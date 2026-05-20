Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой. Важные заявления двух лидеров
Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой. Важные заявления двух лидеров

07:28 20.05.2026 (обновлено: 07:59 20.05.2026)
 
Президент России Владимир Путин вспомнил классическую китайскую идиому, приветствуя председателя КНР Си Цзиньпина на переговорах в Пекине, рассказал 20 мая телеграм-канал Украина.ру
"В Китае говорят: не виделись день, а как будто минуло три осени. Мы действительно очень рады вас видеть", - сказал он в начале беседы.
Заявления президента России на встрече с лидером КНР:
🟦 Отношения России и Китая вышли на беспрецедентный уровень.
🟦 Договор о добрососедстве с Китаем - это основа сотрудничества по всем направлениям.
🟦 Сотрудничество РФ и КНР во внешней политике - один из главных стабилизирующих факторов международных отношений.
🟦 Товарооборот России и Китая за 25 лет вырос в 30 раз.
🟦 Москва остается надежным поставщиком энергоресурсов на фоне кризиса на Ближнем Востоке.
🟦 Россия и Китай наращивают сотрудничество на площадках ООН, БРИКС и ШОС.
🟦 Россия и Китай в среду запустят десятый межгосударственный проект перекрестных годов сотрудничества
🟦 Путин назвал приоритетом РФ и КНР развитие отношений в промышленности, сельском хозяйстве и высоких технологиях.
🟦 Россия и Китай будут продолжать практику безвизового режима.
🟦 Путин подтвердил намерение принять участие в саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре.
🟦 Российский лидер также пригласил Си Цзиньпина приехать в РФ в 2027 году.
Заявления председателя КНР:
🟦 Китай и Россия должны построить более справедливую систему глобального управления.
🟦 Отношения Москвы и Пекина вносят в хаотичный мир предсказуемость и стабильность.
🟦 Подписание 25 лет назад Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве позволило отношениям двух стран добиться скачка в развитии.
🟦 Китай поддерживает продление Договора о добрососедстве с Россией, готов продвигать сотрудничество двух стран по принципу взаимной поддержки
🟦 Пекин и Москва проявляют мужество в деле отстаивания международной справедливости.
Агентство Синьхуа пишет, что Китай и Россия договорились о продлении Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве.
Российский лидер накануне вечером прибыл в Китай с двухдневным официальным визитом.
Подробнее - в материале Путин прибыл в Китай. События 19 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру" на сайте Украина.ру.
