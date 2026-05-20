"Почему нас обошли?": в Гагаузии тоже ждут упрощенного гражданства РФ, рассказал Амерберг
В Приднестровье проживают граждане Молдавии и Украины, которые вынуждены были уехать по политическим причинам. У них нет другого выхода, кроме как постоянно находиться в ПМР. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра изучения гражданских и военных конфликтов, общественный деятель Михаил Амерберг
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий иностранцам и лицам без гражданства старше 18 лет, постоянно живущим в Приднестровье, получать российское гражданство в упрощенном порядке. Им не нужно проживать в РФ, сдавать экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства.
Отвечая на вопрос, будут ли иметь право на получение российского гражданства другие граждане Молдавии, которые не являются коренными приднестровцами, Амерберг заявил, что пока об этом речь не идет.
Он отметил, что в указе есть расплывчатая формулировка. "Постоянно проживающие на день вступления в силу настоящего Указа в Приднестровье". "Постоянно" — это сколько? Пока непонятно", — сказал эксперт.
По его словам, в Приднестровье живут граждане Молдавии и Украины, которые вынуждены были уехать по политическим причинам. У них нет другого выхода, кроме как постоянно находиться на территории республики.
Эксперт также отметил интерес из Гагаузии. "Из Гагаузии после этого указа тоже поступает много вопросов: "А как же мы? Почему нас обошли?". Пока Кишинев не оказывает на Гагаузию такое же давление, как на Приднестровье", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Амерберг: Россия не убережет Приднестровье от войны с Украиной и Молдавией, но сумеет его защитить" на сайте Украина.ру.
Также материал на эту тему "Россия выбирает мирный путь, но "своих" в обиду не даст. Василий Корчмарь о Приднестровье и Украине" на сайте Украина.ру.
