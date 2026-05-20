Для полётов закрыли аэропорт "Пулково", в Ленобласти и Санкт-Петербурге объявлена опасность БПЛА
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" на фоне объявления в Ленинградском регионе опасности по беспилотникам. Об этом Росавиация в ночь на 20 мая сообщает в своём телеграм-канале
Для полётов закрыли аэропорт "Пулково", в Ленобласти и Санкт-Петербурге объявлена опасность БПЛА

00:52 20.05.2026 (обновлено: 01:00 20.05.2026)
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкАэропорт Пулково
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" на фоне объявления в Ленинградском регионе опасности по беспилотникам. Об этом Росавиация в ночь на 20 мая сообщает в своём телеграм-канале
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 0:15 мск.
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки украинских беспилотников в регионе.
"Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", — написал он в своём телеграм-канале.
О "жёлтом уровне" опасности по БПЛА для Санкт-Петербурга сообщают мониторинговые каналы.
Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.
