Уздечка для Зеленского. Как на Украине из клоуна делают английскую королеву на минималках

После того, как экс-глава Офиса президента (ОПУ) Андрей Ермак позорно-триумфально покинул стены VIP-камеры СИЗО, многим могло показаться, что ситуация попала в штиль и насупила некая передышка. Но это не так.

2026-05-21T15:04

Все, что сейчас на Украине происходит, свидетельствует: под спудом видимого покоя готовятся новые политические баталии. А видимое затишье используется для подготовки новых атак, адресатом которых по-прежнему является просроченный недопрезидент Владимир Зеленский по тайной кличке "Вова" или R1. С одной целью – максимально приручить его, сделать его еще более беспрекословным исполнителем чужой воли. Оставить его олицетворением изуверского неонацистского режима, собирающих весь негатив происходящего, но при этом уже мало на что влияющим, лишенным рычагов управления и реальной власти. Эдакой английской королевой, трансформированной из "королевы попрошаек", которая еще совсем недавно носилась по миру выпрашивая деньги и оружие для Украины, воюющей с Россией.В процессе этого верховного попрошайничанья Зеленский потерял берега и сам себя крепко переоценил – вдруг почувствовал не обычным третьесортным наймитом-клерком, а "лидером свободного мира", который уже не вымаливает подачки, а требует, диктует, указывает, что кому делать и кому, чего и сколько дать Украине для разворовывания.Когда Зеленский, мягко говоря, уже начал класть из-под хвоста даже на руководство Евросоюза, США и даже на президента Дональда Трампа, его попытались повозить мордой по столу и образумить. Зеленский на время унимался, каялся, валялся в ногах, вымаливая прощение, но потом опять забывал и начинал дерзить с новыми силами. И при этом бесповоротно превращал Украину в коррупционную и вороватую страну, которая подсадила на откаты и европейских, и американских чиновников, но при этом откровенно начала проигрывать войну России, рискуя втянуть в эту войну уже непосредственно Запад.А США же не зря создавали на Украине независимые от ее властей антикоррупционные органы. Не для контроля над тем, сколько кто и где украдет, а для того, чтобы борьбу с коррупцией использовать как компромат, чтобы держать в узде и под страхом наказания любого ее чиновника – от клерка до президента.И Зеленского прижали по-настоящему. Арестовали его "любимую вторую жену" Ермака, с которым он под одним одеяльцем коротал беспокойное наркотическое бункерное одиночество, и пообещали пристроить на нары "любимую первую". То бишь законную супружницу Елену Зеленскую, которая в раже лжемилосердия и эрзац-благотворительности носилась по миру и всяким офшорам и лыбилась, как начищенный самовар, приторговывая всем, чем только можно – детьми, недвижимостью, бриллиантами, шубами и прочей селебрити-ерундой.Это были последние два предупреждения перед тем, как обнародовать то, в чем никто в Украине уже не сомневается – что "Вова" и R1 на "пленках Миндича" – это и есть сам Зеленский, не причастный к коррупции, а ее организатор и сердцевина. И на этом основании требовать устранения от власти и замены на более благонадежного и не такого изгвазданного в преступления фигуранта.Осложнилась картина тем, что некогда единый коллективный Запад треснул на условную "партию мира" – администрацию Трампа, которой вдруг понадобилось перемирие в украинско-российской войне, и руководству Евросоюза и Великобритании, которые сменили американских демократов и стали "партией войны".Между этими партиями Зеленский и вихлял, требуя себе новые деньги и преференции, ломая планы то той, то другой партии и избегая ответственности за борзость. Вот его и взяли за кадык, чтобы лишить реальной власти и влияния на правительство, силовиков и судебную систему. А для этого перелопатить политически расклады на Украине так, чтобы сбалансировать интересы и США с одной стороны, и ЕС с Великобританией – с другой.