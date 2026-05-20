https://ukraina.ru/20260520/voenkor-kots-drony-atakovali-moskvu-s-vostoka-1079213183.html

Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока

Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока - 20.05.2026 Украина.ру

Военкор Коц: дроны атаковали Москву с востока

Во время атаки на Москву дроны Вооруженных сил Украины (ВСУ) облетали город с востока, чтобы найти брешь в обороне города. Об этом 20 мая рассказал военкор Александр Коц в беседе с российскими СМИ

2026-05-20T15:42

2026-05-20T15:42

2026-05-20T15:42

новости

москва

харьков

дмитрий стешин

сергей собянин

александр коц

вооруженные силы украины

росгвардия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103332/64/1033326473_0:26:720:431_1920x0_80_0_0_a7daa34efe66d5663f5b0784441ed74d.jpg

По его словам, таким образом украинские беспилотники прощупывали систему противовоздушной обороны (ПВО) в поисках маршрутов, по которым можно пробиться через нее. При этом защиту столицы журналист оценил как эталонную. "Здесь в общий контур противовоздушной обороны заключены и министерство обороны, и Росгвардия, и огромное количество тех новинок, которые были изготовлены при помощи народных КБ, которые уже влились в военно-промышленные комплексы", — объяснил Коц.Он добавил, что беспилотники ВСУ так и не долетели до конкретных целей, не сумев пробить систему обороны Москвы.Ранее военкор Дмитрий Стешин предположил, что во время атаки на Москву в ночь на 17 мая беспилотники ВСУ заходили на столицу с запада, после чего накапливались перед основным ударом. Журналист считает западное направление единственным, с которого на город могли лететь украинские дроны.За сутки с 16 по 17 мая мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении более 130 беспилотников ВСУ. Эта атака оказалась самой массовой более чем за год.Что происходит на фронте: В бой вступают расчеты "Гиацинт-Б": Алехин о тактике контрбатарейной борьбы под Харьковом

москва

харьков

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, москва, харьков, дмитрий стешин, сергей собянин, александр коц, вооруженные силы украины, росгвардия