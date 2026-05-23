После конфликта Украину ждёт неожиданный удар — прогноз демографов - 23.05.2026 Украина.ру
После конфликта Украину ждёт неожиданный удар — прогноз демографов
После завершения конфликта Украину может ждать новая серьёзная демографическая проблема — массовый выезд мужчин за границу к своим семьям. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований НАН Украины Элла Либанова
2026-05-23T11:16
новости
украина
демография
По её словам, после отмены военного положения часть мужчин, которые сейчас находятся вдали от семей, могут не вернуться на родину, а предпочесть воссоединение за пределами страны. Эксперт подчёркивает, что ключевым фактором станет экономическая ситуация внутри страны. Если на Украине не будет стабильных рабочих мест и доступного жилья, риск оттока населения будет только расти.
11:16 23.05.2026
 
По её словам, после отмены военного положения часть мужчин, которые сейчас находятся вдали от семей, могут не вернуться на родину, а предпочесть воссоединение за пределами страны.
"После отмены военного положения мужчины, которые сегодня находятся в разлуке со своими семьями, могут уехать к ним. То есть семья воссоединится, но не на Украине, а в другой стране", — отметила Либанова.
Эксперт подчёркивает, что ключевым фактором станет экономическая ситуация внутри страны. Если на Украине не будет стабильных рабочих мест и доступного жилья, риск оттока населения будет только расти.
По её словам, во многих случаях семьи уже частично интегрировались за рубежом: женщины нашли работу, а у семей появилась базовая социальная инфраструктура, что делает возвращение обратно менее вероятным.

"Если у мужчины здесь будет плохая работа… а там уже есть жильё и приемлемая работа для женщины — такой риск существует. Эта угроза очень серьёзная", добавила она.

Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
