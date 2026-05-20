Кремниевый занавес Китая: история успеха и цена утопии

14 мая 2026 года Дженсен Хуанг — основатель Nvidia — лично прилетел в Пекин в составе американской делегации. Всё ради того, чтобы заявить во время общения с Bloomberg Television, что китайский рынок "со временем откроется".

2026-05-20T06:13

С одной стороны 7-й самый богатый человек в мире проявил оптимизм и надежду на "оттепель" в торговых отношениях двух стран; с другой же — его слова очень легко счесть тревогой от окончательной утраты доступа к одному из крупнейших мировых рынков. По оценкам отраслевых изданий, если ранее КНР давала NVidia более 20-25% всей выручки, то за последние годы его доля упала почти до нуля.Президент США Дональд Трамп не упустил случай пожаловаться: Китай сознательно блокирует импорт, чтобы вырастить собственную микроэлектронику. Торговый представитель США Джемисон Грир добавил: закупки американских чипов теперь — "исключительно суверенное решение Китая".Получается, США пришлось признать очень болезненный, унизительный для себя факт: КНР стала первой страной в мире, которая безо всяких компромиссов и оговорок сумела создать полностью независимую от остального мира цифровую инфраструктуру. Шёл Китай к этому долгие годы, но результат — потрясающий и достойный обстоятельного разговора.Последний кирпичик "великого фаервола"В декабре 2025 года Вашингтон выдал экспортные лицензии для десяти крупнейших китайских корпораций, в числе которых были Alibaba, Tencent, ByteDance, JD.com и другие. Все они получили право купить ускорители Nvidia H200. До 75 000 штук на каждого, суммарно около 750 000 чипов — мощный ресурс, для большинства стран мира критически необходимый, когда речь заходит об обучении ИИ.Однако по состоянию на май 2026 года китайскую границу по официальным каналам не пересёк ни один чип. Сообщается, что Государственный совет КНР издал директиву национальным ИТ-гигантам — приостановить закупки американского "железа", запустить тотальный аудит цепочек поставок и не допустить дальнейшего распространения "чужого кремния" в своей инфраструктуре. Внутренний контур, таким образом, целиком резервируется под китайских бигтех, в первую очередь — Huawei. И дело не только в протекционизме: каждый чип облагается 25% пошлиной и проходит проверку на территории США, что в Пекине сочли неприемлемым.И вот главный вопрос, ради которого всё написано. Нужна ли NVidia Китаю? Односложного ответа нет, и любой, кто его даёт, либо продаёт акции, либо идеологию. Но сам факт, что вопрос можно задать всерьёз, — уже новость.Эта статья — не о том, хорошо это или плохо. Она про три глагола: как это построили, почему оно работает и какой ценой. Как и западные корпорации, Китай создал и своего собственного ИИ-джинна. И, как и у всякой истории про исполнение желания есть второй акт, где вскрывается, что, к добру или к худу, у джиннов есть свойство воспринимать желания слишком буквально.Фундамент цифрового КитаяАвтаркия (от греч. "самодостаточность" или "самообеспечение")Замкнутая экономическая система, использующая исключительно внутренние возможности развития; полная экономическая независимость и самодостаточность государства или максимальное стремление к ним. (Античная философия: энциклопедический словарь)Любая автаркия начинается не с идеологем, а с материального, в случае Китая — с тех самых чипов, ставших камнем преткновения. На конференции Huawei Connect в сентябре 2025-го, компания опубликовала трёхлетний план суверенных ИИ-чипов. План долгое время держался в строжайшем секрете, но сейчас, когда вся производственная инфраструктура была готова, а замыслы — воплотимы, его наконец-то явили миру.И сразу стало понятно, что стратегия Huawei — это не просто слова. Уже в первом квартале 2026 года запущен процессор Ascend 950PR, его производит консорциум SMIC по техпроцессу, эквивалентному передовому 5-нанометровому классу. На чипе — собственная память HiBL, 128 гигабайт, скорость — до 4 террабайт в секунду в зависимости от версии. Так на мощностях внутренних производств Пекин обошёл санкции, больно бившие по импорту высокоскоростной памяти HBM. За 950PR к концу 2026-го идёт версия для обучения "тяжёлых" моделей, на 2027–2028 расписаны планы по выпуску Ascend 960 и Ascend 970.Но важно здесь не только само "железо", а и креативный подход к обходу ограничений. Дело в том, что обучение гигантской модели с нуля требует "сырой" вычислительной мощи, и здесь США пока впереди. Поэтому Китай сместил акцент на инференс — этап, когда обученная модель уже отвечает на запросы. Фактически, производители пошли по пути оптимизации имеющихся мощностей без борьбы "лоб в лоб", исход которой для КНР был непредсказуем.Однако у такой независимости есть неочевидная цена — программный раскол. Мировая ИИ-разработка десятилетие росла на экосистеме Nvidia CUDA. Китаю приходится развивать собственный аналог под названием CANN — вроде бы в этом нет ничего критичного, но разработчикам нужно время и дополнительные ресурсы, чтобы перестроиться — впрочем, инженерам Huawei удалось сделать так, чтобы переход на новый язык был для разработчиков максимально бесшовным.