекта для Юго-востока. При этом параллельно он финансирует политический проект боксера Усика, который тоже является "консервой" для "семьи" Зеленского, который призван подменить Зеленского, если тот по какой-то причине не сможет баллотироваться, а власть и доходы терять ведь не охота.А вот за остальными персонажами и за всем проектом в целом стоят деньги не менее одиозных и известных персонажей. В первую очередь депутата Вадима Столара, киевского олигарха, застройщика, собственника медиа активов. А ещё одним участником на паях является Кирилл Тимошенко, экс-замглавы офиса Зеленского, сейчас советник министра обороны, разжиревший на военных контрактах. Ну, и какие-то денежки, наверное, и Лёвочкина. Хотя никогда Сергей Владимирович не любил тратить свои деньги. Но любил тратить деньги своих бизнес партнёров. Юрия Бойко например или Дмитрия Фирташа.Ну и вот этот проект призван в своё время выйти на авансцену и забрать голоса тех, кто раньше голосовал за Партию регионов, за Януковича, кто оставался верен здравому смыслу, и кто и сейчас является русским человеком или человеком русской культуры. И пусть не все среди них сейчас выступают за, скажем так, не просто восстановление отношений с Россией, а прямо за пророссийскую позицию. Нет. Но, они точно за здравый смысл. Ну и для них этот эрзац пытается сейчас Зеленский изготовить. Тем более, существует, как говорил Остап Бендер, конкурирующая фирма. В лице Буданова* с Разумковым за деньги олигарха Тигипко. Которые формируют собственный проект для той же части электората. Электората, которому и голосовать не за кого. Ну, прости Господи, не в Юрия же Бойко продолжать верить, в этого предателя эталонного?Вот, соответственно, и суетятся политтехнологи, суетятся политики. Но, повторюсь, "Бойтесь данайцев, дары приносящих!" Ложь это всё от них. Поддержат они мирные соглашения? Да, конечно же! Но это история ровно про то, чтобы опередить всех и сорвать джек-пот на теме мира. Заявить себя как "партия мира". И все это просто из шкурных интересов борьбы за власть и за потоки финансов на восстановления Украины. А контекст для заявлений выпал для них ну очень уж шикарный. Ультимативный удар "Орешником". Очень уж понятно для всех стало, что мир - это единственная альтернатива разогреву ситуации, эскалации до совершенно чудовищных итогов. Но не верьте им, они лгут. Никакая они не "партия мира". Такие же шакалы, которые раскачали войну ещё в 2014 году, а потом разожгли её на полную в 2022-ом.О ситуации на Украине и вокруг нее в последние дни - в статье ""Не хочешь умереть по-хорошему, будет по-плохому", или Армия мёртвых душ. Эксперты о "психической чуме""*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

россия

одесса

западная украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, россия, одесса, владимир зеленский, алексей гончаренко, максим бужанский, партия регионов, вкс, мнения, украина.ру, западная украина