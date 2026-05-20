https://ukraina.ru/20260520/rossiya-ne-dast-nekotorym-stranam-evropy-pered-smertyu-nadyshatsya-gazom--mid-rf-1079188436.html
Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ
Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ - 20.05.2026 Украина.ру
Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ
Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя в каждом конкретном случае из своих интересов, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
2026-05-20T04:07
2026-05-20T04:07
2026-05-20T04:09
украина.ру
россия
мид
мид рф
российский газ
газ
сжиженный природный газ
европа
евросоюз
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060802715_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_9180c8ec42677e531aa58dee47351345.jpg
"Те, кто громко заявляют о том, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться", — рассказал он агентству.По словам дипломата, решение в отношении тех европейских стран, которые захотят купить газ, при этом заявляя о нелюбви к России, будут приниматься "в индивидуальном порядке".Президент РФ Владимир Путин отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки газа на рынок Европы уже сейчас, ещё до того как вступят в силу ограничения ЕС. Вместо работы на западном направлении — заблаговременно уйти на новые рынки и там закрепиться.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм.Подробнее о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - в материале Олега Хавича Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
европа
ближний восток
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060802715_247:0:2978:2048_1920x0_80_0_0_554d51370e03cd1157d2556e1af0d03a.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, мид, мид рф, российский газ, газ, сжиженный природный газ, европа, евросоюз, ес, европейская комиссия, владимир путин, ближний восток, антироссийские санкции, русофобия, новости
Украина.ру, Россия, МИД, МИД РФ, российский газ, газ, сжиженный природный газ, Европа, Евросоюз, ЕС, Европейская комиссия, Владимир Путин, Ближний Восток, антироссийские санкции, Русофобия, Новости
Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ
04:07 20.05.2026 (обновлено: 04:09 20.05.2026)
Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя в каждом конкретном случае из своих интересов, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости
"Те, кто громко заявляют о том, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться", — рассказал он агентству.
По словам дипломата, решение в отношении тех европейских стран, которые захотят купить газ, при этом заявляя о нелюбви к России, будут приниматься "в индивидуальном порядке".
Президент РФ Владимир Путин отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки газа на рынок Европы уже сейчас, ещё до того как вступят в силу ограничения ЕС. Вместо работы на западном направлении — заблаговременно уйти на новые рынки и там закрепиться.
Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.
Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.