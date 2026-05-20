Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений

России необходима стратегия "технологического сдерживания". У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Необходимо строить свою независимую цифровую инфраструктуру, чтобы ее нельзя было выключить извне. И, конечно, искать союзников. Побеждать будет не тот, у кого больше железа, а тот, у кого устойчивее алгоритмы и сети связи.

2026-05-20T06:06

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал главный научный сотрудник Института Европы РАН, генеральный директор АНО "Центр стратегических оценок и прогнозов", доктор технических наук Сергей Гриняев.12 мая на Украине с визитом был директор компании Palantir Алекс Карп, который заявил, что его компания будет еще плотнее сотрудничать с вооруженными формированиями Украины, а также испытывать свои технологии в зоне проведения специальной военной операции. Он встретился с главой киевского режима Владимиром Зеленским и министром обороны Михаилом Федоровым.Считается, что за годы существования компания Palantir стала одной из самых серьезных производителей систем военной аналитики в мире. По словам самого Карпа, Palantir "отвечает за большую часть целеуказания на Украине".— Сергей Николаевич, еще вчера гиперзвук, роботы-автоматы и кибервойны казались научной фантастикой, а сегодня они меняют правила игры в мировой политике. Как так получилось?— Тема действительно горячая, причем в прямом смысле слова — скорости сейчас такие, что старые учебники по тактике можно смело отправлять в архив. А военный баланс в мире не просто меняется, он "перестраивается".— Что это значит для обывателя? Мы в опасности?— Скажем так: мир становится менее предсказуемым. Раньше как было? Кто-то построил больше танков или ракет — баланс сместился. Сейчас всё сложнее. Идет связка трех сил: гиперзвуковых ракет, автономных дронов и искусственного интеллекта в киберпространстве. Это не просто "новые пушки", это единая сеть. Она работает настолько быстро, что политики и дипломаты просто не успевают созвониться и договориться, чтобы остановить конфликт. Время на принятие решения сократилось до минут и даже секунд.— Сейчас также много говорят о гиперзвуке. Это действительно "серебряная пуля", против которой нет защиты?— Это серьезный вызов. Представьте ракету, которая летит не по понятной дуге, как мяч, а маневрирует на огромной скорости, обходя зоны ПВО. Для США и их союзников это сейчас приоритет номер один. Они хотят сделать такие ракеты массовыми и дешевыми. Для России это риск: противник может подумать, что способен нанести быстрый "обезоруживающий" удар по нашим штабам и ядерным объектам, не опасаясь ответа.— И какой наш ответ? Мы тоже будем делать такие ракеты?— Не только. У России уже есть свои гиперзвуковые системы, и это наш козырь. Мы даем понять: "Ребята, ваша неуязвимость — это иллюзия". Это заставляет их возвращаться к диалогу. Мы используем свои технологии как рычаг, чтобы охладить горячие головы.— Теперь про роботов. Вы отметили, что человек постепенно "вымывается" из процесса принятия решений. Нас ждет восстание машин или "Терминатор" на поле боя?— До "Терминатора" далеко, но тенденция пугающая. Раньше человек нажимал на кнопку. Теперь алгоритмы сами обрабатывают гигантские объемы данных и предлагают варианты: "Цель здесь, стрелять надо так". Человек остается лишь как "контролер", который дает финальное добро.Для нас тут двоякая ситуация. С одной стороны, рои вражеских БПЛА у наших границ — это головная боль. С другой — наши собственные разработки в области радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и автономных систем позволяют "приземлять" эти дорогие "игрушки" противника довольно дешевыми способами. Главная наша задача сейчас — не дать автоматике принимать решения в ядерной сфере. Там последнее слово всегда должно быть за человеком.— А что с киберпространством? Кажется, что там война идет уже давно, просто мы ее не видим…— Именно так. Сейчас кибератаки — это не просто взлом почты. Это попытки подменить данные в штабах противника, чтобы он видел на радарах ложные цели. Или скрытая подготовка к удару по электросетям и заводам. Проблема в том, что в кибермире нет четких правил и красных линий. Кто атаковал? Непонятно. Как отвечать? Тоже вопрос. Это создает серую зону, где любая ошибка может привести к реальной большой войне.— Вы упоминали такой термин как "коммодитизация" войны. Расскажите подробнее об этом?— Это когда военные технологии становятся, грубо говоря, "ширпотребом". Вместо одного дорогого авианосца, который жаль потерять, западные страны переходят к тысячам дешевых, серийных дронов и ракет. Потерять сотню таких аппаратов для них — не трагедия, а статистика. Это снижает психологический порог начала конфликта. Они могут подумать: "Ну, повоюем немножко, это же недорого и людей в кабинах нет". Но это очень опасная иллюзия.— Получается, мир распадается на некие блоки, которые даже не могут договориться о правилах игры?— К сожалению, да. Международное право не успевает за технологиями. Пока в ООН обсуждают запрет роботов-убийц, корпорации и венчурные фонды уже вливают миллиарды в их производство. Мир фрагментируется. Запад пытается навязать свои правила в обход универсальных площадок.— И какой итог? Как России выживать в этом "дивном новом мире" к концу десятилетия?— Нам нужна стратегия "технологического сдерживания". Не обязательно во всем соревноваться – кто больше, нужно быть умнее. У нас есть задел в гиперзвуке и РЭБ — их и нужно развивать. Необходимо строить свою независимую цифровую инфраструктуру, чтобы ее нельзя было выключить извне. И, конечно, искать союзников, которые тоже не хотят жить под диктовку одного технологического блока. Побеждать будет не тот, у кого больше "железа", а тот, у кого устойчивее "мозги" — алгоритмы и сети связи.Платформы, которые применяются на СВО с обеих сторон, не могут работать без оператора. Человек пока все равно присутствует в цикле боевого управления. Более подробно о взаимодействии человека и ИИ на фронте — в интервью Владимир Орлов: России придется создать аналог Palantir, чтобы цифровизировать поле боя на Украине.

