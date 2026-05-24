Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на импорт топлива из российской нефти
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал решение Великобритании разрешить покупку дизеля и керосина, произведённых из российской нефти. Об этом представитель Кремля 24 мая заявил в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину
Великобритания во вторник, 19 мая, бессрочно разрешила импорт дизельного топлива и керосина, произведённых из российской нефти, но в третьих странах. Это решение фактически отменяет ранее действовавший запрет на поставки такого рода продукции.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя смягчение санкционных ограничений со стороны Лондона, отметил двойственность подобных шагов."Подобные ситуации, когда они касаются межчеловеческих общений, это называется цинизмом. Когда межгосударственных отношений — прагматизмом", — сказал Песков в интервью автору ИС "Вести" Павлу Зарубину.Представитель Кремля таким образом оценил решение британских властей, которое позволяет местным компаниям закупать продукцию переработки российской нефти через посредников в других странах.Российская сторона разработала содержательные предложения к плану США по урегулированию конфликта на Украине и озвучит их на следующей встрече, заявил 24 мая РИА Новости дипломат Алексей Полищук. Подробнее в материале В МИД РФ готовят предложения к 27-пунктному плану США по УкраинеБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Иностранцы в Старобельске, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 24 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
