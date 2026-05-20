Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока - 20.05.2026 Украина.ру
Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока
Во время атаки на Москву дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) облетали город с востока, чтобы найти брешь в обороне города. Об этом 20 мая рассказал военкор Александр Коц в беседе с российскими СМИ
2026-05-20T15:42
15:42 20.05.2026
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Александр Коц / Перейти в фотобанкАлександр Коц
Александр Коц - РИА Новости, 1920, 20.05.2026
Во время атаки на Москву дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) облетали город с востока, чтобы найти брешь в обороне города. Об этом 20 мая рассказал военкор Александр Коц в беседе с российскими СМИ
По его словам, таким образом украинские беспилотники прощупывали систему противовоздушной обороны (ПВО) в поисках маршрутов, по которым можно пробиться через нее. При этом защиту столицы журналист оценил как эталонную.
"Здесь в общий контур противовоздушной обороны заключены и министерство обороны, и Росгвардия, и огромное количество тех новинок, которые были изготовлены при помощи народных КБ, которые уже влились в военно-промышленные комплексы", — объяснил Коц.
Он добавил, что беспилотники ВСУ так и не долетели до конкретных целей, не сумев пробить систему обороны Москвы.
Ранее военкор Дмитрий Стешин предположил, что во время атаки на Москву в ночь на 17 мая беспилотники ВСУ заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Журналист считает западное направление единственным, с которого на город могли лететь украинские дроны.
За сутки с 16 по 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении более 130 беспилотников ВСУ. Эта атака оказалась самой массовой более чем за год.