Показательна история китайского стартапа DeepSeek, создавшего знаменитого "убийцу ChatGPT" — модель R1. При тестировании ранних архитектур своей будущей флагманской модели в конце 2025 года команда столкнулась с трудностями оптимизации под архитектуру Huawei и временно задействовала старые американские Nvidia H800 для критически важных сессий. Однако проблему удалось быстро преодолеть: выпущенная в апреле 2026 года модель DeepSeek V4 получила полную нативную адаптацию под новые чипы Ascend 950PR. Так что переход на своё "железо" вполне реален — пусть и требует временный заморский костыль.Секрет живучестиАвтаркия — это всегда про вызов, пафос: "проживём и без внешнего рынка". Большинство государств этот вызов проигрывают. Китай остаётся исключением, и причина крайне проста — он достаточно огромен, чтобы себе это позволить. Внутри страны около 1,125 миллиарда интернет-пользователей в одной языковой матрице. Здесь выстроена мощнейшая цифровая экономика: в её широком понимании она достигает 54 триллионов юаней (около 7,5 триллиона долларов), что составляет 43% от ВВП страны (а её чистое технологическое ядро занимает солидные 10,5%). Базовых станций 5G в КНР развёрнуто более 4,7 миллиона — это около 60% от общемирового количества, что оставляет далеко позади и Евросоюз, и США. При таких входных данных автаркия перестаёт восприниматься как какая-то жертва, но становится логичной бизнес-моделью: зачем стучаться на чужие рынки, если свой внутренний генерирует и колоссальный спрос, и конкурентное предложение.Ещё одним мощнейшим компонентом в рецепте живучести китайской системы стали суперприложения. WeChat от Tencent — это 1,41 миллиарда активных пользователей в месяц, он забирает больше трети мобильного трафика страны. Этот цифровой гигант поддерживает не только переписку, но и нативно интегрирует оплату, госсервисы, доставку, кредиты и много других повседневных задач обычного гражданина. WeChat создал экосистему, из которой выходить наружу, во "внешний интернет", пользователю практически незачем. Как результат, WeChat и AliPay уверенно "держат" 95% всего рынка цифровых транзакций страны.Наконец, Китай сделал удобную, человекоориентированную систему, наполненную ИИ-агентами. В начале 2026-го Alibaba встроила языковую модель Qwen прямо в торговый слой Taobao, Tmall и Alipay. Теперь пользователю не нужно листать каталог — он разговаривает с ИИ, тот сравнивает товары, а после сам оформляет и оплачивает заказ. В результате, во время празднования Китайского нового года в феврале 2026-го платёжная система Alipay обработала более 120 миллионов транзакций, совершённых ИИ-агентами по поручению людей.Западная модель вроде ChatGPT живёт в открытом вебе и собирает поверхностные сигналы, в то время как Qwen существует внутри суперприложения учится на сквозных данных — что человек реально купил, как товар доехал, как прошёл платёж. В этом замкнутом контуре он получает более качественную информацию, с которой потом работать намного проще.Как управляется китайский суверенный интернетЕсли мы заговорили про интернет и замкнутый контур, то было бы несправедливо игнорировать слона в комнате и не поговорить об управлении этой системой.И главный секрет эффективности китйского суверенного интернета, на мой взгляд — в полном отсутствии анонимности, в отсутствии даже технической невозможности быть анонимным. В мае 2025-го Министерство общественной безопасности вместе с регулятором CAC запустило Национальную систему онлайн-идентификации: гражданин получает единый "интернет-паспорт".Эффект получился двояким. С одной стороны — государство получает исчерпывающий контроль над сетевым следом каждого. С другой — коммерческим платформам больше не нужно хранить сырые паспортные данные пользователей, а значит — меньше катастрофических утечек, парадоксально, но такая принудительная деанонимизация сделала китайский интернет гораздо более безопасным местом.К ноябрю 2025-го идентификацию по реальному имени распространили на всех пользователей генеративного ИИ, а в январе 2026-го появился проект закона, ужесточающего наказание за обход системы через VPN.При этом ошибочно думать, что любая критика внутри этой системы находится под полным запретом. Крупное эмпирическое исследование китайской цензуры — классическая работа гарвардской группы под руководством Гэри Кинга — показало: ключевой мишенью модерации является не само выражение недовольства. Система в первую очередь "вычищает" призывы к несанкционированным коллективным действиям: оперативно реагирует на попытки организации митингов, петиций или забастовок. Причём идеологическая тональность не важна — блокируются даже проправительственные призывы собраться, если они не были согласованы "сверху".Критика низовых чиновников не только выступает важным клапаном для сброса социального давления, но и даёт центральному аппарату честную картину проблем на местах, помогая бороться с "красивыми отчётами" и зачищать неэффективные кадры, что лишь повышает легитимность государственной власти. Безусловно, в стране по-прежнему действует жесткое табу на обсуждение ключевых политических тем и высшего руководства, однако механика контроля выстроена прагматично: каждый пользователь понимает, что его активность взвешивается не столько по уровню лояльности, сколько по уровню угрозы стабильности государства, и в этом аспекте Китай ничем не отличается от любого западного государства.