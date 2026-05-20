Россия дала четкий сигнал, что никого не бросит: эксперт про указ Путина и ситуацию в Приднестровье - 20.05.2026 Украина.ру
Россия дала четкий сигнал, что никого не бросит: эксперт про указ Путина и ситуацию в Приднестровье
Указ Путина о российском гражданстве воодушевил приднестровцев, которые в начале СВО ждали российскую армию и опасались, что Москва "увязла". Эскалация со стороны Киева и Кишинева будет неизбежна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Россия дала четкий сигнал, что никого не бросит: эксперт про указ Путина и ситуацию в Приднестровье

Указ Путина о российском гражданстве воодушевил приднестровцев, которые в начале СВО ждали российскую армию и опасались, что Москва "увязла". Эскалация со стороны Киева и Кишинева будет неизбежна. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Ранее российский президент Владимир Путин подписал указ, в соответствии с которым иностранные граждане и лица без гражданства, достигшие 18 лет и постоянно проживающие на территории Приднестровской Молдавской Республики (ПМР), смогут получить гражданство РФ в упрощенном порядке.
Журналист спросил, есть ли опасность, что этот указ может спровоцировать Киев и Кишинев на военную агрессию в отношении Приднестровья.
"Эта эскалация в какой-то форме будет неизбежна в любом случае. Другое дело, что указ Путина сильно воодушевил приднестровцев", — сказал Амерберг.
По его словам, многие приднестровцы переживали. "В начале СВО они ждали российскую армию и не думали, что эта ситуация так затянется надолго. Обыватели, которые не вникали в военно-политические нюансы, думали, что Россия где-то там увязла", — пояснил собеседник Украина.ру.
Но теперь Москва дала четкий сигнал, что никого она не бросит. Не исключено, что за несколько месяцев приднестровская армия превратится в российскую, заключил Михаил Амерберг.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
Латвия перешла новую опасную черту. Служба внешней разведки (СВР) России сообщила, что Рига намерена предоставить свою территорию для нанесения ударов по целям украинскими БПЛА. Подробнее об этом — в статье Виктории Титовой "Обострение между Москвой и Ригой: украинский вопрос и риск прямого столкновения" на сайте Украина.ру.