Для этого задействован беспроигрышный вариант – увязали выделение денег (например, 90 млн евро) и ревизию использования кредитов (8,1 млрд долл от МВФ) с проведением неких реформ – экономических и административно-структурных. Они в декабре прошлого года были неформально оформлены в так называемый "пакт Качки-Кос" (по именам вице-премьера Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки и комиссара ЕС по вопросам расширения Марты Кос).Украинские СМИ написали о десяти главных требованиях:– провести реформу уголовно-процессуального законодательства, что должно "улучшить и ускорить правосудие". По этому пункту предписывается убрать автоматическое закрытие уголовных дел в связи с окончанием сроков досудебного расследования и пересмотр действующих сроков. И усилить "независимости" Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и расширение их юрисдикции на все высшие должности в стране;– обеспечить НАБУ доступ к "объективным, своевременным и качественным судебным экспертизам", чтобы НАБУ могло само заказывать в отдельном учреждении экспертизу для обоснования уголовных дел;– пересмотреть процедуру отбора и увольнения Генерального прокурора с "учетом европейских практик при участии Венецианской комиссии";– принять закон о "прозрачном и основанном на заслугах отборе, назначении и переводе прокуроров на руководящие и другие прокурорские должности в Офисе генерального прокурора, региональных и районных прокуратурах";– "реформировать" Государственное бюро расследований (ГБР), уделив внимание его структуре и "механизмам обеспечения добропорядочности и надзорных функций";– назначить без задержек судей Конституционного Суда (КСУ) и членов Высшего совета правосудия, которые "прошли международную проверку", то есть проверку все тех же "международных экспертов";– расширить участие все тех же "международных экспертов" в конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) – органа, отвечающего за отбор, оценивание и карьерные решения в отношении судей;– принять законопроект о декларации добропорядочности судей (включая Верховный суд), который бы уточнял содержание деклараций, расширял охватываемый ими период и усовершенствовал процедуру проверки при участии все тех же "международных экспертов";– принять Антикоррупционную стратегию и Государственную антикоррупционную программу до 2 квартала 2026 года (то есть до конца июня) и "обеспечить высокий уровень ее исполнения";– привлечь Государственную аудиторскую службу для проведения "системных аудиторских оценок внутреннего контроля в госсекторе", разработать соответствующий "национальный план" и активнее использовать Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК), чтобы такие его "инструменты, как управление конфликтом интересов и механизмы сообщения о нарушении, были широко интегрированы в практику внутреннего контроля и внутреннего аудита министерств и ведомств".Как это сделать? А очень просто: во-первых, фактически ввести процедуру отбора и генпрокурора и других руководителей прокуратуры по всей вертикали, ГБР, всех структур судебной системы, включая Верховный и Конституционный суды, при помощи и при решающем праве голоса "международных экспертов", определяемых Западом (Европой и США). Для чего провести конкурсы с решающим голосом этих "искпердов".Во-вторых, расширить участие все тех же "международных экспертов" в любой конкурсной комиссии, довести их количество до обязательного большинства, чтобы никаких сбоев при голосовании за того или иного кандидата не было даже теоретически.Все! Если это будет проведено и узаконено, то недофюрер Зеленский окажется в положении того, что не тонет в полынье, и кружится в ней по верхам, на затрагивая глубинных процессов и не влияя на них.Надо отдать должно – Зеленский все годы своего поганого президентства сопротивлялся этой схеме. Сопротивляется он и сейчас, ибо понимает, что под ним хотят:– сбалансировать влияние США и Европы, усилив роль нового главы ОПУ Кирилла Буданова*, ставленника американских ФБР и ЦРУ, который должен презентовать точку зрения Вашингтона (читай – Трампа). Для этого Буданову после всех телодвижений назначат пару-тройку новых замов вместо тех, которых назначал еще Ермак;– понизить возросшее влияние европейско-английской "партии войны", которую презентовали Ермак и военные. Причем Ермак рулил ею даже после отставки в прошлом