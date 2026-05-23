Минобороны РФ отчиталось об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК

Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, энергетическим объектам, цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом 23 мая сообщили в Минобороны РФ

2026-05-23T12:45

В Министерстве обороны РФ сообщили о результатах боевой работы за сутки. По данным ведомства, российские военные нанесли удары по украинскому оборонно-промышленному комплексу, объектам энергетики, цехам по сборке и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за этот период было уничтожено восемь управляемых авиационных бомб и 800 украинских беспилотников.Ведомство также привело данные о потерях Вооружённых сил Украины: за сутки ВСУ потеряли свыше 1200 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.Ранее Минздрав России сообщил, что в больницах ЛНР по состоянию на 23 мая остаются 10 жертв удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске. Подробнее в материале После удара ВСУ по колледжу в Старобельске 10 пострадавших остаются в больницах ЛНРБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США готовятся к удару, Венгрия блокирует сельхозпродукцию. Хроника событий на утро 23 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

