https://ukraina.ru/20260523/pokazat-oskal-chto-na-samom-dele-predlozhil-prezident-chekhii-nato-protiv-rossii-1079332220.html
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России - 23.05.2026 Украина.ру
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России
Президент Чехии Петр Павел выступил с резкими заявлениями в адрес НАТО, призвав альянс усилить давление на Россию и перейти к более жёсткой политике реагирования.Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian
2026-05-23T10:35
2026-05-23T10:35
2026-05-23T10:35
новости
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чехия
черное море
митрополит павел
the guardian
нато
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"К сожалению, Россия не понимает вежливых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — отметил Павел. По его словам, страны НАТО должны рассматривать не только военные, но и технологические и инфраструктурные меры давления, включая ограничение доступа к интернету, спутниковым сервисам и международной финансовой системе. Также президент Чехии сослался на якобы участившиеся инциденты в Балтийском и Черном морях, включая сближения военной авиации и беспилотников. В последнее время в странах НАТО всё чаще звучат заявления о необходимости усиления давления на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста напряжённости в Европе. Об этом – в материале Франция хочет подключиться к разработке дальнобойных ракет против России.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, чехия, черное море, митрополит павел, the guardian, нато
Новости, Россия, Чехия, Черное море, Митрополит Павел, The Guardian, НАТО
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России
Президент Чехии Петр Павел выступил с резкими заявлениями в адрес НАТО, призвав альянс усилить давление на Россию и перейти к более жёсткой политике реагирования.Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian
"К сожалению, Россия не понимает вежливых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — отметил Павел.
По его словам, страны НАТО должны рассматривать не только военные, но и технологические и инфраструктурные меры давления, включая ограничение доступа к интернету, спутниковым сервисам и международной финансовой системе.
Также президент Чехии сослался на якобы участившиеся инциденты в Балтийском и Черном морях, включая сближения военной авиации и беспилотников.
В последнее время в странах НАТО всё чаще звучат заявления о необходимости усиления давления на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста напряжённости в Европе.