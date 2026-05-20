Экономика Украины и война: ЕС жестит и добивает металлургию

Середину мая можно назвать периодом жести: Европа ужесточила требования к выделению финансирования Украине, а заодно — защищая собственный рынок — решила добить украинские меткомбинаты. Одновременно киевская власть ужесточает мобилизацию и оправдывается за завоз трудовых мигрантов

2026-05-20T06:00

Больше солдат, меньше рабочихУкраинские работодатели и экономисты тревожатся из-за желания Кабмина сократить уровень брони на критических предприятиях с 50% до 30%, а также идущей дискуссии о необходимости сделать бронирование работников платным.Кроме того, зарегистрированный в Раде законопроект №15237 "О справедливом бронировании и участии в обороне", который предлагает ввести бронирование в обмен на регулярные пожертвования, и его аналоги, — они появятся, так как депутаты регулярно делятся своими мыслями о "справедливом" бронировании — лишь ускорят уход как бизнеса, так и рабочих в тень. К слову, предлагаемые "специальные взносы на оборону" по своей сути являются налогами.И без того жесткий кадровый голод в таком случае станет жесточайшим, а сильнее всего пострадают строительство, перерабатывающая промышленность, транспорт и логистика и розничная торговля. И так как украинцев и дальше планируют убивать об русских, то решать кадровый вопрос в украинских компаниях планируют посредством привлечения трудовых мигрантов. Бизнесу в этих условиях придётся либо приспосабливаться, например уходить в "тень", либо закрываться.При этом министр экономики Алексей Соболев отмечает, что массового завоза трудовых мигрантов не будет. При этом, как утверждает Соболев, для ежегодного прироста ВВП на 7% на протяжении 10 лет Украине нужны дополнительные 4,5 млн работников. В стране, по его оценкам, пребывают около 30 млн человек, из которых 10,5 млн официально трудоустроены, а ещё 2,6 млн заняты в теневом секторе. Ещё 2 млн — молодёжь, предпенсионеров, дезертиров — можно привлечь к труду, а 6 млн граждан Украины находятся за её пределами. Министр также рассчитывает на их возвращение, но отмечает, что для этого необходимо создать соответствующие условия на территории страны.В целом трудовых мигрантов на территории Украины будет становиться всё больше, равно как и тех граждан Украины, которые их будут ненавидеть.Транспортные метанияРынок транспортных средств продолжает лихорадить.В январе и феврале украинцы активно продавали электромобили, которые — на фоне дефицита электроэнергии — стали бесполезными.Затем закончился электроэнергетический кризис, но начался топливный. В апреле 2026 года украинские АЗС продали 639 млн литров топлива, что на 10% меньше, чем в марте. Продажи топлива на западе страны упали на 14%, на юге на 11%, север просел на 7%. Характерно, что Львовская и Днепропетровская области сравнялись по объёмам потребления топлива, что свидетельствует о драматичных переменах в украинской экономике после начала СВО.Как следствие, теперь украинцы вновь полюбили "электрички", а заодно с ними ещё и мотоциклы.В апреле украинский рынок мотоциклов поставил рекорд: зарегистрировано 10608 мотоциклов, что больше рекорда июля прошлого года, когда зафиксировали 10604 регистрации. Половина рынка пришлась на новые импортированные мотоциклы, 39,5% рынка составили перепродажи мотоциклов, а 11% пришлись на импорт б/у техники.Что касается электромобилей, то в апреле их продали на 49% больше, чем в марте, но если сравнивать показатели год к году, то продажи "электричек" упали на 48% — сказалось введение налогов на импортные электромашины.А чтобы ускорить автомобилизацию, городская власть Киева решила поднять стоимость проездного до 4875 гривен, сделав его одним из самых дорогих в Европе. С 15 июля проезд в Киеве подорожает с 8 до 30 гривен.Европа ужесточает условия финансированияЕвросоюз намерен увязать часть выплат из кредита на сумму 90 млрд евро со введением налогообложения для международных посылок стоимостью до 150 евро. Льготу предлагается сохранить только для посылок от частного лица частному лицу стоимостью до 45 евро.Первый транш Украина должна получить летом, а затем средства будут поступать раз в полгода. С точки зрения евробюрократии, требование о налогообложении посылок разумно и логично, так как от наплыва китайских товаров посредством торговли на маркетплейсах страдают все страны без исключения.