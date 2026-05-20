https://ukraina.ru/20260520/aleksey-alchevskiy-sozdatel-pervogo-chastnogo-banka-metallurgicheskiy-magnat-moshennik-ukrainizator--1079146412.html

Алексей Алчевский: создатель первого частного банка, металлургический магнат, мошенник, украинизатор

Алексей Алчевский: создатель первого частного банка, металлургический магнат, мошенник, украинизатор - 20.05.2026 Украина.ру

Алексей Алчевский: создатель первого частного банка, металлургический магнат, мошенник, украинизатор

20 мая 1901 года погиб Алексей Алчевский – один из самых богатых людей России, в честь которого назван город Алчевск. Он был одним из главных спонсоров украинофильского движения, а средства для своей деятельности добывал в том числе путём мошенничества

2026-05-20T08:00

2026-05-20T08:00

2026-05-20T11:15

история

история

история новороссии

харьков

россия

санкт-петербург

сумы

российская империя

xix век

украинские националисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079198037_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_074774d53c2cae090b39ca83da1a005b.jpg

Первые упоминания о роде Алчевских появились в 1660-х годах в списках Сумского слободского казачьего полка. Позже они перешли в купеческое сословие и более столетия зарабатывали торговлей, пользуясь возможностями, которые давала таможенная граница между Малороссией и остальной империей.После того, как в 1754 году эта граница была упразднена, дело Алчевских прогорело. Фёдор Афанасьевич Алчевский в 1795 году перешёл из звания купца в мещане. У Фёдора было три сына, и только младший, Кирилл Фёдорович, смог вернуть звание купца. Он начал с бакалейной лавки и нащупал "золотую жилу" – торговлю колониальными товарами, главным из которых был чай. Большую часть товара Алчевский продавал на знаменитой в первой половине XIX века Сумской ярмарке, в руководство которой его постоянно избирали.К середине XIX века появились специализирующиеся на чаеторговле фирмы, закупавшие крупные партии товара в Китае и продававшие его по ценам, разорявшим мелких конкурентов, а по мере развития железных дорог и развития оптовой торговли стали терять свое значение региональные ярмарки.Потому с планами на обучение в университете родившемуся в 1835 году Алексею Алчевскому пришлось попрощаться, его образование завершилось в Сумском уездном училище. Юноша занялся отцовским делом и вскоре пришёл к выводу, что нужно перебираться в губернский Харьков.Переломным в жизни Алексея Алчевского стал 1862 год: он женился на дочери учителя Курского уездного училища Христине Журавлёвой и открыл собственную чайную лавку в Харькове. Со временем она стала успешной, в том числе благодаря оригинальной упаковке и "брендингу" чая. Алческий стал купцом второй гильдии.В 1866 году он, с несколькими коллегами-торговцами, учредил Общество взаимного кредита, но нужные для развития бизнеса суммы получить было всё равно невозможно.На помощь бизнесменам пришёл профессор политэкономии и действительный тайный советник Иван Вернадский, который с 1868 года возглавлял контору Государственного банка в Харькове. Именно к нему Алчевский пришёл с идеей создания частного банка. Вернадский сказал, что Алчевский "глыба, талант, колосс, полон аналитического ума, благородства".Благодаря связям Вернадского в Санкт-Петербурге в 1868 году было получено высочайшее согласие на создание первого в России банка с исключительно частным капиталом – Харьковского торгового. Председателем совета банка стал профессор Вернадский. Харьковский торговый банк был построен на акционерных началах, освобождающих клиентов от взаимного ручательства и ответственности за убытки. Это было третье в России учреждение акционерного коммерческого кредита после Санкт-Петербургского частного коммерческого и Московского купеческого банков.Алчевский был принят в Министерстве финансов и стал человеком, вхожим в высшие столичные сферы, знающим, куда нужно вкладывать деньги. Он вскоре стал купцом первой гильдии.