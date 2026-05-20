Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ
Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ
Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя в каждом конкретном случае из своих интересов, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ

04:07 20.05.2026 (обновлено: 04:09 20.05.2026)
 
Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя в каждом конкретном случае из своих интересов, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
"Те, кто громко заявляют о том, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться", — рассказал он агентству.
По словам дипломата, решение в отношении тех европейских стран, которые захотят купить газ, при этом заявляя о нелюбви к России, будут приниматься "в индивидуальном порядке".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки газа на рынок Европы уже сейчас, ещё до того как вступят в силу ограничения ЕС. Вместо работы на западном направлении — заблаговременно уйти на новые рынки и там закрепиться.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
