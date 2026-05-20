https://ukraina.ru/20260520/otdayut-milliony-moshennikam-i-mechtayut-o-razvale-rf-chem-zhivut-ukrainskie-vipy--1079157071.html

Отдают миллионы мошенникам и мечтают о развале РФ. Чем живут украинские ВИПы

Отдают миллионы мошенникам и мечтают о развале РФ. Чем живут украинские ВИПы - 20.05.2026 Украина.ру

Отдают миллионы мошенникам и мечтают о развале РФ. Чем живут украинские ВИПы

На этой неделе стало известно, что и представители украинского политического бомонда могут стать жертвами мошенников, эксплуатирующих страх перед голословными обвинениями СБУ

2026-05-20T06:25

2026-05-20T06:25

2026-05-20T06:25

эксклюзив

сбу

набу

виктор ющенко

россия

украина

тимур миндич

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/19/1059944873_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_42282d19aad912934a16f6d93a2da7e6.jpg

В частности, бывший премьер-министр Украины (1997-1999) Валерий Пустовойтенко стал жертвой аферистов, представившихся эсбэушниками. Он заплатил им 7 миллионов гривен. По версии следствия, молодые мужчины 19 и 26 лет позвонили чиновнику, затем направили экс-премьеру поддельные повестки и сообщили, что якобы против него открыто уголовное производство по закупке дронов для РФ. Под психологическим давлением Пустовойтенко согласился на "обыск по видеосвязи" и показал свои сбережения. Впоследствии, следуя указаниям мошенников, он сложил деньги в пакет и передал их мужчине, приехавшему в его дом.В этой истории примечательно, что такой тертый калач, как бывший премьер-министр, "купился" на примитивный "развод". Вряд ли он когда-либо имел дело с закупками дронов для российской армии. Однако Пустовойтенко знает нынешний стиль работы СБУ, когда голословных обвинений достаточно. На Украине регулярно сообщают, что СБУ ищет любых состоятельных людей и предпринимателей, чтобы угрозами возбудить дело о связях с РФ, шантажировать и вымогать деньги. Знают об этом и обычные мошенники.Одесский анархист Вячеслав Азаров удивляется, что у чиновника, который ушел в отставку еще в прошлом веке, дома хранятся миллионы наличными. "Сколько же эта, прости господи, элита насосалась крови из несчастной Украины, что даже спустя 36 лет после отставки у него только дома хранятся 7 млн налом?!", - удивляется Азаров.Всплыл на днях в публичном пространстве еще один из "бывших" – третий президент и лидер "оранжевых" Виктор Ющенко. В новом интервью он воинственно выступил против каких-либо мирных соглашений, требуя (от других украинцев) воевать до границ 1991 года. Кроме того, он жаждал расчленения РФ, взывая к сепаратизму. Ющенко настойчиво требует "перемоги", а не мира, уповая на то, что у Киева есть 53 союзника. Как некогда убитую националистку Ирину Фарион, Ющенко беспокоило то, что многие украинские военные говорят на русском языке. На полном серьезе Ющенко рассказывал, что, если они не выучат "мову", то у них не будет государства и не будет никаких пенсий.О том, как развалить РФ, на этой неделе мечтал главный конструктор Fire Point (производитель дронов) Денис Штиллерман. Он считает, что у Украины "впервые в истории есть шанс разрушить Российскую империю", лишив её доходов от нефти. Для этого, по его словам, нужно, чтобы европейские партнеры, которые дают деньги, перестали смотреть на Россию как на "родину Толстоевского и балета". Он утверждает, что за русским балетом всегда приходят танки. Однако воинственный Штиллерман боится, что Соединенные Штаты все-таки бросят Украину, как когда-то бросили Южный Вьетнам.Сам Штиллерман на днях выступал в качестве свидетеля перед парламентской комиссией по делу сбежавшего в Израиль Тимура Миндича (фигуранта операции НАБУ "Мидас"). Он отрицал, что Миндич был реальным владельцем компании. С другой стороны, заключенный в СИЗО депутат Верховной Рады Александр Дубинский называл Штиллермана "Фунтом Миндича", то есть подставным директором. Саму компанию Fire Point украинские СМИ подозревают в том, что она является частью больших коррупционных схем президентской вертикали по распилу бюджетов на неэффективных дронах и ракетах.Украинский эксперт Юрий Касьянов, возглавлявший подразделение БПЛА ВСУ, говорит, что раскрутка Fire Point больше похожа на мощную медийную кампанию, которая прикрывает собой отмывание огромного количества денег.Депутат Алексей Гончаренко* недавно опубликовал одну из записей прослушки НАБУ, где Миндич и Штиллерман переживают о том, что скоро война закончится: "Как только подпишут мирное соглашение, сразу перестанет действовать постановление, в рамках которого нам предоставляли финансирование".В этой связи рассказы Штиллермана о распаде РФ выглядят как операция прикрытия коррупционных схем. Тот же сбежавший в Израиль Тимур Миндич, главный фигурант дела о воровстве в сфере энергетики, тоже любил щеголять в вышиванке и обещать скорое поражение России.Украинская оппозиционная телеведущая Диана Панченко пишет, что и люди бывшего главы Офиса президента Андрея Ермака (ныне – фигуранта коррупционных дел) убеждали всех в скором развале России. Украинский оппозиционный телеграм-канал "Легитимный" тоже написал 19 мая, что Зеленский бросает все силы, чтобы получить медийный эффект в надежде раскачать в России Майдан в "год выборов". Для этого, дескать, и стараются бить дронами вглубь РФ, чтобы спровоцировать недовольство населения.Представители украинской политической элиты пятый год раз в два-три месяца заводят заезженную пластинку о "скором распаде РФ". И тут не только желаемое выдается за действительное, но присутствует еще и стремление подхлестнуть националистические чувства, которые увядают по мере продвижения российской армии.*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга"Мафия своих не бросает". Что говорят на Украине о развитии дела против Андрея Ермака

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

эксклюзив, сбу, набу, виктор ющенко, россия, украина, тимур миндич, украина.ру