Несмотря на низкую относительно общего объёма рынка Евросоюза долю китайских маркетплейсов (Temu, Shein, AliExpress), евробюрократы обеспокоены их быстрым ростом и взимают НДС с трансграничных заказов с 1 июля 2021 года. А 11 февраля 2026 года Совет ЕС утвердил решение об отмене порога освобождения от пошлин в размере 150 евро (в ЕАЭС — 200 евро). С июля 2026 года на посылки стоимостью ниже 150 евро вводится фиксированная таможенная пошлина в размере 3 евро за каждый товар в посылке, а с 2028 года все трансграничные посылки будут облагаться реальными пошлинами по ставкам ТН ВЭД (от 0% до 12% для текстиля и электроники) через создаваемую цифровую платформу Customs Data Hub. Мера должна уравнять условия торговли между китайскими маркетплейсами и европейскими ретейлерами/маркетплейсами, сократить финансовые потери из-за торговли незадекларированными товарами (около 1 млрд евро в год), а также снизить поток дешёвых китайских товаров (в 2025 году ЕС получил около 5,8 млрд посылок, 91% которых пришёлся на Китай).Кроме того, Евросоюз с 1 июля сократит квоту на импорт стали на 47% и обложит поставки сверх квот 50% пошлиной. И если в прошлом году Украина поставила в ЕС 2,65 млн тонн стали, то теперь квоту для неё сократят до 713 тыс. тонн. На фоне общего кризиса в металлургии ужесточение условий доступа на европейский рынок приведёт к потере Украиной 1 млрд долларов экспортной выручки и вынудит оставшиеся меткомбинаты остановить производство.Поэтому никуда киевская власть не денется, и соответствующий закон придётся принять — зависимость от Евросоюза не позволит долго сопротивляться требованиям кредитора. Заодно исключённые правительством Юлии Свириденко из проекта антикоррупционной деятельности положения о расширении полномочий НАБУ и САП тоже придётся вернуть в текст документа.Прочие новостиУдары ВКС по газовым промыслам и энергетической инфраструктуре Украины стали фоновыми, поэтому уделять им особое внимание смысла нет, однако активность всё же стоит отметить, чтобы не создавалась иллюзия отсутствия внимания к украинской энергетике. 13 и 18 мая по объектам "Нафтогаза" в Днепропетровской области прилетели три баллистические ракеты. 12 мая перебои с э/э были в 6 областях, 13 мая без света были абоненты в 7 областях, а 18 мая без электроэнергии остались потребители в 5 областях.Из-за дефицита кадров и сильных зимних морозов этой весной 30% украинских садов остались без обрезки. К слову, заморозки с февраля по апрель уничтожили половину цветочных почек, из-за чего будут потеряны от 40% до 60% урожая абрикосов и от 30% до 50% урожая персиков.С украинского рынка ретейла продолжается исход брендов: ушли Reebok, мультибрендовая сеть SuperStep, а ранее рынок покинули турецкий бренд Koton, а также ряд региональных сетей супермаркетов, включая "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" — их материнская компания "Арсен" прекращает деятельность. Закрылись сети Usupso и O!Some, которые работали в сегменте эмоциональных и импульсных покупок.Американский агротрейдер Archer Daniels Midland (ADM) остановил работу своего маслоэкстракционного завода в Ильичевске (Черноморск) — сказались прилёты "Гераней" 26 апреля.Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку презентовала концепцию законопроекта о добровольных пенсионных фондах, что является хорошей иллюстрацией того, что чиновники никогда не останутся без работы, так как умеют создавать её для самих себя и не нуждаются в связи с окружающим миром.Кабмин поручил профильным министерствам, "Энергоатому", "Укрэнерго" и НКРЭКУ подготовить механизм для стабилизации расчётов за электроэнергию со стороны водоканалов и предприятий теплокоммунэнерго. Предполагается, что часть их платежей будет автоматически направляться на счёта энергопоставляющих организаций. Откуда предприятия возьмут дополнительные деньги, СМИ не сообщают, но можно не сомневаться, что такое "спасение" энергетиков приведёт к увольнениям рабочих на предприятиях-должниках и снижению и без того невысокого качества работы коммунальных предприятий.Украинская борьба с зерновыми из Новороссии привела к готовности Израиля ввести 50% пошлину на импорт фуражной пшеницы из Черноморского бассейна, под которую попадёт и сама Украина. А вот Египет скандалы пока не останавливают — украинские шпионы зафиксировали погрузку зерна в Мариуполе и Севастополе. Заодно Зеленский обвинил американские компании в причастности к вывозу Россией зерна из Крыма.

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

