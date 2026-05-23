Россия покажет западным СМИ последствия удара ВСУ по Старобельску – МИД РФ

МИД России организует поездку иностранных журналистов в Старобельск в ЛНР, где ранее был нанесён удар по учебному заведению. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова

2026-05-23T11:42

По её словам, решение о поездке принято после заявлений, прозвучавших в Совете Безопасности ООН, которые в Москве назвали ложными. "В связи с откровенной ложью… мы организуем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии", — заявила Захарова. В МИД рассчитывают, что в поездке примут участие представители крупных международных СМИ, включая BBC и CNN. По данным России, в ночь на 22 мая учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке беспилотников, в результате чего произошло разрушение здания и пострадали десятки человек. Украинская сторона никак не прокомментировала трагедию либо отвергала подобные заявления ранее. Об этом подробнее – в материале Удар по колледжу в Старобельске был преднамеренным и направлен на максимизацию жертв.

