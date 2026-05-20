"Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну": эксперт о встрече лидеров Китая и США

Встреча Дональда Трампа с Си Цзиньпином не была равноправной — китайский лидер имел преимущество. Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал научный сотрудник Института США и Канады РАН, американист Владимир Васильев

2026-05-20T05:00

Государственный визит президента США Дональда Трампа в Пекин состоялся 15–16 мая. По итогам переговоров стороны договорились развивать "конструктивные китайско-американские отношения стратегической стабильности" . Трамп заявил, что Китай согласился заказать 200 самолетов Boeing, а также нарастить закупки американских углеводородов и сельхозпродукции.Продолжая разговор о результатах переговоров Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина, Васильев отметил неравенство сторон. "В целом эта встреча не была равноправная. Си имел преимущество — Трамп в условиях расколотой Америки не представлял всю страну", — сказал эксперт.По словам американиста, американскому лидеру важно было показать единство, даже при невыгодных условиях. "Но ему важно было подчеркнуть, что он ставит общеамериканские интересы выше своих собственных", — пояснил Васильев."По Ирану для меня вопрос пока открытый. Может быть, тут Си проявил твердость, и Трамп вынужден был отступить, поэтому так упирал на экономику", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Анны Черкасовой "Владимир Васильев: Пока Европа рушит планы США и России по Украине, будем жить от перемирия до перемирия" на сайте Украина.ру.О ситуации вокруг переговоров — в материале Татьяны Стоянович "Путин дает возможность Трампу запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. Что не так с переговорами" на сайте Украина.ру.

