"Своих мы не бросим": Россия посылает мощный политический сигнал Кишиневу — Амерберг

Около 49% жителей Приднестровья уже имеют российские паспорта, но есть и другие категории — несовершеннолетние и неграждане. Указ Путина об упрощенном порядке получения гражданства — мощный сигнал Кишиневу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг

2026-05-20T05:45

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства старше 18 лет, постоянно живущим в Приднестровье, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Им не нужно проживать в РФ, сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.Отвечая на вопрос о технической стороне указа, Амерберг заявил, что Россия будет реагировать на давление, которое Кишинев оказывает на Тирасполь. Он отметил, что российские паспорта есть не у всех. "Около 49% жителей Приднестровья имеют российские паспорта. Но есть еще несовершеннолетние, которым только исполнится 18, и неграждане, которые не получили российские документы", — пояснил собеседник издания.В этом смысле, отметил эксперт, указ Путина очень сильно облегчит жизнь гражданам РФ. "Грубо говоря, кто-то уезжал в Молдавию или в Евросоюз, а сейчас захочет вернуться, чтобы вступить в российское гражданство", — резюмировал Михаил Амерберг.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.Также материал на эту тему "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.