Не меньше купцов нуждались в деньгах лишённые крестьян землевладельцы. Алчевскому не составило труда уговорить нескольких крупнейших землевладельцев губернии объединиться для создания Харьковского земельного банка. В 1871 году начало действовать новое кредитное учреждение с уставным капиталом 1 млн рублей, среди пяти учредителей которого были Вернадский и Алчевский, причём последний стал директором нового банка.К тому времени Алчевский уже был одним из главных спонсоров украинофильского движения в Российской империи. Толкнула его на эту стезю супруга, которая ещё в молодости писала в "Колокол" Герцена под псевдонимом "Украинка". С 1862 года за деньги мужа Христина Алчевская содержала в их харьковском доме нелегальную воскресную школу для девушек. В 1870-м эта школа получила официальный статус и начала работать в отдельном здании. Уже в первый год там было более 100 учениц и 22 педагога. Алчевский поддерживал также множество других проектов, направленных на "украинское национальное возрождение".Алчевский отнюдь не был бессребреником. В Харьковском торговом банке он брал кредиты для своих компаний на самых выгодных условиях, более того, на взятые в этом банке кредиты он скупал доли других акционеров. В результате Алчевский и его родственники получили треть акций Харьковского торгового банка, что позволяло ему фактически им руководить.Основную должность он также использовал с пользой для собственного дела. Если у Харьковского земельного банка образовывались излишки средств, то Алчевский немедленно переводил их в Харьковский торговый банк и использовал почти даром для собственных коммерческих проектов. Среди них были и операции с перспективными земельными участками, например теми, где намечалось строительство железных дорог и, соответственно, выкуп земли в казну. Эти участки оценивались гораздо ниже реальной стоимости, и в случае неспособности владельца вернуть кредит продавались подставным лицам за гроши, а затем оказывались в собственности Алчевского.Именно так в его руках оказались земли в Донецком бассейне, богатые углём. В 1879-м Алчевский вместе с Иваном Иловайским основал в Слободе-Алексеевской (ныне город Торез в ДНР) Алексеевское горнопромышленное общество с капиталом 2 млн рублей, которое к концу века добывало 720 тысяч тонн угля в год. Также через земельный банк Алчевский получил участки под Кривым Рогом с залежами железной руды."Завод металлургический надумал ладить на европейский образец. Донбасс – самое подходящее для такого предприятия место. У меня там помимо капитальных шахт и кокс свой имеется – возле станции Юрьевка, как вы знаете, наши печи работают. К тому же Екатерининская железная дорога, близ которой мы обосновались, позволяет недорого доставлять марганец из Никополя и богатую железом руду из Кривого Рога", – писал он потенциальным партнёрам.В 1895 году было основано Донецко-Юрьевское металлургическое общество (ДЮМО) с капиталом в 8 млн рублей, председателем правления которого стал Алчевский. В 1896 года на заводе ДЮМО (ныне Алчевский металлургический комбинат) вступила в строй первая домна, в 1899 началась выплавка мартеновской стали, сооружён прокатный стан. Завод специализировался на производстве полосового и сортового металла, а по уровню технологии был одним из передовых в Европе. В том же году Алчевский стал партнёром бельгийских компаний по созданию завода "Русский Провиданс" в Мариуполе (ныне ММК имени Ильича).В 1899 году, когда ДЮМО заработало на полную мощь, стоимость компаний Алексея Алчевского достигло, по сообщениям прессы, 30 млн рублей. В центре Харькова стояли рядом здания двух его банков, соединённые подземным переходом, чтобы хозяин не утруждал себя, переходя из одного в другой. Заседания Совета съезда горнопромышленников Юга России, штаб-квартира которого находилась в Харькове, тоже не проходили без его участия.Фактически на его средства были созданы горное училище в Екатеринославе, коммерческое училище и сельскохозяйственный институт в Харькове, ряд школ. В 1899 году Алексей Алчевский во дворе своего имения демонстративно открыл мраморный бюст Тараса Шевченко. По оценкам современников, Алчевский потратил на подобные проекты более 8 млн рублей.