В Старобельске спасатели работают под повторными атаками дронов, сообщил представитель МИД РФ
В Старобельске спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на повторные атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 23 мая сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
12:54 23.05.2026 (обновлено: 13:01 23.05.2026)
Место происшествия в городе Старобельске Луганской области подвергается повторным атакам украинских беспилотников, из-за чего спасательные работы приходится прерывать для ухода в укрытия, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, украинские дроны наносят удары по месту трагедии, вынуждая спасательные бригады прерывать работы и укрываться. В свою очередь, средства противовоздушной обороны отрабатывают по беспилотникам.
"Несмотря на угрозу, спасательные работы продолжаются", — отметил Мирошник.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара часть здания обрушилась, погибли 10 человек.
