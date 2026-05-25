Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье. Главное к этому часу - 25.05.2026 Украина.ру
Соглашение США и Ирана не будет подписано в воскресенье. Главное к этому часу
© AP / Ryan Murphy — Флаг США виден сквозь флаг Ирана
США и Иран, как ожидается, в воскресенье ещё не подпишут соглашение, утверждает журналист издания Axios Барак Равид со ссылкой на неназванного представителя Белого дома. Об этом 24 мая сообщает телеграм-канал Украина.ру
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что переговоры с Ираном идут конструктивно. При этом он отметил, что дал указание переговорщикам не торопиться со сделкой, так как время на стороне Вашингтона.
"Высокопоставленный представитель администрации Трампа заявил, что соглашение с Ираном, как ожидается, не будет подписано сегодня", — написал Равид в соцсети Х.
По словам американского чиновника, ещё предстоит согласовать несколько деталей, а по отдельным частям сделки всё ещё идет обмен мнениями.
"Некоторые слова, которые важны для нас, и некоторые слова, которые важны для них", — отметил представитель Белого дома.
Другие новости к этому часу:
🟦 Проведенная Минском и Москвой совместная тренировка ядерных сил подстегнула президента Франции Эммануэля Макрона позвонить белорусскому лидеру Александру Лукашенко, утверждает заместитель председателя комиссии по международным делам Палаты представителей белорусского парламента, лидер Либерально-демократической партии Белоруссии Олег Гайдукевич;
🟦 Удар ВСУ по колледжу в ЛНР является бесчеловечным актом насилия против мирного населения, который должен быть объективно расследован на международном уровне с привлечением виновных к ответственности, заявил лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров;
🟦 Китай в воскресенье осуществил запуск пилотируемого космического корабля "Шэньчжоу-23" с тремя членами экипажа к китайской орбитальной станции "Тяньгун";
🟦 Представители 12 недружественных стран, активно выступающие за развитие конструктивных отношений с Россией, приедут на I Международный форум по безопасности, сообщила пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
