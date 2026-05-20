https://ukraina.ru/20260520/estoniya-vpervye-primenila-istrebitel-nato-dlya-unichtozheniya-ukrainskogo-bespilotnika-1079201786.html

Эстония впервые применила истребитель НАТО для уничтожения украинского беспилотника

Эстония впервые применила истребитель НАТО для уничтожения украинского беспилотника - 20.05.2026 Украина.ру

Эстония впервые применила истребитель НАТО для уничтожения украинского беспилотника

Эстония впервые применила истребитель сил НАТО для уничтожения украинского беспилотного летательного аппарата, нарушившего воздушное пространство республики. Об этом 20 мая заявил министр обороны страны Ханно Певкур

2026-05-20T11:20

2026-05-20T11:20

2026-05-20T11:20

новости

эстония

россия

сергей рябков

нато

f-16

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/15/1058240714_0:0:2199:1237_1920x0_80_0_0_794ac5a78848fe7e56ee8a7b9ad88372.jpg

По его словам, сначала информацию о приближении беспилотника передали литовские военные, после чего цель зафиксировал эстонский радар. Инцидент произошел в небе над южной частью Эстонии, в районе озера Выртсъярв недалеко от города Тарту.Для перехвата цели был поднят румынский истребитель F-16, участвующий в миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии. Летчик-союзник сбил дрон, который, как установили военные, оказался украинским. После инцидента Певкур связался с министром обороны Украины и заявил, что Эстония не давала Киеву разрешения на использование своего воздушного пространства.Ранее украинские беспилотники уже появлялись в небе Прибалтики. Так, в ночь на 31 марта БПЛА упал в районе Тарту. Тогда в эстонском военном ведомстве заявляли, что Украина не является врагом, а произошедшее не считают преднамеренной атакой. Однако теперь позиция Таллина, судя по действиям, стала жестче.Как отмечается в статье, это связано с ростом напряженности в регионе на фоне масштабных учений ядерных сил России и Белоруссии, в которых участвуют более 60 тысяч военнослужащих. В Москве неоднократно предупреждали о росте стратегических рисков из-за действий европейских стран, а замглавы МИД РФ Сергей Рябков говорил об опасности прямого столкновения НАТО с Россией.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Зеленский утвердил удары по России и провоцирует ответ Судного дня, Хроника событий на утро 20 мая.

эстония

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, эстония, россия, сергей рябков, нато, f-16