2026-05-23T12:50
Минобороны РФ отчиталось об ударах по украинским объектам энергетики и ВПК
12:45 23.05.2026 (обновлено: 12:50 23.05.2026)
Российские войска за минувшие сутки нанесли удары по предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины, энергетическим объектам, цехам сборки и местам хранения беспилотников дальнего действия. Об этом 23 мая сообщили в Минобороны РФ
В Министерстве обороны РФ сообщили о результатах боевой работы за сутки. По данным ведомства, российские военные нанесли удары по украинскому оборонно-промышленному комплексу, объектам энергетики, цехам по сборке и местам хранения беспилотных летательных аппаратов дальнего действия.
Кроме того, в Минобороны РФ сообщили, что за этот период было уничтожено восемь управляемых авиационных бомб и 800 украинских беспилотников.
Ведомство также привело данные о потерях Вооружённых сил Украины: за сутки ВСУ потеряли свыше 1200 военнослужащих в зоне проведения специальной военной операции.
Ранее Минздрав России сообщил, что в больницах ЛНР по состоянию на 23 мая остаются 10 жертв удара ВСУ по студенческому общежитию в Старобельске. Подробнее в материале После удара ВСУ по колледжу в Старобельске 10 пострадавших остаются в больницах ЛНР
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре США готовятся к удару, Венгрия блокирует сельхозпродукцию. Хроника событий на утро 23 мая
