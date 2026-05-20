Освобождение Боровой и продвижение под Купянском: Алехин о ситуации в Харьковской области

Основные силы противника покинули Боровую на левом берегу Оскола. Захват Кутьковки севернее Купянска улучшит положение российских войск для дальнейшего давления на соседние населенные пункты. Об этом рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру

2026-05-20T04:30

Отвечая на вопрос о ситуации в Харьковской области, Алехин сообщил об освобождении Боровой. "После официального подтверждения Минобороны РФ об освобождении Боровой (левый берег Оскола), поступает информация о том, что основные силы противника ее покинули. Лишь мелкие группы оказывают сопротивление на окраинах", — сказал эксперт.По словам обозревателя, российские штурмовые подразделения охватывали этот участок с двух сторон, вынудив ВСУ отступить в Изюмский район. Также подразделения группировки "Запад" активно охватывают Красный Лиман уже с севера, добавил он.По словам Алехина, в Двуречанском районе бойцы мотострелковых подразделений российской армии взяли под контроль Кутьковку севернее Купянска, что может улучшить их положение для дальнейшего давления на соседние населенные пункты.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ под Харьковом бьют дронами на оптоволокне, а ВС РФ отвечают "Гиацинтами" на сайте Украина.ру.О том, какую тактику используют операторы украинских беспилотников во время массированных налетов — в материале "Юрий Кнутов: Если не уничтожить заводы в Европе, Киев получит дроны и ракеты для новых ударов по России" на сайте Украина.ру.

