После конфликта Украину ждёт неожиданный удар — прогноз демографов
После завершения конфликта Украину может ждать новая серьёзная демографическая проблема — массовый выезд мужчин за границу к своим семьям. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова
По её словам, после отмены военного положения часть мужчин, которые сейчас находятся вдали от семей, могут не вернуться на родину, а предпочесть воссоединение за пределами страны.
"После отмены военного положения мужчины, которые сегодня находятся в разлуке со своими семьями, могут уехать к ним. То есть семья воссоединится, но не на Украине, а в другой стране", — отметила Либанова.
Эксперт подчёркивает, что ключевым фактором станет экономическая ситуация внутри страны. Если на Украине не будет стабильных рабочих мест и доступного жилья, риск оттока населения будет только расти.
По её словам, во многих случаях семьи уже частично интегрировались за рубежом: женщины нашли работу, а у семей появилась базовая социальная инфраструктура, что делает возвращение обратно менее вероятным.
"Если у мужчины здесь будет плохая работа… а там уже есть жильё и приемлемая работа для женщины — такой риск существует. Эта угроза очень серьёзная", — добавила она.
На этом фоне эксперты всё чаще говорят о долгосрочных демографических последствиях конфликта и сложностях восстановления населения Украины даже после его завершения.