Украинофилы, получая от Алчевских огромные деньги, всё равно оставались недовольны. Так, Борис Гринченко, который вместе с супругой получал в одной из школ Христины Алчевской огромную по тем временам плату в 400 рублей, назвал её "деятелем русского образования на Украине". А Елена Пчилка, мать Леси Украинки, описывала Алексея и Христину Алчевских как карикатурных персонажей, которые раз в неделю надевают вышиванки и бубнят несколько известных им народных песен.При этом уже к концу XIX века Алчевский финансировал украинофильские проекты фактически за счёт вкладчиков харьковских банков и акционеров своих компаний, – их суммарные долги превышали 19 млн рублей. Всё это происходило на фоне финансового кризиса 1899-1900 годов, сопровождавшегося оттоком вкладчиков и мелких акционеров.В сложившихся условиях Алексей Алчевский предпринял попытку получить правительственный заказ на рельсы для ДЮМО, а также добиться в Министерстве финансов разрешения на выпуск облигаций на 8 млн рублей под залог имущества принадлежавших ему предприятий (совпадение или нет, но сумма совпала с потраченной на "украинское дело"). В апреле 1901 года предприниматель приехал в Петербург хлопотать через Особенную канцелярию по кредитной части о проведении задуманной им операции. Однако министр финансов Сергей Витте отказал в предоставлении заказа, а также не дал разрешения на выпуск облигаций, на которые были покупатели в Бельгии – понимая, что таким образом к бельгийцам перейдёт и контроль над пошатнувшейся бизнес-империей Алчевского.Алчевский отправился на Царскосельский вокзал, отправил прощальное письмо в Харьков и бросился под поезд. Соратники и родные покойного добились признания того, что произошел несчастный случай, и Алчевского похоронили на Первом городском кладбище Харькова с полным соблюдением христианского ритуала.Но история Алчевского на этом не завершилась. В июне 1901 году Харьковский торговый банк, где были размещены 5,5 млн рублей Харьковского земельного банка, был признан несостоятельным должником. В том же месяце была учреждена правительственная администрация для Донецко-Юрьевского металлургического общества.Вскоре Николай II утвердил решение Комитета министров об открытии Харьковскому земельному банку кредита в Госбанке в размере 6 млн рублей и назначении специального уполномоченного Минфина для наблюдения за действиями правления.Неожиданное рвение Витте не было следствием угрызений совести. Крупнейшим кредитором Алчевского и его проектов ещё в 1880-х годах стала семья московских предпринимателей Рябушинских. Они и получили контроль над финансово-промышленной группой Алчевского, скупая за кредитные средства акции у мелких акционеров.В память об основателе завода ДЮМО станция Юрьевка была переименована в 1903 году в станцию Алчевское (ныне город Алчевск в ЛНР). Тут установлен и памятник предпринимателю, копия которого в 2004 году была подарена Харькову. Могила Алчевского не сохранилась.После монгольского нашествия большую часть старых земель Киевской Руси захватили литовские князья. К середине XVI века они сконцентрировались в руках нескольких семей литовских магнатов. Подробнее - в материале История магната Романа Фёдоровича Сангушко: как Волынь и Брацлавщина стали польскими

https://ukraina.ru/20210416/1031146135.html

https://ukraina.ru/20251209/predtecha-stalinskoy-ukrainizatsii-kak-boris-grinchenko-s-moskovskim-yazykom-borolsya--1072837653.html

https://ukraina.ru/20220611/1034110610.html

https://ukraina.ru/20260316/khristina-alchevskaya-mladshaya-ot-lyubimitsy-ivana-franko-do-krokodila-ot-poezii--1076685282.html

харьков

россия

санкт-петербург

сумы

российская империя

донбасс

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

история, история новороссии, харьков, россия, санкт-петербург, сумы, российская империя, xix век, украинские националисты, министерство финансов, тарас шевченко, леся украинка, николай ii, металлургия, донбасс, бизнес, чай, украина.ру