году. Теперь его, наконец-таки, отодвинули, и на его место вполне может прийти глава МИД Андрей Сибига, но многие сомневаются, что этот увалень с внешностью жлоба, одевшего где-то ворованный костюмчик может претендовать на эту должность. И в этом тоже задумка трансформаций;– вывести из-под Зеленского военное ведомство. И даже не так министерство, как возможность разворовывать военную помощь, приходящую извне;– к осени отправить в отставку правительство Юлии Свириденко, которое называют "кабинетом Ермака". Чтобы вывести из-под Зеленского возможность разворовывать и нецелево использовать средства, поступаемые от МВФ и других структур на экономическое оживления страны;– провести некие перестановки и пертурбации в Верховной Раде, чтобы реанимировать нужное большинство и проводить все нужные законы, а потом максимально выключить влияние парламента на происходящие процессы;– полностью вывести из-под клоуна силовые структуры и судебную систему, чтобы не было любых юридических неожиданностей и фронды рыцарей плаща и кинжала и людей в мантиях.В такой ситуации Зеленский и окажется в роли английской королевы, превратится в говорящую голову без политической субъектности и перспектив. Ему хотя вернуть облик первозданного незамутненного идиота, каким он был сразу после избрания в 2019 году. А Украина, следовательно, станет страной, которая будет работать, как еще более покорный и безотказный инструмент. В противостоянии Запада и России. Нужно будет Западу – усилит агрессивную русофобию и военные нападки дронами на Россию, понадобится западникам видимость перемирия – в Украине уже не будет тех, кто, как наркоман Зеленский сейчас, фрондировал бы и срывал планы.По большому счет, поведение Зеленского, по общему мнению, сегодня зависит от двух вещей. Во-первых, от того, что мог рассказать следствию Ермак перед тем, как его отпустили живым с цугундера под залог. Если сдал Зеленского, то того вряд ли что уже спасен, и все зависит от времени экзекуции.Во-вторых, от того, в какой степени Зеленский и его компания придумали, как обмануть и извратить эти новые требования. В Украине работают такие мастаки лжи и манипуляций, что могут извратить даже самые безупречные схемы. Как говорят в Украине, если СВЕРХУ посмотреть, то СБОКУ кажется, что СНИЗУ ничего не видно. Так и в украинских решениях: написано одно, читается другое, а делается совершенно третье…20 мая 2026 года, как сообщил глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия, Зеленский и глава ОПУ Буданов встретились с лидерами этой фракции. "Мы обсудили ключевые вопросы повестки дня Верховной Рады – евроинтеграцию, укрепление нашей устойчивости. На следующей неделе продолжим работу в более широком формате. В ближайшее время состоится заседание фракции с президентом", – написал Арахамия.То есть ломать начали с парламента, который, как известно, в последнее время не может собрать кворум для принятия законов по ужесточению налогового законодательства из Пакета Качки-Кос", что нужно МВФ.В то же время глава антикоррупционного комитета Верховной рады Анастасия Радина 19 мая сообщила, что кабинет Свириденко исключил из проекта антикоррупционной стратегии ряд ключевых требований Евросоюза (ЕС), фактически выводящих украинские силовые и надзорные органы из-под контроля Зеленского. То есть убраны положения о реформе процедуры назначения генпрокурора, проведении "независимого" конкурса на должность главы ГБР, а также расширении полномочий САП без согласования с офисом генпрокурора. "Пакет Качки-Кос" и здесь был кастрирован.Означает это лишь одно: команда Зеленского пока не готова идти на такие уступки Западу в ограничении своей власть и возможностей воровать, продолжая удерживать контроль над ключевыми силовыми институтами страны.И что будет? На месте Елены Зеленской многие бы свалили из страны, чтобы не стать заточкой, приставленной к кадыку ее муженька. Но кто же ей даст сдрыснуть? Марлезонский квази-балет на фоне украинских СИЗО скорее всего будет продолжен. Должно быть весело…*Внесен в РФ в список экстремистов и террористов

2026

Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