Цена цифровой утопииДо сих пор это была история успеха — но ведь мы хотели и обсудить, что джинны склонны к буквальному исполнению желаний. Издержки автаркии не внешние, это не "происки врагов" — они вшиты в саму конструкцию.Регулирование ИИ в Китае накладывает жесткие рамки на разработчиков. Согласно базовым правилам Администрации киберпространства Китая (CAC) по управлению генеративным ИИ, любые модели обязаны строго соответствовать социалистическим ценностям и проходить государственную фильтрацию. Поскольку точные границы дозволенного в ИИ-дискуссиях остаются размытыми, технологические компании переходят на фактическую "самоцензуру", закладывая избыточные фильтры безопасности на уровне базового обучения. В таких условиях приоритетом настройки моделей рискует стать не полезность ответа, а его идеологическое соответствие стандарту. Из-за многочисленных перестраховок модели порой теряют гибкость, а их ответы в диалоговых сессиях становятся излишне шаблонными.В экономике продвижение государственной инициативы AI Plus также имеет свою тёмную сторону На рынке труда КНР всё более частым явлением становится так называемая "дистилляция навыков". В рамках этого процесса опыт и логику решений квалифицированных кадров пытаются оцифровать и перенести в корпоративные нейросети. Формируется серая зона: хотя Закон о защите персональных данных КНР (PIPL) строго запрещает использование личной переписки сотрудников без их согласия, работодатели находят способы отчуждения профессиональной экспертизы через внутренние корпоративные мессенджеры. Это проблема, которую ещё предстоит решить на уровне трудового законодательства страны.И вот, хотя мы говорим о безопасности, в выстроенной КНР системе есть уязвимость, о которой было бы несправедливым умолчать. Чтобы выпустить ИИ-модель, нужно двойное лицензирование. В пакет лицензий входят одобренные наборы данных и списки запрещённых слов, вследствие чего сотни моделей обучаются на фактически одних и тех же государственных датасетах. Это можно сравнить с монокультурой в сельском хозяйстве, когда на всём поле растёт только одно растение одного сорта: если на поле попадёт неизвестный новый вирус или паразит, погибнуть может весь урожай. С данными так же: одна ошибка в центральном датасете тиражируется не в одну модель, а во всю индустрию китайских ИИ. Ещё одной слабостью такого подхода может стать замедление прогресса: для создания принципиально новых моделей так или иначе придётся работать с "нефильтрованными" данными.В Китае явно знают об этой проблеме и, чтобы сокращать отставание, местные лаборатории, по утверждениям руководства OpenAI и Anthropic в показаниях Конгрессу США, ведут "дистилляционные атаки" на западные закрытые модели: миллионами запросов выкачивают логику рассуждений ChatGPT и Claude и дообучают на ней свои модели.Важная оговорка: это позиция заинтересованных сторон конкурентного конфликта; независимого подтверждения заявленного промышленного масштаба в открытых источниках нет — относиться к этому стоит как к утверждению одной стороны, в том числе лоббирующему новые ограничения в отношении КНР, а не как к установленному факту.Но даже гипотетически такой сценарий вскрывает реальную логическую ловушку: стратегия, копирующая чужой результат, структурно не может обогнать оригинал — она обречена идти следом — и привязывает "суверенную" систему к источнику, от которого та официально отделилась. Довольно иронично: чтобы быть по-настоящему независимым и преуспевать, нужно всё равно заглядывать через забор к соседу и смотреть, как устроено его хозяйство.Вместо выводаСоблазн прочитать всё это как приговор велик — и его стоит назвать по имени, чтобы не поддаться. Можно закрыть статью с мыслью "вот к чему ведёт несвобода" — но в таком случае мы проигнорируем, что замкнутый контур данных дал Китаю реальное преимущество в прикладном ИИ.Можно удариться и в другую крайность, заявить без оглядки: "вот как надо, вот настоящий суверенитет" — и это тоже будет несправедливо.Однако одно бесспорно: Китай совершил то, что считалось невозможным: построил цифровую инфраструктуру, суверенную сверху донизу. Но та же конструкция, что дала независимость, имеет и очевидные ограничения: чистый интеллект и креатив здесь могут быть разменяны на безопасность и корректность; а человек — на собственный дистиллят.И вот мы возвращаемся к разговору о джиннах. Джинны не обманывают, и они даже не коварны и не хотят навредить. Просто чаще всего загадавший желание что-то упустил в формулировках. Китай загадал полную независимость и получил её — целиком, без изъятий. Теперь он живёт внутри исполненного желания. Что будет дальше? Пока эта сказка до конца не рассказана...

Никита Волкович https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/04/1078579550_361:22:853:514_100x100_80_0_0_16b0cf590fa3715aa8a6687dc8864cfb.jpg

