https://ukraina.ru/20260523/rossiya-pokazhet-zapadnym-smi-posledstviya-udara-vsu-po-starobelsku--mid-rf-1079334129.html
Россия покажет западным СМИ последствия удара ВСУ по Старобельску – МИД РФ
Россия покажет западным СМИ последствия удара ВСУ по Старобельску – МИД РФ - 23.05.2026 Украина.ру
Россия покажет западным СМИ последствия удара ВСУ по Старобельску – МИД РФ
МИД России организует поездку иностранных журналистов в Старобельск в ЛНР, где ранее был нанесён удар по учебному заведению. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
2026-05-23T11:42
2026-05-23T11:42
2026-05-23T11:55
новости
россия
старобельск
москва
мария захарова
мид
вооруженные силы украины
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070542805_579:171:2980:1522_1920x0_80_0_0_f778c0bec989bd16ba46190bb17d46e4.jpg
По её словам, решение о поездке принято после заявлений, прозвучавших в Совете Безопасности ООН, которые в Москве назвали ложными. "В связи с откровенной ложью… мы организуем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии", — заявила Захарова. В МИД рассчитывают, что в поездке примут участие представители крупных международных СМИ, включая BBC и CNN. По данным России, в ночь на 22 мая учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке беспилотников, в результате чего произошло разрушение здания и пострадали десятки человек. Украинская сторона никак не прокомментировала трагедию либо отвергала подобные заявления ранее. Об этом подробнее – в материале Удар по колледжу в Старобельске был преднамеренным и направлен на максимизацию жертв.
россия
старобельск
москва
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/17/1070542805_364:0:3095:2048_1920x0_80_0_0_4ce1f4aa6ac11a2cf13d57d9b3271fd3.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, старобельск, москва, мария захарова, мид, вооруженные силы украины, оон
Новости, Россия, Старобельск, Москва, Мария Захарова, МИД, Вооруженные силы Украины, ООН
Россия покажет западным СМИ последствия удара ВСУ по Старобельску – МИД РФ
11:42 23.05.2026 (обновлено: 11:55 23.05.2026)
МИД России организует поездку иностранных журналистов в Старобельск в ЛНР, где ранее был нанесён удар по учебному заведению. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова
По её словам, решение о поездке принято после заявлений, прозвучавших в Совете Безопасности ООН, которые в Москве назвали ложными.
"В связи с откровенной ложью… мы организуем для аккредитованных в Москве инкоров посещение места трагедии", — заявила Захарова.
В МИД рассчитывают, что в поездке примут участие представители крупных международных СМИ, включая BBC и CNN.
По данным России, в ночь на 22 мая учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа подверглись атаке беспилотников, в результате чего произошло разрушение здания и пострадали десятки человек.
Украинская сторона никак не прокомментировала трагедию либо отвергала подобные заявления ранее. Об этом подробнее – в материале Удар по колледжу в Старобельске был преднамеренным и направлен на максимизацию жертв.