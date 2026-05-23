"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России - 23.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260523/pokazat-oskal-chto-na-samom-dele-predlozhil-prezident-chekhii-nato-protiv-rossii-1079332220.html
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России - 23.05.2026 Украина.ру
"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России
Президент Чехии Петр Павел выступил с резкими заявлениями в адрес НАТО, призвав альянс усилить давление на Россию и перейти к более жёсткой политике реагирования.Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian
2026-05-23T10:35
2026-05-23T10:35
новости
россия
чехия
черное море
митрополит павел
the guardian
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_0:154:3071:1881_1920x0_80_0_0_242b083e242a09b57c972ba7de98fbbb.jpg
"К сожалению, Россия не понимает вежливых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — отметил Павел. По его словам, страны НАТО должны рассматривать не только военные, но и технологические и инфраструктурные меры давления, включая ограничение доступа к интернету, спутниковым сервисам и международной финансовой системе. Также президент Чехии сослался на якобы участившиеся инциденты в Балтийском и Черном морях, включая сближения военной авиации и беспилотников. В последнее время в странах НАТО всё чаще звучат заявления о необходимости усиления давления на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста напряжённости в Европе. Об этом – в материале Франция хочет подключиться к разработке дальнобойных ракет против России.
россия
чехия
черное море
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/1b/1043914524_137:0:2866:2047_1920x0_80_0_0_0c5596ca03db74f11d128b17e308d122.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, чехия, черное море, митрополит павел, the guardian, нато
Новости, Россия, Чехия, Черное море, Митрополит Павел, The Guardian, НАТО

"Показать оскал": что на самом деле предложил президент Чехии НАТО против России

10:35 23.05.2026
 
© AP / Petr David Josek
- РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© AP / Petr David Josek
Читать в
ДзенTelegram
Президент Чехии Петр Павел выступил с резкими заявлениями в адрес НАТО, призвав альянс усилить давление на Россию и перейти к более жёсткой политике реагирования.Об этом он заявил в интервью изданию The Guardian
"К сожалению, Россия не понимает вежливых слов. В основном они понимают язык силы, в идеале подкрепленный действиями", — отметил Павел.
По его словам, страны НАТО должны рассматривать не только военные, но и технологические и инфраструктурные меры давления, включая ограничение доступа к интернету, спутниковым сервисам и международной финансовой системе.
Также президент Чехии сослался на якобы участившиеся инциденты в Балтийском и Черном морях, включая сближения военной авиации и беспилотников.
В последнее время в странах НАТО всё чаще звучат заявления о необходимости усиления давления на Россию на фоне продолжающегося конфликта на Украине и роста напряжённости в Европе.
Об этом – в материале Франция хочет подключиться к разработке дальнобойных ракет против России.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЧехияЧерное мореМитрополит ПавелThe GuardianНАТО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:0090 лет варяжскому инциденту: старая тактика ОУН* объявлять противников агрессорами
07:00Михаил Амерберг: Если война на Украине затянется еще на несколько лет, с Приднестровьем будет покончено
06:30Геймеров — на фронт. Зачем Германия и Украина вербуют любителей видеоигр
06:00Зеленский — путь в пустоту. Эксперт объяснил, почему Украине не поможет смена власти
05:45Бойцы "Центра" выбили ВСУ из Кучерова Яра — потери врага превысили 300 человек — Алехин
05:30Подполковник ФСБ: Если США разрешат "Старлинк" для ударов по РФ, в ЕС начнут взрываться заводы
05:00"Россия не собирается воевать с Европой": Брутер о том, что обсуждал глава ЦРУ в Москве
04:30"Европейцы не готовы к войне": эксперт о том, куда "испарился" американский ядерный зонтик
00:06ВС РФ преодолели важный рубеж, до окраин Славянска осталось четыре километра — Алехин
19:35Операционная свобода: почему изменились отношения Зеленского и Запада в пик эскалации – Евстафьев
18:00Европейские разведки не нашли признаков готовящейся атаки России на НАТО
17:45Фёдоров не мог быстро покинуть Украину из-за доступа к секретам — депутат
17:30Встреча лидеров России и Белоруссии: экономика, интеграция, безопасность
17:13Политическая война России и Запада. Победит тот, кто умеет ждать
17:00Путин открыл новые школы, Зеленский пообещал наказать за склад. Итоги 29 августа
16:55Украина пытается присвоить героя Советского Союза
16:40Именно Зеленский приказал размещать склады ВСУ в жилых зонах — журналист
16:39Пустые полки и проигранное небо: почему Украина может взорваться уже этой осенью
16:25"Слепая" ПВО: Украина не может найти детекторы дронов и батареи
16:10Урок о мире и войне от президента — педагогам перед 1 сентября
Лента новостейМолния