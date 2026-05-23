На Украине устроили истерику из-за русскоязычных песен Верки Сердючки в Европе
На Украине устроили истерику из-за русскоязычных песен Верки Сердючки в Европе
На Украине разгорелась новая волна споров вокруг Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Поводом стали концерты артиста в Европе, где он вновь начал исполнять свои старые хиты на русском языке.
На Украине разгорелась новая волна споров вокруг Андрея Данилко, выступающего в образе Верки Сердючки. Поводом стали концерты артиста в Европе, где он вновь начал исполнять свои старые хиты на русском языке. Видео с выступлений быстро разошлись по соцсетям и вызвали резкую реакцию части украинской аудитории. Как пишет SHOT, после участия в Евровидении Данилко отправился в европейский тур, где вернулся к знакомому репертуару, включая русскоязычные композиции, принёсшие ему популярность ещё в 2000-х. На фоне этого в соцсетях артиста обвинили в "лицемерии" и "популяризации русской культуры", особенно на фоне продолжающейся кампании по вытеснению русского языка из публичного пространства. При этом скандалы вокруг репертуара Сердючки вспыхивают уже не впервые. Летом прошлого года на артиста уже подавали жалобу из-за исполнения русскоязычных песен во время концерта в Киеве. Также сообщалось, что в России в отношении Данилко обсуждалась возможность проверки по ряду статей, связанных с публичными высказываниями и выступлениями артиста. Ранее в новостях: Сердючка берет по 50 тысяч долларов за тайные выступления для россиян.
12:10 23.05.2026 (обновлено: 12:11 23.05.2026)
 
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
