https://ukraina.ru/20260523/slepoy-serzhant-grantovogo-fronta-chto-stoit-za-spisaniem-antikorruptsionera-shabunina-1079288550.html

Слепой сержант грантового фронта: что стоит за списанием антикоррупционера Шабунина

Слепой сержант грантового фронта: что стоит за списанием антикоррупционера Шабунина - 23.05.2026 Украина.ру

Слепой сержант грантового фронта: что стоит за списанием антикоррупционера Шабунина

Украинские соросята начинают отползать от ВСУ - поддержка армии становится токсичной и невыгодной? Такой вывод можно сделать после выхода из войска одного из самых удалых "героев", руководителя Центра противодействия коррупции, профессионального грантоеда и майданщика Виталия Шабунина.

2026-05-23T11:38

2026-05-23T11:38

2026-05-23T11:57

эксклюзив

генштаб

вооруженные силы украины

виталий шабунин

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киев

борислав береза

сша

юрий луценко

офис президента

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Он заявил, что покидает ряды ВСУ из-за того, что буквально ослеп на службе и теперь не только не в состоянии смотреть в прицел, но даже не видит финансовых выплат за боевые заслуги."Моя служба завершена. Потеряв большую часть зрения, я покидаю ВСУ, куда добровольно мобилизовался в первый день большой войны. Более четырех лет провел в силах обороны: половина из них - в Харьковской области и на востоке (в частности, в Дружковке), остальное - в Харькове и Киеве. Было много всего", - выжимает слезу из наивных украинцев профессиональный борец с коррупцией. Виталий Шабунин добавил, что приказ об увольнении подписали несколько дней назад. Однако, предвидя нападки со стороны недоброжелателей, которых тоже набралась целая армия, он поспешил перевести стрелки на провокаторов, которые якобы не позволяли Шабунину честно выполнять воинский долг."Мою службу превратили в цирк. Меня ежедневно фотографировали, когда я разгружал фуры с продовольствием, а фото скидывали высшему командованию и, вероятно, в Офис президента. Как только я начал разворачивать подразделение дронового ПВО, меня приказом начальника Генштаба перевели в другую бригаду на более значимые задачи (например, убирать мусор), чем я и занимался с июля прошлого года", - жалуется несостоявшийся дроновод. Правда, тем самым антикоррупционер признал, что воевал глубоко в тылу, ибо фотографировать бойца во время штурма лесополосы было бы сложновато даже специально засланным хейтерам Шабунина. Они, как и грантоед, держатся подальше от ЛБС.К слову, новость о списании Шабунина из рядов ВСУ сильно возмутила его вчерашних "однополчан": они-то не догадались прикинуться слепыми и свалить из армии. Поэтому кроют сейчас Шабунина последними словами, и обвиняют во всех смертных грехах. "Списание Шабунина из армии дискредитирует ВСУ и стимулирует увеличение числа ухилянтов! Такие, как Шабунин позорят всех, кто получил тяжелое ранение или потерял здоровье, защищая Украину. Ведь после войны шабунины наденут на себя ордена и будут всем рассказывать о своих подвигах. Таких же фейковых, как и их "служба", - негодует общественное движение "Честная мобилизация". Очередные грантососы требуют справедливости для военных, которые пятый год защищают Украину, и жесткого наказания для таких, как Шабунин.Впрочем, и сами военнослужащие уже делают пародии на заявление антикоррупционера, сравнивают его с правосеком*-уклонистом Бориславом Березой** и просят честно признаться, с кем и за какую сумму Шабунин договорился про списание из армии. Забавно, но раньше по причине "куриной слепоты" от выполнения воинского долга уклонился не только нацист Борух Бляхер (псевдоним- Болеслав Береза), но и экс-генпрокурор Юрий Луценко, и депутат из Радикальной партии Игорь Лапин. А радикал Сергей Стерненко** и вообще не дошел до армии из-за плохого зрения. Ребята уже могут объединяться в собственный род войск с ограниченной видимостью. Правда, остряки с передовой предполагают, что правосеки, грантоеды и порохоботы вполне могут и партию слепых основать - чтобы пойти с ней на выборы. Как говорится, в каждой шутке есть только доля юмора."Ну кто б сомневался, еще один инвалид. А деньги он вернул, которые незаконно получал за службу в ВСУ? Сколько ж еще таких хитрожопых в армии?!", - задается вопросом Светлана Авдиенко. А Василий Белобров просит у Шабунина поделиться номером телефона врача ВЛК: "такая засада, друже, у всего нашего танкового экипажа зрение просело. Нам бы списаться…". Но насмешки-насмешками, а вот вопрос о присвоенных антикоррупционером выплатах может обернуться для него очередным судебным расследованием. Как известно, глава антикоррупционного центра не только выправил себе "корочки" участника боевых действий, но и о зарплате не забывал. Только во время фиктивной службы в 207 отдельном батальоне ТрО антикоррупционер получил почти 1 миллион гривен за якобы выполнение боевых задач. И все это - не покидая пределов Киева и сражаясь в местных ресторанах с устрицами и кальмарами в винном соусе. Правда, расследование Госбюро расследований этого эпизода длится уже несколько лет: в декабре 2025 года исполнилось 2 года уголовному делу по факту незаконного присвоения Шабуниным бюджетных денег за военную службу и "боевых" выплат.По информации журналиста-расследователя Владимира Бойко в Третьем следственном отделе ТУ ГБР в Киеве продолжается досудебное расследование по другим эпизодам этого уголовного производства: по факту присвоения Шабуниным автомобиля, ввезенного в Украину для нужд ВСУ без уплаты таможенных платежей; по факту незаконного получения Шабуниным звания "младший сержант" на основании фальшивой справки о непосредственном участии в боевых действиях; по факту незаконного начисления Шабунину "боевых" выплат; по факту самовольного оставления Шабуниным места службы и т.