Для полётов закрыли аэропорт "Пулково", в Ленобласти и Санкт-Петербурге объявлена опасность БПЛА
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Санкт-Петербурга "Пулково" на фоне объявления в Ленинградском регионе опасности по беспилотникам. Об этом Росавиация в ночь на 20 мая сообщает в своём телеграм-канале
2026-05-20T00:52
"Аэропорт "Пулково". Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", — говорится в сообщении ведомства от 0:15 мск.Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил об угрозе атаки украинских беспилотников в регионе."Внимание, объявлена опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленинградской области. Возможно понижение скорости мобильного интернета", — написал он в своём телеграм-канале.О "жёлтом уровне" опасности по БПЛА для Санкт-Петербурга сообщают мониторинговые каналы.Полный список "тревожных" регионов по состоянию на 0:00 мск - в публикации Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
00:52 20.05.2026 (обновлено: 01:00 20.05.2026)
