Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов был временно закрыт аэропорт Краснодара. Сводку на 0:00 мск 20 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
2026-05-20T00:07
2026-05-20T00:09
Ракетная опасность вечером 19 мая объявлялась в ДНР и ЛНР.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 20 мая объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в Воронежской, Запорожской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской, Белгородской, Орловской, Тверской, Херсонской, Ростовской, Псковской областях, в ДНР и ЛНР.Тревога также объявлялась в районе Крымского моста."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Липецкой, Костромской областях, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 20 мая были введены в аэропорту Краснодара.Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за шесть часов сбили 56 украинских БПЛА.
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

00:07 20.05.2026 (обновлено: 00:09 20.05.2026)
 
"Красный уровень" объявили в ряде регионов России в связи с угрозой непосредственного удара украинских БПЛА, для полётов был временно закрыт аэропорт Краснодара. Сводку на 0:00 мск 20 мая опубликовал телеграм-канал Украина.ру
Ракетная опасность вечером 19 мая объявлялась в ДНР и ЛНР.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) в ночь на 20 мая объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Ставропольском крае, в Воронежской, Запорожской, Брянской, Курской, Смоленской, Тульской, Калужской, Белгородской, Орловской, Тверской, Херсонской, Ростовской, Псковской областях, в ДНР и ЛНР.
Тревога также объявлялась в районе Крымского моста.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Рязанской, Липецкой, Костромской областях, в Адыгее, по всему Северному Кавказу.
В ряде регионов объявлялась опасность по реактивным БПЛА.
Временные ограничения на полёты самолётов в связи с опасностью БПЛА в ночь на 20 мая были введены в аэропорту Краснодара.
Ранее сообщалось, что силы противовоздушной обороны за шесть часов сбили 56 украинских БПЛА.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