д. Но, похоже, что грантоед не сильно переживает по поводу этих обвинений, скорей всего, он уверен, что война и это ему спишет.Единственное чего по-настоящему опасался "слепой сержант", так это уголовки за избиение журналиста. Громкое дело, которое числится за Шабуниным еще с 2016 года, когда глава ЦПК избил бывшего партнера по грантовым схемам Всеволода Филимонова. Просто бабло не поделили. Впоследствии "слепой сержант" уверял, что псевдожурналист Филимонов якобы оскорблял его коллегу-антикоррупционерку Устинову, однако на суд это рыцарство впечатления не произвело. Шабунина признали виновным по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины (насилие в отношении журналиста и причинение телесных повреждений средней тяжести). Между прочим, из-за этой судимости грантоед не смог смыться из Украины в начале СВО, как это сделали многие его соратники. Ему пришлось прятаться от реального тюремного срока в армии, но списался он из ВСУ сразу после истечения давности своего преступления. Показательно, не правда ли?Впрочем, для людей знакомых с биографией ровенского активиста ничего удивительного в его изворотливости нет. Тот, кто хоть немного покопается в прошлом грантоеда, вспомнит, как Шабунин в 2014 году приобрел "жирную" землю в Бориспольском районе. Организаторы переворота щедро платили своим наймитам и закрывали глаза на то, что выделенные средства шли вовсе не на общественные нужды. "Хатынку" под Киевом в 120 "квадратов" антикоррупционер построил, получив 20 тысяч долларов от Международного фонда "Возрождение" на "прозрачные и эффективные закупки лекарств для онкобольных детей". Еще 130 тысяч долларов дал Глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией для "спасения жизни тяжелобольных украинцев". 36 тысяч долларов капнуло в карман Шабунину от Глобального фонда по борьбе со СПИДом для создания национальной платформы по мониторингу цен на лекарства и медпрепараты. А 89 тысяч долларов отстегнуло посольства Нидерландов на Украине - для "формирования сильной повестки дня борьбы с коррупцией для украинского отделения GOPAC" (Всемирной организации Парламентариев против коррупции). Правда, когда на главу ЦПК насели налоговые структуры и политические оппоненты из партии "Народный фронт", начались публичные разоблачения и судебные процессы, роскошный дом антикоррупционера …сгорел. А сам Шабунин рассказывал розово-сопливые истории о поджоге и чудом спасшейся из огня семье. В итоге, процессы вокруг финансовых махинаций Центра противодействия коррупции были остановлены, в том числе, и под давлением международных заступников грантоеда. В частности, украинское представительство неправительственной организации Transparency International выступило с осуждением действий правоохранительных органов против ЦПК и его руководства, назвав это "элементами силового давления" на антикоррупционеров и избирательным правосудием.Ну, а защищенный извне Шабунин в качестве компенсации купил себе дом в США - уже во время войны, записав его предусмотрительно на супругу. Ведь согласно декларации антикоррупционер зарабатывает всего-то 34 000 долларов США: по меркам Украины сумма немалая, но вот на недвижимость в Америке явно не хватит. Мало кто сомневается, что очень скоро антикоррупционер с семьей переберется в уютное американское гнездышко. Ну а что? Долг родине в ВСУ он уже отдал, уголовные хвосты "подчистил". Самое время подлечить упавшее зрение в хорошей американской клинике.В общем, вся эта история наглядно демонстрирует, как в украинской политической системе антикоррупционная риторика давно превратилась в инструмент карьерного и имущественного лифта. А грантоеды типа Шабунина стали "витриной" модели постмайданной элиты: публично - борьба с коррупцией, жертвенность, служба в ВСУ и правильные политические лозунги, а за кулисами - аккуратная интеграция в западный мир с подготовкой "запасного аэродрома" за океаном. При этом простым украинцам, не облагодетельствованных иностранными фондами (а таких миллионы) который раз дают понять, что соросята - это каста неприкасаемых, те самые "юпитеры", которым в отличие от "быков", прощается все. И еще одно: вся эта грязная возня вокруг службы слепого Шабунина не вызвала никакого осуждения со стороны международных структур. Да, военнослужащие или журналисты осудили и высмеяли списание грантоеда из ВСУ, но вот те, из чьих карманов он тырил деньги - промолчали. Более того, промолчат и помогут, когда "слепой герой" вознамерится сбежать из Украины. А он точно это сделает. Ведь после закрытия USAID поле для окормления сузилось, и глобалисты тратят все больше денег на войну, а не на грантовые программы по лечению украинцев от СПИДа. В окопах всех "вылечат" - справедливо рассуждают доноры. Так что Шабунину явно нечего больше делать в воюющей стране, где к тому же начинается "заруба" между европейскими кураторами Украины и командой Зеленского, власть которого будут пытаться ограничить, а все финансовые зарубежные потоки взять под контроль. При таких вводных грантососам придется туго: еще и под раздачу можно попасть. Поэтому проще тихо смыться за границу и там проживать заработанные на майданах и войне доллары.О другом украинском профессиональном грантоеде - в статье Страдает по грантам США и пересказывает британские фантазии о слабости РФ. Чем занят политолог Матвиенко*Организация-деятельность которой запрещена на территории РФ** Внесе в РФ в список экстремистов и террористов

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эксклюзив, генштаб, вооруженные силы украины, виталий шабунин, украина, киев, борислав береза, сша, юрий луценко, офис президента, внутри и снаружи