"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США - 20.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260520/tramp-v-usloviyakh-raskolotoy-ameriki-ne-predstavlyal-vsyu-stranu-ekspert-o-vstreche-liderov-kitaya-i-ssha-1079175542.html
"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США
"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США - 20.05.2026 Украина.ру
"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США
Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином не была равноправной — китайский лидер имел преимущество. Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
2026-05-20T05:00
2026-05-20T05:00
новости
китай
сша
америка
дональд трамп
украина.ру
экономика
международные отношения
международная политика
визит
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078946067_0:205:2912:1843_1920x0_80_0_0_944ecd64d523b406121fa698ffe504cf.jpg
Государственный визит президента США Дональда Трампа в Пекин состоялся 15–16 мая. По итогам переговоров стороны договорились развивать "конструктивные китайско-американские отношения стратегической стабильности" . Трамп заявил, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing, а также нарастить закупки американских углеводородов и сельхозпродукции.Продолжая разговор о результатах переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, Васильев отметил неравенство сторон. "В целом эта встреча не была равноправная. Си имел преимущество — Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну", — сказал эксперт.По словам американиста, американскому лидеру важно было показать единство, даже при невыгодных условиях. "Но ему важно было подчеркнуть, что он ставит общеамериканские интересы выше своих собственных", — пояснил Васильев."По Ирану для меня вопрос пока открытый. Может быть, тут Си проявил твердость, и Трамп вынужден был отступить, поэтому так упирал на экономику", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.О ситуации вокруг переговоров — в материале Татьяны Стоянович "Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами" на сайте Украина.ру.
китай
сша
америка
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/0e/1078946067_92:0:2821:2047_1920x0_80_0_0_8c40555473d4b894734884972d13e5b8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, китай, сша, америка, дональд трамп, украина.ру, экономика, международные отношения, международная политика, визит, главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров
Новости, Китай, США, Америка, Дональд Трамп, Украина.ру, экономика, международные отношения, Международная политика, визит, Главные новости, главное, переговоры, новости переговоров, итоги переговоров

"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США

05:00 20.05.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 20.05.2026
© REUTERS / Evan Vucci
Читать в
ДзенTelegram
Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином не была равноправной — китайский лидер имел преимущество. Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев
Государственный визит президента США Дональда Трампа в Пекин состоялся 15–16 мая. По итогам переговоров стороны договорились развивать "конструктивные китайско-американские отношения стратегической стабильности" . Трамп заявил, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing, а также нарастить закупки американских углеводородов и сельхозпродукции.
Продолжая разговор о результатах переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, Васильев отметил неравенство сторон. "В целом эта встреча не была равноправная. Си имел преимущество — Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну", — сказал эксперт.
По словам американиста, американскому лидеру важно было показать единство, даже при невыгодных условиях. "Но ему важно было подчеркнуть, что он ставит общеамериканские интересы выше своих собственных", — пояснил Васильев.
"По Ирану для меня вопрос пока открытый. Может быть, тут Си проявил твердость, и Трамп вынужден был отступить, поэтому так упирал на экономику", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.
О ситуации вокруг переговоров — в материале Татьяны Стоянович "Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКитайСШААмерикаДональд ТрампУкраина.руэкономикамеждународные отношенияМеждународная политикавизитГлавные новостиглавноепереговорыновости переговоровитоги переговоров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:00Алексей Алчевский: создатель первого частного банка, металлургический магнат, мошенник, украинизатор
07:59‼ Доброе утро, дорогие подписчики и читатели канала «Украина.ру»! Собрали для вас главные новости на утро 20 мая
07:58ПВО ночью сбила почти три сотни вражеских дронов над Россией
07:50Отбой опасности БПЛА в Белгороде — оперштаб
07:49Другие заявления Президента России на встрече с лидером Китая
07:28Путин поприветствовал Си Цзиньпина китайской поговоркой. Важные заявления двух лидеров
07:10Пехоты нет — бросают разведчиков: Алехин рассказал о кадровом кризисе ВСУ под Харьковом
06:30Владимир Брутер: Европа угрожает Калининграду, показывая России, что не подпишет мир на ее условиях
06:25Отдают миллионы мошенникам и мечтают о развале РФ. Чем живут украинские ВИПы
06:15Операция "Пантеон". Зачем Зеленский срочно выкапывает трупы идеологов украинского национализма
06:13Кремниевый занавес Китая: история успеха и цена утопии
06:06Гиперзвук, роботы и кибервойны. Сергей Гриняев о стратегии России в технологической гонке вооружений
06:00Экономика Украины и война: ЕС жестит и добивает металлургию
05:45"Своих мы не бросим": Россия посылает мощный политический сигнал Кишиневу — Амерберг
05:30"Идут бои за Волоховку и Охримовку": полковник Алехин о боях на Харьковском направлении
05:15"Москва дает понять, что готова применить силу для защиты людей в ПМР": Амерберг про указ Путина
05:00"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США
04:46Путин прибыл в Китай. События 19 мая "одной строкой" от канала "Украина.ру"
04:45"Почему нас обошли?": в Гагаузии тоже ждут упрощенного гражданства РФ, рассказал Амерберг
04:33Пентагон не смог убедиться в выполнении контрактов для Украины на 439 миллионов
Лента новостейМолния