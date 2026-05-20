https://ukraina.ru/20260520/pvo-nochyu-sbila-pochti-tri-sotni-vrazheskikh-dronov-nad-rossiey-1079189394.html

ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией

ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией - 20.05.2026 Украина.ру

ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией

Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) ночью сбили 273 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ, передает 20 мая телеграм-канал Украина.ру

2026-05-20T07:58

2026-05-20T07:58

2026-05-20T07:58

сво

спецоперация

россия

ставропольский край

москва

сергей собянин

украина.ру

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079198377_0:12:2688:1524_1920x0_80_0_0_c690f1944aeab1285ae82d3bb9202ce0.jpg

Их уничтожили над Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями.Часть беспилотников сбили над Краснодарским и Ставропольским краями, Крымом, Татарстаном, Московским регионом, акваториями Азовского и Черного морей.Мэр столицы Сергей Собянин в канале на платформе "Макс" уточнил, что силы ПВО уничтожили вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Два БПЛА сбили над Ленинградской областью, отметил губернатор Александр Дрозденко.Три вражеских БПЛА уничтожили в небе над Тульской областью, пострадавших нет, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Кроме того, силы ПВО уничтожили семь вражеских БПЛА ночью над территориями Боровского, Людиновского, Медынского, Мосальского и Хвастовичского муниципальных округов в Калужской области, предварительно, пострадавших нет, информировал губернатор Владислав Шапша.Учащихся школ Кстовского района Нижнего Новгорода перевели на дистант из-за угрозы атаки БПЛА, сообщил глава города Юрий Шалабаев. Он также попросил по возможности не отправлять детей в детские сады. Для тех детей, которых не смогут оставить дома, будет организована работа дежурных групп в детсадах.Около 20 дронов сбили в Миллеровском, Шолоховском, Матвеево-Курганском, Чертковском районах Ростовской области, указал губернатор Юрий Слюсарь. Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. Также ПВО отразила налет БПЛА, который был направлен на промзону Невинномысска в Ставропольском крае, рассказал губернатор Владимир Владимиров.Белгород и Белгородский округ подверглись ракетному обстрелу со стороны ВСУ, в Белгороде пробита крыша многоквартирного дома, сообщил региональный оперштаб.О других атаках - в материале Силы ПВО уничтожили два БПЛА, летевших на Москву на сайте Украина.ру.

россия

ставропольский край

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, спецоперация, россия, ставропольский край, москва, сергей собянин, украина.ру, вооруженные силы украины