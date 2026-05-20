Пентагон не смог убедиться в выполнении контрактов для Украины на 439 миллионов - 20.05.2026 Украина.ру
Пентагон не смог убедиться в выполнении контрактов для Украины на 439 миллионов
Пентагон выявил нарушения надзора при администрировании неконкурентных контрактов в рамках помощи Украине общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости
Как следует из доклада генерального инспектора ведомства Конгрессу США, с которым ознакомилось агентство, военные инспекторы проверили десять контрактов общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Ими было установлено, что по 439 миллионам долларов из этой суммы, в части выполнения сервисных услуг, надлежащего надзора не велось. Таким образом, армия не может подтвердить, были ли эти работы фактически выполнены."Контрактные офицеры армии ненадлежащим образом администрировали неконкурентные контракты в поддержку Украины в соответствии с федеральными нормами, нормами министерства и армейскими инструкциями", — подчёркивается в документе.Также отмечается, что по семи контрактам ответственные офицеры и вовсе не были назначены, отчеты о надзоре не велись. Основной причиной нарушений в докладе была названа нехватка квалифицированного персонала из-за текучки кадров.В Пентагоне по итогам проверки высказывают опасения, что отсутствие должного надзора над подрядчиками может оставить незамеченными любые проблемы при исполнении этих контрактов.Соединённые Штаты прочно удерживают лидирующую позицию в списке доноров военной помощи Украине. Однако это вовсе не означает, что до Киева доходит всё, что уходит из США. Подробнее - в материале Евгения Кондакова "До Украины доходит всего 20%". Как на самом деле расходуется военная и финансовая помощь от США.
Пентагон выявил нарушения надзора при администрировании неконкурентных контрактов в рамках помощи Украине общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Об этом 20 мая сообщает РИА Новости
Как следует из доклада генерального инспектора ведомства Конгрессу США, с которым ознакомилось агентство, военные инспекторы проверили десять контрактов общей стоимостью 4,5 миллиарда долларов. Ими было установлено, что по 439 миллионам долларов из этой суммы, в части выполнения сервисных услуг, надлежащего надзора не велось. Таким образом, армия не может подтвердить, были ли эти работы фактически выполнены.
"Контрактные офицеры армии ненадлежащим образом администрировали неконкурентные контракты в поддержку Украины в соответствии с федеральными нормами, нормами министерства и армейскими инструкциями", — подчёркивается в документе.
Также отмечается, что по семи контрактам ответственные офицеры и вовсе не были назначены, отчеты о надзоре не велись. Основной причиной нарушений в докладе была названа нехватка квалифицированного персонала из-за текучки кадров.
В Пентагоне по итогам проверки высказывают опасения, что отсутствие должного надзора над подрядчиками может оставить незамеченными любые проблемы при исполнении этих контрактов.
Соединённые Штаты прочно удерживают лидирующую позицию в списке доноров военной помощи Украине. Однако это вовсе не означает, что до Киева доходит всё, что уходит из США. Подробнее - в материале Евгения Кондакова "До Украины доходит всего 20%". Как на самом деле расходуется военная и финансовая помощь от США.
