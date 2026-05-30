Дмитрий Соин: Провокация с беспилотником в Румынии стала еще одним шагом НАТО к прямой войне с Россией

2026-05-30T06:30

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал специалист по информационным и психологическим операциям, ветеран спецслужб Молдавии и Приднестровья, политический аналитик Дмитрий Соин.Румыния закрывает генеральное консульство России в Констанце, сообщил президент страны Никушор Дан. Генеральный консул России в Констанце объявлен персоной нон грата. Причиной этого решения стало падение неизвестного беспилотника на жилой дом в Галаце. Румынские власти заявили, что это был российский дрон, который сбился с курса из-за воздействия украинской ПВО. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем аккаунте в соцсети X она объявила, что в своей "агрессивной войне" Россия "перешла очередную черту".- Дмитрий, как действия румынской стороны угрожают безопасности России на южноевропейском направлении?- Определение России в качестве противника произошло уже давно. Поэтому даже если на Румынию или другую стану НАТО упадет метеорит, это свяжут с нашей деятельностью. Такие обвинения являются частью политики, которая готовит информационную и идеологическую почву для вероятного конфликта по линии НАТО-Россия. Ведь якобы российский дрон упал не в чистом поле, а попал в жилой дом.По словам моих знакомых в журналистской среде в том регионе, сейчас там нагнетается антироссийская волна. Формирование образа врага предшествует более серьезным событиям. Так что за падением псевдороссийского беспилотника последуют и другие подобные провокации.- Как в Европе постараются использовать этот инцидент?- На макроуровне это должно консолидировать Евросоюз и НАТО против России. На локальном уровне это означает милитаризацию региона, акций в отношении пророссийских анклавов, в том числе Приднестровья. Возможна целая совокупность сценариев с агрессивным содержанием.- Что пока удерживает власти Молдавии, Украины и их западных покровителей против Приднестровской Молдавской Республики?- Их удерживает несколько моментов. В любом случае они боятся жесткой реакции России. Пусть сейчас и нет общей границы с Приднестровьем, но остается возможность дальнобойных ударов.Во-вторых, на территории республики находятся оперативная группа войск и российские миротворцы. И наконец, в Приднестровье есть свои развитые вооруженные силы, органы внутренних дел и госбезопасности.Кроме того, Кишинев и его кураторы рассчитывают измотать экономически в условиях блокады, чтобы заходить на максимально ослабленную территорию.- Когда говорят о дистанционной защите Приднестровья с помощью дальнобойных ударов, нужно помнить, что Украина тем не менее продолжает сопротивление, несмотря на то, что ее инфраструктура регулярно подвергается атакам высокоточного оружия.- Молдавия все же не Украина. Там другой менталитет. И размеры Молдовы гораздо микроскопичнее Украины. Любой удар по Молдове вызовет социальные потрясения, что может привести к падению режима Санду.Молдаване народ неагрессивный и не стремятся к решению чего-либо силовыми методами. Все упирается в желание правящего клана как можно скорее ликвидировать государственность и слить все в НАТО.- Как бы вы охарактеризовали ситуацию в ПМР сейчас? Удается ли республике выдерживать экономическое давление?- Я бы не хотел заниматься пафосной пропагандой и говорить, что там все люди готовы стоять до конца. Приднестровцы в любом случае доказали свою преданность России, но на сегодняшний день экономическое положение удручающее. Это приводит к оттоку населения оттуда, потому что люди вынуждены уезжать на заработки. Все это приводит к социальной депрессии.Приднестровье остро нуждается в экономической и финансовой поддержке, республика находится в окружении. Любая оборона приводит к поражению, поэтому нужны более активные действия, хотя бы с точки зрения поддержания достойного уровня жизни.- Все упирается в невозможность наладить логистический коридор в Приднестровье?- Да, это самая большая проблема. Есть и оптимистичные моменты. Например, люди очень хорошо восприняли указ президента России об упрощенной процедуре приема в гражданство. Людям выплачиваются российские пенсии, все это, конечно, помогает. Россия оплачивает газ. Но нужны стратегические решения.Один из сценариев реализуется, если Россия окажется в Одесской области на границе с Приднестровьем. Это решает сразу все вопросы.Второй сценарий, это когда будут проработаны схемы и алгоритмы, которые позволят прокачать приднестровскую экономику. Нельзя допустить того, чтобы предприятия Приднестровья рассыпались. Если это произойдёт, можно будет сказать, что республика прекратила свое существование, потому что она всегда опиралась на трудовые коллективы, индустриальный и передовой аграрный сектор. Если все это будет разрушено, то шансов у нее не будет.- После трагедии в Старобельске российское руководство объявило о переходе к системным ударам по центрам принятия решений в Киеве, что отвечает чаяниям нашей патриотической общественности. Тут есть два аспекта: чисто военный и информационно-психологический. Как это может повлиять и на ход боевых действий, и на моральное состояние украинской элиты и общества, и на позицию Запада?- Все зависит от эффективности пропаганды. Одно и то же действие может преподноситься по-разному. В одном случае это может вызвать панику, в другом – консолидировать власть и общество. Поэтому сами по себе удары по Киеву я бы рассматривал как мощный информационный повод, который надо правильно использовать.С одной стороны, это демонстрирует нашу решимость и показать противнику, что играть с ними больше никто не будет. С другой стороны, Запад будет интерпретировать их как зверства русских, из-за чего Украине надо больше давать денег и оружия. То есть это комплексный вопрос, когда одно и то же действие может вызывать разнонаправленные реакции.Тем не менее, у нас нет другого выхода. Только так надо реагировать на крупные теракты, когда гибнут дети. У киевского режима не должно возникать ощущения безнаказанности.

Денис Рудометов

