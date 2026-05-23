В Старобельске спасатели работают под повторными атаками дронов, сообщил представитель МИД РФ - 23.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260523/v-starobelske-spasateli-rabotayut-pod-povtornymi-atakami-dronov-soobschil-predstavitel-mid-rf-1079336038.html
В Старобельске спасатели работают под повторными атаками дронов, сообщил представитель МИД РФ
В Старобельске спасатели работают под повторными атаками дронов, сообщил представитель МИД РФ - 23.05.2026 Украина.ру
В Старобельске спасатели работают под повторными атаками дронов, сообщил представитель МИД РФ
В Старобельске спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на повторные атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 23 мая сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
2026-05-23T12:54
2026-05-23T13:01
новости
россия
старобельск
луганская область
родион мирошник
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/17/1079334309_0:94:1518:948_1920x0_80_0_0_cc0529422634c27d3e9d8e725297951c.png
Место происшествия в городе Старобельске Луганской области подвергается повторным атакам украинских беспилотников, из-за чего спасательные работы приходится прерывать для ухода в укрытия, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.По его словам, украинские дроны наносят удары по месту трагедии, вынуждая спасательные бригады прерывать работы и укрываться. В свою очередь, средства противовоздушной обороны отрабатывают по беспилотникам."Несмотря на угрозу, спасательные работы продолжаются", — отметил Мирошник.В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара часть здания обрушилась, погибли 10 человек.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США готовятся к удару, Венгрия блокирует сельхозпродукцию. Хроника событий на утро 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
старобельск
луганская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/17/1079334309_65:0:1454:1042_1920x0_80_0_0_7fcedb01ca6d077a7e9337f67b167c07.png
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, старобельск, луганская область, родион мирошник, украина.ру
Новости, Россия, Старобельск, Луганская область, Родион Мирошник, Украина.ру

В Старобельске спасатели работают под повторными атаками дронов, сообщил представитель МИД РФ

12:54 23.05.2026 (обновлено: 13:01 23.05.2026)
 
© Фото
- РИА Новости, 1920, 23.05.2026
© Фото
Читать в
ДзенTelegram
В Старобельске спасатели продолжают работы на месте происшествия, несмотря на повторные атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом 23 мая сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник
Место происшествия в городе Старобельске Луганской области подвергается повторным атакам украинских беспилотников, из-за чего спасательные работы приходится прерывать для ухода в укрытия, сообщил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.
По его словам, украинские дроны наносят удары по месту трагедии, вынуждая спасательные бригады прерывать работы и укрываться. В свою очередь, средства противовоздушной обороны отрабатывают по беспилотникам.
"Несмотря на угрозу, спасательные работы продолжаются", — отметил Мирошник.
В ночь на 22 мая украинские беспилотники атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа. В результате удара часть здания обрушилась, погибли 10 человек.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США готовятся к удару, Венгрия блокирует сельхозпродукцию. Хроника событий на утро 23 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСтаробельскЛуганская областьРодион МирошникУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:26Главное за ночь 27 мая
08:12Большой Брат уже здесь. Как Великобритания построила цифровой концлагерь
07:55Дым над Таганрогом, пострадавшие женщины: ПВО сбила 140 украинских дронов над Россией
07:28Глава НАСА рассчитывает обсудить с Россией сотрудничество по МКС
07:00Георгий Бовт: Россия и Украина начали войну городов, потому что не могут подвинуть друг друга на поле боя
06:50Почему ЕС игнорирует предупреждения России
06:40Экономика Украины и война: дефицитная диета и колониальная стандартизация
06:30Дмитрий Абзалов: Пока Трамп разбирается с Ираном, Евросоюз готовится сыграть главную роль на Украине
06:20Опасаются российских ударов возмездия и пускают пыль в глаза МВФ. Как живут украинские ВИПы
06:10Момент действительно острый. Зачем Путин через Лаврова и Рубио передал Трампу сигнал об ударах по Киеву
06:00"Отношение как к скоту". О жизни политзаключенных в украинских местах лишения свободы
05:55"Огромное кладбище доборовшихся": Ищенко рассказал, во что скоро превратится Украина
05:45"Покровское можно взять в клещи": военный эксперт о перспективах наступления ВС России
05:30"Калининград должен стать закрытой военной базой": Выползов о трех вариантах статуса региона
05:15"Достаточно подождать пятьдесят лет и Украина исчезнет сама": Ищенко о вымирании
05:14Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
05:00"Держатся только за счет дронов": военный эксперт о слабости позиций ВСУ на Запорожье
04:46США хотят передать оружейный плутоний из старых ядерных боеголовок частным компаниям
04:45Через тридцать лет останется четыре миллиона: Ищенко о демографическом финале Украины
04:30"Запад отрабатывает сценарий на случай ослабления России": Выползов о предотвращении угроз
Лента новостейМолния