https://ukraina.ru/20260520/rossiya-ne-dast-nekotorym-stranam-evropy-pered-smertyu-nadyshatsya-gazom--mid-rf-1079188436.html

Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ

Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ - 20.05.2026 Украина.ру

Россия не даст некоторым странам Европы "перед смертью надышаться" газом — МИД РФ

Россия будет решать вопрос о поставках газа в Европу, исходя в каждом конкретном случае из своих интересов, заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский. Об этом в ночь на 20 мая сообщает РИА Новости

2026-05-20T04:07

2026-05-20T04:07

2026-05-20T04:09

украина.ру

россия

мид

мид рф

российский газ

газ

сжиженный природный газ

европа

евросоюз

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/04/1060802715_0:0:3153:1774_1920x0_80_0_0_9180c8ec42677e531aa58dee47351345.jpg

"Те, кто громко заявляют о том, что мы не хотим, не будем, а втихаря пытаются покупать, я думаю, здесь правительство прорабатывает возможность отказа тем, кто хочет, как говорится, в последние минуты перед смертью надышаться", — рассказал он агентству.По словам дипломата, решение в отношении тех европейских стран, которые захотят купить газ, при этом заявляя о нелюбви к России, будут приниматься "в индивидуальном порядке".Президент РФ Владимир Путин отмечал, что России может быть выгоднее прекратить поставки газа на рынок Европы уже сейчас, ещё до того как вступят в силу ограничения ЕС. Вместо работы на западном направлении — заблаговременно уйти на новые рынки и там закрепиться.Совет ЕС в январе утвердил регламент о поэтапном отказе от импорта российского СПГ и трубопроводного газа. Запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам вступил в силу 25 апреля 2026 года, по долгосрочным — вступит в силу с 1 января 2027 года, а запрет на трубопроводный газ — с 17 июня 2026 года по краткосрочным контрактам и с 1 ноября 2027 года по долгосрочным.Ранее сообщалось, что Европейская комиссия намерена заместить импортный газ, используемый для производства удобрений, коровьим навозом и другими отходами с ферм.Подробнее о последствиях конфликта на Ближнем Востоке - в материале Олега Хавича Энергетические войны: Китай сокращает импорт нефти, а Германия – выработку электроэнергии на газовых ТЭС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

европа

ближний восток

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, россия, мид, мид рф, российский газ, газ, сжиженный природный газ, европа, евросоюз, ес, европейская комиссия, владимир путин, ближний восток, антироссийские санкции, русофобия, новости