Пехоты нет — бросают разведчиков: Алехин рассказал о кадровом кризисе ВСУ под Харьковом
На фоне больших потерь в Харьковской области командование ВСУ вынуждено компенсировать нехватку пехоты военнослужащими других родов войск. Для оборудования оборонительных позиций задействовали солдат 120-го разведывательного полка. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин обратил внимание на кадровые проблемы ВСУ, вызванные огромными потерями. На фоне больших потерь в Харьковской области враг вынужден компенсировать нехватку личного состава линейных пехотных подразделений военнослужащими других родов войск, сообщил он.В частности, уточнил эксперт, для оборудования оборонительных позиций командование ВСУ задействовало солдат 120-го разведывательного полка.По данным обозревателя, противник перебрасывает под Харьков дополнительные силы. "По оперативной информации, в район Великого Бурлука переброшены дополнительные инженерные подразделения ВСУ с других направлений", — пояснил собеседник издания.Эксперт также отметил, что ВСУ делают ставку на дроны с оптоволокном, пытаясь обойти российские средства РЭБ. "Также стоит отметить, что украинские формирования существенно нарастили применение инновационных FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, что снижает эффективность стандартных средств РЭБ", — резюмировал Геннадий Алехин.
На фоне больших потерь в Харьковской области командование ВСУ вынуждено компенсировать нехватку пехоты военнослужащими других родов войск. Для оборудования оборонительных позиций задействовали солдат 120-го разведывательного полка. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Алехин обратил внимание на кадровые проблемы ВСУ, вызванные огромными потерями. На фоне больших потерь в Харьковской области враг вынужден компенсировать нехватку личного состава линейных пехотных подразделений военнослужащими других родов войск, сообщил он.
В частности, уточнил эксперт, для оборудования оборонительных позиций командование ВСУ задействовало солдат 120-го разведывательного полка.
По данным обозревателя, противник перебрасывает под Харьков дополнительные силы. "По оперативной информации, в район Великого Бурлука переброшены дополнительные инженерные подразделения ВСУ с других направлений", — пояснил собеседник издания.
Эксперт также отметил, что ВСУ делают ставку на дроны с оптоволокном, пытаясь обойти российские средства РЭБ. "Также стоит отметить, что украинские формирования существенно нарастили применение инновационных FPV-дронов, управляемых по оптоволокну, что снижает эффективность стандартных средств РЭБ", — резюмировал Геннадий Алехин.
