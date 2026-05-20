ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/pvo-nochyu-sbila-pochti-tri-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1079189394.html
ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией
ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией - 20.05.2026 Украина.ру
ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 273 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 20 мая телеграм-канал Украина.ру
2026-05-20T07:58
2026-05-20T07:58
сво
спецоперация
россия
ставропольский край
москва
сергей собянин
украина.ру
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079198377_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_c690f1944aeab1285ae82d3bb9202ce0.jpg
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.Часть беспилотников сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Два БПЛА сбили над Ленинградской областью, отметил губернатор Александр Дрозденко.Три вражеских БПЛА уничтожили в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Кроме того, силы ПВО уничтожили семь вражеских БПЛА ночью над территориями Боровского, Людиновского, Медынского, Мосальского и Хвастовичского муниципальных округов в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, информировал губернатор Владислав Шапша.Учащихся школ Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Он также попросил по возможности не отправлять детей в детские сады. Для тех детей, которых не смогут оставить дома, будет организована работа дежурных групп в детсадах.Около 20 дронов сбили в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском районах Ростовской области, указал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Также ПВО отразила налет БПЛА, который был направлен на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров.Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в Белгороде пробита крыша многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.О других атаках - в материале Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву на сайте Украина.ру.
россия
ставропольский край
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079198377_320:0:2368:1536_1920x0_80_0_0_81559351fcf6a36a528227a62b30c2a3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, россия, ставропольский край, москва, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины
СВО, Спецоперация, Россия, Ставропольский край, Москва, Сергей Собянин, Украина.ру, Вооруженные силы Украины

ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией

07:58 20.05.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 273 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 20 мая телеграм-канал Украина.ру
Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.
Часть беспилотников сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.
Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Два БПЛА сбили над Ленинградской областью, отметил губернатор Александр Дрозденко.
Три вражеских БПЛА уничтожили в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
Кроме того, силы ПВО уничтожили семь вражеских БПЛА ночью над территориями Боровского, Людиновского, Медынского, Мосальского и Хвастовичского муниципальных округов в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, информировал губернатор Владислав Шапша.
Учащихся школ Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Он также попросил по возможности не отправлять детей в детские сады. Для тех детей, которых не смогут оставить дома, будет организована работа дежурных групп в детсадах.
Около 20 дронов сбили в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском районах Ростовской области, указал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться.
Также ПВО отразила налет БПЛА, который был направлен на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров.
"По оперативной информации, пострадавших нет, разрушений нет. Спасибо защитникам нашего неба. Режим беспилотной опасности в крае пока продолжает действовать. Сохраняйте бдительность и осторожность", - призвал Владимиров в канале на платформе "Макс".
Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в Белгороде пробита крыша многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.
О других атаках - в материале Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияРоссияСтавропольский крайМоскваСергей СобянинУкраина.руВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
16:30Литовцам посоветовали не паниковать, пока над их головами летают дроны с Киева
16:13Ростислав Ищенко: Главная угроза для России — не армия ЕС, а союз Польши и Германии
16:12Тридцать и двадцать пять лет спустя. Главное в визите Путина в Китай
16:08Литва угрожает Калининградской области. В чём заключается ожидаемый результат провокаций
16:00"…не может не желать поражения своему правительству": война и революционная ситуация
15:57Почему Зеленского никто не будет убирать: Ищенко о коррупции и повальных арестах на Украине
15:42Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
15:36Мадьяр сам решит, у кого покупать нефть
15:34Гегенпрессинг Трампа: как Куба может похоронить амбиции США
15:28Украину призвали не ронять дроны на НАТО
15:26Миндич подал в суд на своего друга Зеленского
15:23"Дорогое удовольствие": Ищенко о создании единой армии Евросоюза и будущем НАТО
15:23Россия и Китай согласовали параметры трубы
15:22Юрий Станкевич: России придется "потолкаться локтями" в энергетическом треугольнике с США и Китаем
15:12Мариуполь отмечает годовщину полного освобождения города
14:57Работы по ликвидации разлива нефтепродуктов в районе Туапсинского НПЗ завершены - МЧС
14:54Донецких парней и девушек научат управлять беспилотниками
14:46Наступление под Купянском ведет к схлопыванию "кармана" ВСУ — Алехин про ситуацию под Харьковом
14:31Польша потребовала от Киева не ронять дроны на страны НАТО
14:07В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом
Лента новостейМолния